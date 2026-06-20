    Nemecko
    Nemecko
    MS vo futbale 2026
    20.06.2026, Skupina E
    2 - 1
    Pobrežie Slonoviny
    Pobrežie Slonoviny
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    Obrat v nadstavenom čase. Nemecko od sklamania zachránil striedajúci útočník

    Futbalisti Nemecka oslavujú gól
    Fotogaléria (21)
    Futbalisti Nemecka oslavujú gól (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|21. jún 2026 o 00:00
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    Nemecko zdolalo Pobrežie Slonoviny v skupine E na MS vo futbale 2026. Pozrite si priebeh, výsledok, tabuľku a góly.

    MS vo futbale 2026 - skupina E

    Nemecko - Pobreženie Slonoviny 2:1 (0:1)

    Góly: 68. a 90.+4. Undav - 30. Kessie

    Rozhodcovia: Benitez - Cardozo, Saldivar (všetci Par.), bez kariet,43.036 divákov.

    Nemecko: Neuer – Kimmich, Tah, Schlotterbeck (46. Rüdiger), Brown - Nmecha, Pavlovič (60. Amiri) - Sané (60. Leweling), Musiala (60. Undav), Wirtz - Havertz (85. Goretzka)

    Pobrežie Slonoviny: Y. Fofana - Singo (82. Doue), Kossounou, Agbadou, Konan - Sangare (75. S. Fofana) - Diallo (75. Adingra), Kessie, Oulai, Diomande (85. Pepe) - Bonny (75. Guessand)

    Futbalisti Nemecka zvíťazili vo svojom druhom zápase v E-skupine na MS 2026 s Pobrežím Slonoviny 2:1

    O oba ich góly sa postaral striedajúci Deniz Undav, ktorý strelil víťazný presný zásah vo štvrtej minúte nadstavenia.

    O úvodný presný zásah sa postaral v 30. minúte Franck Kessie, no Undav pred rozhodujúcim gólom ešte vyrovnal v 68. minúte.

    Nemci si tak zabezpečili postup zo skupiny, čo sa im na predchádzajúcich dvoch šampionátoch nepodarilo. V tabuľke majú po dvoch dueloch na konte šesť bodov a pred sebou už iba súboj s Ekvádorom 25. júna.

    Fotogaléria zo zápasu Nemecko - Pobrežie Slonoviny na MS vo futbale 2026 (skupina E)
    Germany's Felix Nmecha left, challenges Ivory Coast's Christ Inao Oulai for the ball during the World Cup Group E soccer match between Germany and Ivory Coast in Toronto, Saturday, June 20, 2026. (AP Photo/Stephanie Scarbrough) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Nemecko inkasuje úvodný gól v zápase s Pobrežím Slonoviny na MS vo futbale 2026
    Hráči Pobrežia Slonoviny oslavujú gól v zápase s Nemeckom na MS vo futbale 2026
    Franck Kessie oslavuje gól v zápase Pobrežia Slonoviny s Nemeckom na MS vo futbale 2026
    21 fotografií
    Franck Kessie oslavuje gól v zápase Pobrežia Slonoviny s Nemeckom na MS vo futbale 2026Germany's Joshua Kimmich (6) and Ivory Coast's Yan Diomande (11) vie for the ball during the World Cup Group E soccer match between Germany and Ivory Coast in Toronto, Saturday, June 20, 2026. (Chris Young/The Canadian Press via AP) - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETEIvory Coast's Christ Inao Oulai (26) and Germany's Felix Nmecha (23) vie for the ball during the World Cup Group E soccer match between Germany and Ivory Coast in Toronto, Saturday, June 20, 2026. (Chris Young/The Canadian Press via AP) - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETEGermany's Jonathan Tah, left, with Germany's Joshua Kimmich centre, challenge Ivory Coast's Ange-Yoan Bonny for the ball during the World Cup Group E soccer match between Germany and Ivory Coast in Toronto, Saturday, June 20, 2026. (AP Photo/Stephanie Scarbrough) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolGermany's Joshua Kimmich, left, vies for the ball with Ivory Coast's Christ Inao Oulai during the World Cup Group E soccer match between Germany and Ivory Coast in Toronto, Saturday, June 20, 2026. (AP Photo/Stephanie Scarbrough) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolIvory Coast players pose for a team photo before the World Cup Group E soccer match between Germany and Ivory Coast in Toronto, Saturday, June 20, 2026. (Chris Young/The Canadian Press via AP) - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETEIvory Coast's Ange-Yoan Bonny (9), right fends off the challenge ofGermany's Aleksandar Pavlovic during the World Cup Group E soccer match between Germany and Ivory Coast in Toronto, Saturday, June 20, 2026. (AP Photo/Stephanie Scarbrough) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolThe German team poses for a photo just prior to kick off during the World Cup Group E soccer match between Germany and Ivory Coast in Toronto, Saturday, June 20, 2026. (AP Photo/Stephanie Scarbrough) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolGermany's Nico Schlotterbeck (15) sits as teammate Jonathan Tah (4) checks on him during the World Cup Group E soccer match between Germany and Ivory Coast in Toronto, Saturday, June 20, 2026. (Chris Young/The Canadian Press via AP) - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETEIvory Coast's Christ Inao Oulai (26) and Germany's Kai Havertz (7) vie for the ball during the World Cup Group E soccer match between Germany and Ivory Coast in Toronto, Saturday, June 20, 2026. (Nathan Dennette/The Canadian Press via AP) - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETEIvory Coast's Franck Kessie (8) controls the ball in front of Germany's Nathaniel Brown (18) during the World Cup Group E soccer match between Germany and Ivory Coast in Toronto, Saturday, June 20, 2026. (Nathan Dennette/The Canadian Press via AP) - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETEGermany's Jamal Musiala, takes a shot at goal during the World Cup Group E soccer match between Germany and Ivory Coast in Toronto, Saturday, June 20, 2026. (AP Photo/Stephanie Scarbrough) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolGermany's Nico Schlotterbeck (15) limps on the field after a tackle during the World Cup Group E soccer match between Germany and Ivory Coast in Toronto, Saturday, June 20, 2026. (Frank Gunn/The Canadian Press via AP) - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETEGermany's Nico Schlotterbeck, centre, waits to receive treatment following an injury during the World Cup Group E soccer match between Germany and Ivory Coast in Toronto, Saturday, June 20, 2026. (AP Photo/Stephanie Scarbrough) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolIvory Coast's Wilfried Singo (5) and Germany's Jamal Musiala (10) vie for the ball during the World Cup Group E soccer match between Germany and Ivory Coast in Toronto, Saturday, June 20, 2026. (Nathan Dennette/The Canadian Press via AP) - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETEIvory Coast's Ange-Yoan Bonny (9) is tackled by Germany's Nico Schlotterbeck (15) during the World Cup Group E soccer match between Germany and Ivory Coast in Toronto, Saturday, June 20, 2026. (Nathan Dennette/The Canadian Press via AP) - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETEIvory Coast's Franck Kessie, right scores their first goal past Germany goalkeeper Manuel Neuer (1) during the World Cup Group E soccer match between Germany and Ivory Coast in Toronto, Saturday, June 20, 2026. (Chris Young/The Canadian Press via AP) - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE

