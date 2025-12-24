Slovákov čaká ťažký turnaj, varuje expert. Fiasko najlepších sa nesmie zopakovať

Čo si Slováci najviac spájajú s Vianocami? Darčeky pod stromčekom? Vyprážaného kapra so šalátom? Preplnené obchody? Popolušku a Pelíšky? Alebo polnočnú omšu?
Hokejoví fanúšikovia majú na túto otázku ľahkú odpoveď - juniorský šampionát.
- Informácie o MS v hokeji do 20 rokov 2026 (prehľad)
- Program, výsledky a tabuľky na MS v hokeji do 20 rokov 2026
- Program a výsledky Slovenska na MS v hokeji do 20 rokov 2026
Majstrovstvá sveta v hokeji hráčov do 20 rokov už tradične spríjemnia vianočné sviatky aj na prelome rokov 2025 a 2026.
Turnaj, ktorý sa koná v termíne od 26. decembra do 5. januára, sa po ôsmich rokoch vracia do Spojených štátov, presnejšie do štátu Minnesota. Hostiteľskými mestami sú St. Paul a Minneapolis.
Slovenskí hokejisti sa predstavia v základnej skupine A. Sily si zmerajú so Švédskom, Nemeckom, domácim výberom USA a Švajčiarskom.
Skupinu B tvoria Fínsko, Česko, Kanada, Lotyšsko a Dánsko.
Zo základných skupín postupujú štyri tímy, ktoré sa potom na základe tabuľkového postavenia stretnú vo formáte 1A proti 4B, 2A proti 3B, 2B proti 3A a 1B proti 4A.
Šampionát sa uskutoční na štadiónoch Grand Casino Arena s kapacitou takmer 18-tisíc miest, ktorý je domovským stánkom klubu NHL Minnesota Wild, a 3M Arena s kapacitou viac než 10-tisíc sedadiel.
Ťažká skupina
Napriek tomu, že turnaj sa koná v Spojených štátoch, Slováci svoje zápasy odohrajú v ideálnych časoch pre slovenských fanúšikov.
Šampionát otvoria 26. decembra o 19:00 proti Švédsku. S favorizovaným tímom hrali prvý zápas aj vlani, prehrali 2:5.
O 25 hodín neskôr ich čaká veľmi dôležitý zápas proti Nemecku, ktorý môže veľa napovedať v boji o štvrťfinále. V tomto kalendárnom roku sa s týmto súperom streli len raz - v auguste mu podľahli 2:3.
V noci z 29. na 30. decembra (0:00) čaká slovenských reprezentantov azda najťažší súper v skupine - USA. Spojené štáty vyhrali šampionát dvakrát za sebou, medzi hlavných ašpirantov na zlato patria aj tento rok.
Program Slovenska na MS U20
26. december 19:00 Švédsko – Slovensko
27. december 20:00 Slovensko – Nemecko
30. december 0:00 Slovensko – USA
31. december 19:00 Švajčiarsko – Slovensko
Skupinu uzavrú Slováci zápasom proti Švajčiarsku, čeliť im budú v posledný deň kalendárneho roka o 19:00.
Nový tréner
Keď si Slovensko naposledy zahralo na MS v hokeji do 20 rokov semifinále, písal sa ešte rok 2015. Partia okolo Denisa Godlu, Martina Réwaya či Petra Cehlárika vtedy získala bronz.
O desať rokov neskôr sa Slováci nedostali cez brány štvrťfinále. Nedokázali to ani sľubné ročníky 2004 a 2005 s Jurajom Slafkovským, Šimonom Nemcom a Daliborom Dvorským.
Vlani sa turnaj pre slovenský výber skončil opäť vo štvrťfinále. Rovnako ako v roku 2024 podľahol Fínsku (3:5).
Štvrťfinálový neúspech by mal zlomiť nový tréner. Vedenie Slovenského zväzu ľadového hokeja pred začiatkom aktuálnej sezóny angažovalo do tejto funkcie Petra Frühaufa.
Doterajší člen realizačného tímu Craiga Ramsayho pri národnom „áčku“ pôsobil počas celej kariéry výhradne len ako asistent, miesto pri reprezentačnej dvadsiatke je tak jeho premiérou na poste hlavného trénera.
„Šampionát juniorov je oveľa ťažší ako MS mužov. