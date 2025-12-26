Aký tím má Česko či obhajca z USA? Všetky nominácie na MS v hokeji do 20 rokov 2026

MS v hokeji do 20 rokov 2026 sa konajú v tradičnom termíne na prelome rokov od 26. decembra 2024 do 5. januára 2025.
Turnaj sa hrá v dvoch mestách v Minnesote - Minneapolis a Saint Paul. Hokejové zápasy v Minneapolise hostí štadión 3M Arena, duely v Saint Paul sa hrajú na štadióne Grand Casino Arena.
- Informácie o MS v hokeji do 20 rokov 2026 (prehľad)
- Program, výsledky a tabuľky na MS v hokeji do 20 rokov 2026
- Program a výsledky Slovenska na MS v hokeji do 20 rokov 2026
Na podujatí nechýbajú ani slovenskí reprezentanti, ktorí v náročnej skupine A vyzvú USA, Švédsko, Švajčiarsko a Nemecko. Táto skupina sa odohrá na štadióne v Saint Paul.
Pozrite si nominácie všetkých tímov na MS v hokeji do 20 rokov 2026 na jednom mieste.
Nominácie na MS v hokeji U20 2026
Skupina A:
Slovensko
Brankári: Leonardo Roberto Henriquez (Green Bay Gamblers/USA), Alan Lenďák (Fargo Force/USA), Michal Prádel (Tri City Storm/USA).
Obrancovia: Adam Beluško (Green Bay Gamblers/USA), Michal Čapoš (Wenatchee Wild/Kan.), Andrej Fabuš (HC Slovan Bratislava), Adam Goljer (HK Dukla Trenčín), Adam Kalman (HK Nitra/HC Nové Zámky), Filip Kovalčík (Drummondville Voltiguers/Kan.), Matúš Lisý (Red Deer Rebels/Kan.), Luka Radivojevič (Boston College/USA).
Útočníci: Jakub Dubravík (Vlci Žilina-mládež), Alex Gašo (Mountfield HK/ČR), Ján Chovan (Sudbury Wolves/Kan.), Tomáš Chrenko (HK Nitra), Michal Liščinský (HC Košice), Alex Mišiak (Erie Otters/Kan.), Samuel Murín (Tri City Storm/USA), Adam Nemec (HK Nitra), Tobias Pitka (Northern Michigan University/USA), Tomáš Pobežal (Kingston Frontenacs/Kan.), Andreas Straka (Quebec Remparts/Kan.), Michal Svrček (Brynäs/Švéd.), Tobias Tomík (Vancouver Giants/Kan.), Lukáš Tomka (HC’05 Banská Bystrica).
Švédsko
Brankári: Herman Liv (Örebro HK / HockeyAllsvenskan), Love Härenstam (Södertälje SK / HockeyAllsvenskan), Måns Goos (Färjestad BK / HockeyAllsvenskan)
Obrancovia: Felix Öhrqvist (Linköping HC / SHL), Leo Sahlin Wallenius (Växjö Lakers HC / SHL), Sascha Boumedienne (Boston University / NCAA), Viggo Gustafsson (HV 71 / SHL), Felix Carell (IF Malmö Redhawks / SHL), Victor Johansson (Leksands IF / SHL), William Håkansson (Luleå HF / SHL), Alfons Freij (Timrå IK / SHL)
Útočníci: Lucas Pettersson (Brynäs IF / SHL), Milton Gästrin (MoDo Hockey / HockeyAllsvenskan), Linus Eriksson (Timrå IK / SHL), Ivar Stenberg (Frölunda HC / SHL), Anton Frondell (Djurgårdens IF / SHL), Victor Eklund (Djurgårdens IF / SHL), Loke Krantz (Linköping HC / SHL), Liam Danielsson (Almtuna IS / HockeyAllsvenskan), Eddie Genborg (Timrå IK / SHL), Jack Berglund (Färjestad BK / SHL), Wilson Björck (Colorado College / NCAA), Eric Nilson (Michigan State University / NCAA), Casper Juustovaara (Luleå HF / SHL)
USA
Brankári: Caleb Heil (Madison Capitols/USHL), Nicholas Kempf (University of Notre Dame/NCAA), Brady Knowling (USA NTDP U18/USHL)
Obrancovia: Luke Osburn (University of Wisconsin/NCAA), Logan Hensler (University of Wisconsin/NCAA), Dakoda Rheaume-Mullen (University of Michigan/NCAA), Asher Barnett (University of Michigan/NCAA), E. J. Emery (University of North Dakota/NCAA), Chase Reid (Soo Greyhounds/OHL), Cole Hutson (Boston University/NCAA)
Útočníci: Teddy Stiga (Boston College/NCAA), Anthony Spellacy (Windsor Spitfires/OHL), James Hagens (Boston College/NCAA), Cole McKinney (University of Michigan/NCAA), Will Zellers (University of North Dakota/NCAA), Ryker Lee (Michigan State University/NCAA), L. J. Mooney (University of Minnesota/NCAA), Brendan McMorrow (University of Denver/NCAA), Shane Vansaghi (Michigan State University/NCAA), Will Horcoff (University of Michigan/NCAA), Max Plante (University of Minnesota Duluth/NCAA), Cole Eiserman (Boston University/NCAA), Kamil Bednarik (Boston University/NCAA), Brodie Ziemer (University of Minnesota/NCAA)
Švajčiarsko
Brankári: Elijah Neuenschwander (Fribourg-Gottéron / NL), Christian Kirsch (Kitchener Rangers / OHL)
Obrancovia: Gian Meier (Frölunda HC / SHL), Basile Sansonnens (Lausanne HC / NL), Niklas Blessing (EHC Biel / NL), Ludvig Johnson (Fribourg-Gottéron / NL), Daniil Ustinkov (ZSC Lions Zurich / NL), Leon Muggli (Washington Capitals / NHL)
Útočníci: Cyrill Henry (HC Lugano / NL), Nathan Borradori (HC Ambri-Piotta / NL), Lars Steiner (Rouyn-Noranda Huskies / QMJHL), Mike Aeschlimann (SCL Tigers Langnau / NL), Beni Waidacher (HC Davos / NL), Loris Wey (EV Zug / NL), Joel Grossniklaus (Malmö Redhawks / SHL), Robin Antenen (EV Zug / NL), Paul Mottard (Ilves Tampere / Liiga)
Nemecko
Brankári: Linus Vieillard (Spokane Chiefs / WHL), Lennart Neisse (Lausitzer Füchse / DEL2)
Obrancovia: Max Bleicher (Powell River Kings / BCHL), Fabio Kose (Löwen Frankfurt / DEL), Manuel Schams (Kassel Huskies / DEL2), Carlos Händel (Halifax Mooseheads / QMJHL), Max Hense (Trail Smoke Eaters / BCHL), Moritz Kretzschmar (Lausitzer Füchse / DEL2), Matthias Pape (Trail Smoke Eaters / BCHL)
Útočníci: Elias Pul (Saskatoon Blades / WHL), Maxim Schäfer (Chicoutimi Sagueneens / QMJHL), David Lewandowski (Saskatoon Blades / WHL), Tim Schütz (Krefeld Pinguine / DEL), Nick Maul (Red Bull Hockey Juniors / AlpsHL), Mateu Späth Mariscal (Salmon Arm Silverbacks / BCHL), Lenny Boos (Düsseldorfer EG / DEL), Dustin Willhöft (Saskatoon Blades / WHL), Clemens Sager (Kassel Huskies / DEL2), Timo Kose (Löwen Frankfurt / DEL), Elias Schneider (Shawinigan Cataractes / QMJHL), Tobias Schwarz (EV Landshut / DEL2), Simon Seidl (EV Landshut / DEL2)
Skupina B:
Kanada
Brankári: Jack Ivankovic (University of Michigan / NCAA), Carter George (Owen Sound Attack / OHL), Joshua Ravensbergen (Prince George Cougars / WHL)
Obrancovia: Kashawn Aitcheson (Barrie Colts / OHL), Harrison Brunicke (Pittsburgh Penguins / NHL), Carson Carels (Prince George Cougars / WHL), Cameron Reid (Kitchener Rangers / OHL), Ethan MacKenzie (Edmonton Oil Kings / WHL), Ben Danford (Brantford Bulldogs / OHL), Zayne Parekh (Calgary Flames / NHL), Keaton Verhoeff (University of North Dakota / NCAA)
Útočníci: Michael Misa (San Jose Sharks / NHL), Braeden Cootes (Seattle Thunderbirds / WHL), Gavin McKenna (Penn State University / NCAA), Tij Iginla (Kelowna Rockets / WHL), Jett Luchanko (Brantford Bulldogs / OHL), Cole Reschny (University of North Dakota / NCAA), Porter Martone (Michigan State University / NCAA), Sam O’Reilly (London Knights / OHL), Liam Greentree (Windsor Spitfires / OHL), Caleb Desnoyers (Moncton Wildcats / QMJHL), Cole Beaudoin (Barrie Colts / OHL), Brady Martin (Sault Ste. Marie Greyhounds / OHL), Michael Hage (University of Michigan / NCAA)
Fínsko
Brankári: Patrik Kerkola (KalPa Kuopio / Liiga), Petteri Rimpinen (Kiekko-Espoo / Liiga), Kim Saarinen (HPK Hämeenlinna / Liiga)
Obrancovia: Mitja Jokinen (TPS Turku / Liiga), Niklas Nykyri (HIFK Helsinki / Liiga), Juho Piiparinen (Tappara Tampere / Liiga), Daniel Nieminen (Pelicans / Liiga), Veeti Väisänen (Medicine Hat Tigers / WHL), Lasse Boelius (Ässät Pori / Liiga), Aron Kiviharju (HIFK Helsinki / Liiga), Arttu Välilä (Lukko / Liiga)
Útočníci: Roope Vesterinen (HPK Hämeenlinna / Liiga), Joona Saarelainen (KalPa Kuopio / Liiga), Aatos Koivu (TPS Turku / Liiga), Onni Kalto (Oshawa Generals / OHL), Kasper Pikkarainen (TPS Turku / Liiga), Max Westergård (Frölunda HC / SHL), Emil Hemming (Barrie Colts / OHL), Leo Tuuva (Lukko / Liiga), Julius Miettinen (Everett Silvertips / WHL), Heikki Ruohonen (Harvard University / NCAA), Jasper Kuhta (Ottawa 67’s / OHL), Atte Joki (Lukko / Liiga), Mattias Vanhanen (Everett Silvertips / WHL), Oliver Suvanto (Tappara Tampere / Liiga)
Česko
Brankári: Matyáš Mařík (Banes Motor České Budějovice / ELH), Ondřej Štěbeták (Portland Winterhawks / WHL), Michal Oršulák (Prince Albert Raiders / WHL)
Obrancovia: Tomáš Galvas (Bílí Tygři Liberec / ELH), Vashek Blanár (HV71 / SHL), Vladimír Dravecký (Brantford Bulldogs / OHL), Adam Jiříček (Brantford Bulldogs / OHL), Jakub Fibigr (Brampton Steelheads / OHL), Matyáš Man (Prince Albert Raiders / WHL), Radim Mrtka (Seattle Thunderbirds / WHL), Max Pšenička (Portland Winterhawks / WHL), Jakub Vaněček (Tri-City Americans / WHL)
Útočníci: Matěj Kubiesa (HC Oceláři Třinec / ELH), Petr Sikora (HC Oceláři Třinec / ELH), Vojtěch Čihař (HC Energie Karlovy Vary / ELH), Štěpán Hoch (Banes Motor České Budějovice / ELH), Richard Žemlička (SaiPa Lappeenranta / Liiga), Maxmilian Curran (Edmonton Oil Kings / WHL), Adam Jecho (Edmonton Oil Kings / WHL), Adam Benák (Brantford Bulldogs / OHL), Samuel Drančák (Red Deer Rebels / WHL), Jiří Klíma (Shawinigan Cataractes / QMJHL), Václav Nestrašil (University of Massachusetts / NCAA), Adam Novotný (Peterborough Petes / OHL), Tomáš Poletín (Kelowna Rockets / WHL), Adam Titlbach (Vancouver Giants / WHL)
Lotyšsko
Brankári: Mikus Vecvanags (Newfoundland Regiment / QMJHL), Nils Roberts Maurins (Omaha Lancers / USHL)
Obrancovia: Krisjanis Sarts (Blackfalds Bulldogs / BCHL), Martins Vitols (Zemgale / Optibet Hokeja Liga), Harijs Cjunskins (Brooks Bandits / BCHL), Darels Uljanskis (Flint Firebirds / OHL), Alberts Šmits (Mikkelin Jukurit / Liiga), Oskars Briedis (Luleå HF U20 / U20 Nationell)
Útočníci: Rudolfs Berzkalns (Muskegon Lumberjacks / USHL), Martins Klaucans (Sherbrooke Phoenix / QMJHL), Dmitrijs Dilevka (Brooks Bandits / BCHL), Olivers Murnieks (Saint John Sea Dogs / QMJHL), Roberts Naudins (Shattuck St. Mary’s / USHS-Prep), Bruno Osmanis (IF Björklöven / HockeyAllsvenskan), Daniels Serkins (SC Bern Future / Swiss U21-Elit), Markuss Sieradzkis (HC Plzeň / Czech U20), Karlis Flugins (KooKoo U20 / U20 Liiga)
Dánsko
Brankári: Anton Emil Wilde Larsen (Frederikshavn White Hawks / Denmark2), Tobias Renner Christensen (Herning Blue Fox / Denmark2), Patrick Tiedjen (Rødovre Mighty Bulls / Denmark2)
Obrancovia: Frederick Amondsen (Rødovre Mighty Bulls / Metal Ligaen), Jeppe Bertram (Esbjerg Energy / Metal Ligaen), Viggo Damgaard (Herning Blue Fox / Metal Ligaen), Markus Jakobsen (Sioux Falls Stampede / USHL), Jeppe Kramer (Herlev Eagles / Metal Ligaen), Jesper Bank Olesen (Herning Blue Fox / Metal Ligaen), Frederik Rundh (Olofströms IK / Sweden Div 2), Emil Saaby Jakobsen (Karlskrona HK / Sweden Div 2)
Útočníci: Andrew Christian Bjergstad (Lone Star Brahmas / NAHL), Elias Borup Olsen (SønderjyskE / Metal Ligaen), William Bundgaard (HV71 / U20 Nationell), Lasse Bærentsen (Herning Blue Fox / Metal Ligaen), Albert Grossmann (SønderjyskE / Metal Ligaen), Lucas Cilan Hjorth Jensen (Aalborg Pirates / Metal Ligaen), Mads Kongsbak Klyvø (Frölunda HC / J20 Nationell), Oliver Dejbjerg Larsen (Rögle BK / J20 Nationell), Anton Linde (Chicoutimi Sagueneens / QMJHL), Tristan Petersen (Penticton Vees / BCHL), Sebastian Strømstad (Rødovre Mighty Bulls / Metal Ligaen), Martinus Uggerhøj Schioldan (HV71 / U20 Nationell)