    Švajčiarsko na MS v hokeji 2026
    Švajčiarsko
    MS v hokeji 2026
    31.05.2026, Playoff, Finále
    0 - 1
    0:0, 0:0, 0:0, 0:1
    Po predĺžení
    Fínsko na MS v hokeji 2026
    Fínsko

    Švajčiari ovládli individuálne ocenenia na MS. Najlepším hráčom šampionátu sa stal ich kapitán

    Švajčiarsky kapitán Roman Josi počas finále MS v hokeji 2026.
    Švajčiarsky kapitán Roman Josi počas finále MS v hokeji 2026. (Autor: TASR/AP)
    TASR|31. máj 2026 o 23:36
    Okrem Švajčiarov sa do All-Stars tímu dostali aj dvaja Fíni a mladík Celebrini.

    Švajčiarsky obranca Roman Josi získal cenu pre najužitočnejšieho hráča 89. MS v hokeji.

    Kapitán domácej reprezentácie zaznamenal v desiatich stretnutiach 12 bodov za päť gólov a sedem asistencií a pomohol Helvétom k zisku strieborných medailí.

    Josiho vyhlásili aj za najlepšieho obrancu a dostal sa aj do najlepšej šestky šampionátu.

    Do All Star tímu, ktorí zvolili zástupcovia médií, sa dostali traja švajčiarski reprezentanti - okrem Josiho aj brankár Leonardo Genoni a útočník Sven Andrighetto, najproduktívnejší hráč turnaja.

    Zo zlatého fínskeho tímu sú v ňom obranca Henri Jokiharju a útočník Aleksander Barkov, Kanada má zastúpenie v osobe útočníka Macklina Celebriniho.

    Hráči Fínska sa tešia zo zisku titulu po výhre vo finálovom zápase Švajčiarsko - Fínsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu v nedeľu 31. mája 2026. Fíni zdolali v súboji o zlato domácich Švajčiarov 1:0 po predĺžení, rozhodol o tom v 71. minúte Konsta Helenius.
    Hráč Fínska Konsta Helenius (94) a hráč Švajčiarska Janis Moser (86) bojujú o puk počas finálového zápasu Švajčiarsko - Fínsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu v nedeľu 31. mája 2026.
    Hráč Fínska Mikael Granlund (64) a hráč Švajčiarska Dean Kukan (14) bojujú o puk počas finálového zápasu Švajčiarsko - Fínsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu v nedeľu 31. mája 2026.
    Hráč Fínska Jesse Puljujärvi (vľavo) a hráč Švajčiarska Dominik Egli bojujú o puk počas finálového zápasu Švajčiarsko - Fínsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu v nedeľu 31. mája 2026.
    Najlepším brankárom sa podľa direktoriátu turnaja stal Henrik Haukeland, ktorý pomohol Nórsku k historickému bronzu. Za najlepšieho útočníka určili Celebriniho.

    Individuálne ocenenia MS v hokeji 2026

    MVP (najužitočnejší hráč): Roman Josi (Švaj.)

    All Star tím: Leonardo Genoni - Roman Josi (obaja Švaj.), Henri Jokiharju (Fín.) - Sven Andrighetto (Švaj.), Aleksander Barkov (Fín.), Macklin Celebrini (Kan.)

    Najlepší na svojich postoch:

    Brankár: Henrik Haukeland (Nór.)

    Obranca: Roman Josi (Švaj.)

    Útočník: Macklin Celebrini (Kan.)

    MS v hokeji 2026 - pavúk play-off

    Štvrťfinále
    Švajčiarsko
    3
    Švédsko
    1
    Nórsko
    2
    Lotyšsko
    0
    Kanada
    4
    USA
    0
    Fínsko
    4
    Česko
    1
    Semifinále
    Švajčiarsko
    6
    Nórsko
    0
    Kanada
    2
    Fínsko
    4
    Finále
    Švajčiarsko
    0
    Fínsko
    1
    O 3. miesto
    Kanada
    2
    Nórsko
    3

    Slovensko v príprave proti Mate. Športový program na dnes (1. jún)
    Slovensko v príprave proti Mate. Športový program na dnes (1. jún)
