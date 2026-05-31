    Švajčiarsko na MS v hokeji 2026
    Švajčiarsko
    MS v hokeji 2026
    31.05.2026, Playoff, Finále
    0 - 1
    0:0, 0:0, 0:0, 0:1
    Po predĺžení
    Fínsko na MS v hokeji 2026
    Fínsko

    Prvenstvo nepustil ani po základnej časti. Švajčiarsky útočník ovládol kanadské bodovanie

    Patrick Thoresen a Sven Andrighetto. (Autor: TASR/AP)
    TASR|31. máj 2026 o 23:43
    Za ním o bod skončil kanadský kapitán Macklin Celebrini.

    Najproduktívnejším hráčom 89. MS v hokeji sa stal švajčiarsky útočník Sven Andrighetto. V desiatich zápasoch nazbieral 15 bodov za štyri góly a 11 asistencií.

    Za ním skončili v kanadskom bodovaní kapitán kanadského tímu Macklin Celebrini (14 b.) a ďalší švajčiarsky reprezentant Denis Malgin (13).

    Najlepšími strelcami šampionátu v Zürichu a Fribourgu sa stali sedemgóloví Lotyš Rudolfs Balcers a Nór Noah Steen.

    Poradie

    Meno

    Krajina

    Z

    G

    A

    B

    1.

    Sven Andrighetto

    Švajčiarsko

    10

    4

    11

    15

    2.

    Macklin Celebrini

    Kanada

    10

    6

    8

    14

    3.

    Denis Malgin

    Švajčiarsko

    10

    5

    8

    13

    4.

    Roman Josi

    Švajčiarsko

    10

    5

    7

    12

    5.

    Nico Hischier

    Švajčiarsko

    10

    6

    5

    11

    6.

    Lucas Raymond

    Švédsko

    8

    5

    6

    11

    7.

    Sandis Vilmanis

    Lotyšsko

    8

    4

    7

    11

    8.

    Timo Meier

    Švajčiarsko

    10

    3

    8

    11

    8.

    Aleksander Barkov

    Fínsko

    10

    3

    8

    11

    Pavúk play-off MS v hokeji 2026

    Štvrťfinále
    Švajčiarsko
    3
    Švédsko
    1
    Nórsko
    2
    Lotyšsko
    0
    Kanada
    4
    USA
    0
    Fínsko
    4
    Česko
    1
    Semifinále
    Švajčiarsko
    6
    Nórsko
    0
    Kanada
    2
    Fínsko
    4
    Finále
    Švajčiarsko
    0
    Fínsko
    1
    O 3. miesto
    Kanada
    2
    Nórsko
    3

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

