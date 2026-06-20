Obrat v nadstavenom čase. Nemecko od sklamania zachránil striedajúci útočník

MS vo futbale 2026 - skupina E
Nemecko - Pobreženie Slonoviny 2:1 (0:1)
Góly: 68. a 90.+4. Undav - 30. Kessie
Rozhodcovia: Benitez - Cardozo, Saldivar (všetci Par.), bez kariet,43.036 divákov.
Nemecko: Neuer – Kimmich, Tah, Schlotterbeck (46. Rüdiger), Brown - Nmecha, Pavlovič (60. Amiri) - Sané (60. Leweling), Musiala (60. Undav), Wirtz - Havertz (85. Goretzka)
Pobrežie Slonoviny: Y. Fofana - Singo (82. Doue), Kossounou, Agbadou, Konan - Sangare (75. S. Fofana) - Diallo (75. Adingra), Kessie, Oulai, Diomande (85. Pepe) - Bonny (75. Guessand)
Futbalisti Nemecka zvíťazili vo svojom druhom zápase v E-skupine na MS 2026 s Pobrežím Slonoviny 2:1
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O oba ich góly sa postaral striedajúci Deniz Undav, ktorý strelil víťazný presný zásah vo štvrtej minúte nadstavenia.
O úvodný presný zásah sa postaral v 30. minúte Franck Kessie, no Undav pred rozhodujúcim gólom ešte vyrovnal v 68. minúte.
Nemci si tak zabezpečili postup zo skupiny, čo sa im na predchádzajúcich dvoch šampionátoch nepodarilo. V tabuľke majú po dvoch dueloch na konte šesť bodov a pred sebou už iba súboj s Ekvádorom 25. júna.
V rovnaký deň nastúpi Pobrežie Slonoviny na zápas s Curacaom. Útočník Stuttgartu Undav zaznamenal na šampionáte celkovo už tri góly a vyrovnal sa Kanaďanovi Jonathanovi Davidovi a Argentínčanovi Lionelovi Messimu na čele tabuľky strelcov.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
MS vo futbale 2026 - skupina E
Priebeh zápasu Curacao - Nemecko
I. polčas:
Duel tímov, ktoré vo svojom prvom zápase na turnaji zvíťazili, priniesol od úvodu vyrovnaný boj. Nemci sa snažili kontrolovať loptu a tvoriť hru, Afričania však dokázali vyhrávať osobné súboje a vyrážať do nebezpečných rýchlych protiútokov.
Zverenci trénera Juliana Nagelsmanna si vypracovali prvú šancu v stretnutí, s hlavičkou Havertza v 10. minúte si však brankár Fofana poradil.
V 22. minúte dostal loptu do siete po rohovom kope Pavlovič, no predtým si v malom vápne počínal voči brankárovi súpera nedovolene.
Skóre tak otvorili hráči Pobrežia Slonoviny. Diomande potiahol loptu po krídle a poslal ideálny center do šestnástky, pokus Dialla pred bránou dokázal Brown zablokovať, no lopta sa odrazila na nestráženého Kessieho a ten nezaváhal.
O vyrovnanie sa v 39. minúte nepostaral Havertz, hoci rozvlnil sieť, no predtým Musiala fauloval.
II. polčas:
Ani po zmene strán sa obraz hry spočiatku nezmenil a Afričania neboli ďaleko od zvýšenia náskoku, v 51. minúte však Oulai zakončil rýchly prechod do útoku iba strelou nad bránu.
Zlepšený výkon Nemcov prišiel až po prestriedaní v 60. minúte. Práve noví hráči sa postarali o vyrovnanie, keď Amiri ideálnym centrom našiel v šestnástke Undava.
V závere mali oba tímy šance rozhodnúť, väčšie Nemci, no brankár Fofana sa zaskvel proti pokusom Browna i Amiriho.
Nestačil však už na víťazný gól Undava, ktorý sa vyhol ofsajdovej pasci a po ideálnej prihrávke pred bránu od Nmechu zoči-voči Fofanovi nezaváhal.
Program skupiny E na MS vo futbale 2026
| Skupina E | Matchday 4
| Skupina E | Matchday 4
| Skupina E | Matchday 10
| Skupina E | Matchday 10