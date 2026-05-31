Švajčiari ovládli individuálne ocenenia na MS. Najlepším hráčom šampionátu sa stal ich kapitán

Švajčiarsky obranca Roman Josi získal cenu pre najužitočnejšieho hráča 89. MS v hokeji.
Kapitán domácej reprezentácie zaznamenal v desiatich stretnutiach 12 bodov za päť gólov a sedem asistencií a pomohol Helvétom k zisku strieborných medailí.
Josiho vyhlásili aj za najlepšieho obrancu a dostal sa aj do najlepšej šestky šampionátu.
Do All Star tímu, ktorí zvolili zástupcovia médií, sa dostali traja švajčiarski reprezentanti - okrem Josiho aj brankár Leonardo Genoni a útočník Sven Andrighetto, najproduktívnejší hráč turnaja.
Zo zlatého fínskeho tímu sú v ňom obranca Henri Jokiharju a útočník Aleksander Barkov, Kanada má zastúpenie v osobe útočníka Macklina Celebriniho.
Najlepším brankárom sa podľa direktoriátu turnaja stal Henrik Haukeland, ktorý pomohol Nórsku k historickému bronzu. Za najlepšieho útočníka určili Celebriniho.
Individuálne ocenenia MS v hokeji 2026
MVP (najužitočnejší hráč): Roman Josi (Švaj.)
All Star tím: Leonardo Genoni - Roman Josi (obaja Švaj.), Henri Jokiharju (Fín.) - Sven Andrighetto (Švaj.), Aleksander Barkov (Fín.), Macklin Celebrini (Kan.)
Najlepší na svojich postoch:
Brankár: Henrik Haukeland (Nór.)
Obranca: Roman Josi (Švaj.)
Útočník: Macklin Celebrini (Kan.)