    V rovnaký deň nastúpi Pobrežie Slonoviny na zápas s Curacaom. Útočník Stuttgartu Undav zaznamenal na šampionáte celkovo už tri góly a vyrovnal sa Kanaďanovi Jonathanovi Davidovi a Argentínčanovi Lionelovi Messimu na čele tabuľky strelcov.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS vo futbale 2026 - skupina E

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    NemeckoNemeckoGER
    1
    1
    0
    0
    7:1
    3
    V
    2
    Pobrežie SlonovinyPobrežie SlonovinyCIV
    1
    1
    0
    0
    1:0
    3
    V
    3
    EkvádorEkvádorECU
    1
    0
    0
    1
    0:1
    0
    P
    4
    CuraçaoCuraçaoCUW
    1
    0
    0
    1
    1:7
    0
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Priebeh zápasu Curacao - Nemecko

    I. polčas:

    Duel tímov, ktoré vo svojom prvom zápase na turnaji zvíťazili, priniesol od úvodu vyrovnaný boj. Nemci sa snažili kontrolovať loptu a tvoriť hru, Afričania však dokázali vyhrávať osobné súboje a vyrážať do nebezpečných rýchlych protiútokov.

    Zverenci trénera Juliana Nagelsmanna si vypracovali prvú šancu v stretnutí, s hlavičkou Havertza v 10. minúte si však brankár Fofana poradil.

    V 22. minúte dostal loptu do siete po rohovom kope Pavlovič, no predtým si v malom vápne počínal voči brankárovi súpera nedovolene.

    Skóre tak otvorili hráči Pobrežia Slonoviny. Diomande potiahol loptu po krídle a poslal ideálny center do šestnástky, pokus Dialla pred bránou dokázal Brown zablokovať, no lopta sa odrazila na nestráženého Kessieho a ten nezaváhal.

    O vyrovnanie sa v 39. minúte nepostaral Havertz, hoci rozvlnil sieť, no predtým Musiala fauloval.

    II. polčas:

    Ani po zmene strán sa obraz hry spočiatku nezmenil a Afričania neboli ďaleko od zvýšenia náskoku, v 51. minúte však Oulai zakončil rýchly prechod do útoku iba strelou nad bránu.

    Zlepšený výkon Nemcov prišiel až po prestriedaní v 60. minúte. Práve noví hráči sa postarali o vyrovnanie, keď Amiri ideálnym centrom našiel v šestnástke Undava.

    V závere mali oba tímy šance rozhodnúť, väčšie Nemci, no brankár Fofana sa zaskvel proti pokusom Browna i Amiriho.

    Nestačil však už na víťazný gól Undava, ktorý sa vyhol ofsajdovej pasci a po ideálnej prihrávke pred bránu od Nmechu zoči-voči Fofanovi nezaváhal.

    Program skupiny E na MS vo futbale 2026

    14.06. 19:00
    | Skupina E | Matchday 4
    Nemecko
    Nemecko
    7 - 1
    Curaçao
    Curaçao
    Houston | Houston
    15.06. 01:00
    | Skupina E | Matchday 4
    Pobrežie Slonoviny
    Pobrežie Slonoviny
    1 - 0
    Ekvádor
    Ekvádor
    Philadelphia | Philadelphia
    20.06. 22:00
    | Skupina E | Matchday 10
    Nemecko
    Nemecko
    vs.
    Pobrežie Slonoviny
    Pobrežie Slonoviny
    Toronto | Toronto
    21.06. 02:00
    | Skupina E | Matchday 10
    Ekvádor
    Ekvádor
    vs.
    Curaçao
    Curaçao
    Kansas City | Kansas City

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

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    Futbalisti Nemecka oslavujú gól
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    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Futbalisti Nemecka oslavujú gól
    Futbalisti Nemecka oslavujú gól
    Obrat v nadstavenom čase. Nemecko od sklamania zachránil striedajúci útočník
    dnes 00:00|1
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