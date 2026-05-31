Prvenstvo nepustil ani po základnej časti. Švajčiarsky útočník ovládol kanadské bodovanie

Najproduktívnejším hráčom 89. MS v hokeji sa stal švajčiarsky útočník Sven Andrighetto. V desiatich zápasoch nazbieral 15 bodov za štyri góly a 11 asistencií.
Za ním skončili v kanadskom bodovaní kapitán kanadského tímu Macklin Celebrini (14 b.) a ďalší švajčiarsky reprezentant Denis Malgin (13).
Najlepšími strelcami šampionátu v Zürichu a Fribourgu sa stali sedemgóloví Lotyš Rudolfs Balcers a Nór Noah Steen.
Poradie
Meno
Krajina
Z
G
A
B
1.
Sven Andrighetto
Švajčiarsko
10
4
11
15
2.
Macklin Celebrini
Kanada
10
6
8
14
3.
Denis Malgin
Švajčiarsko
10
5
8
13
4.
Roman Josi
Švajčiarsko
10
5
7
12
5.
Nico Hischier
Švajčiarsko
10
6
5
11
6.
Lucas Raymond
Švédsko
8
5
6
11
7.
Sandis Vilmanis
Lotyšsko
8
4
7
11
8.
Timo Meier
Švajčiarsko
10
3
8
11
8.
Aleksander Barkov
Fínsko
10
3
8
11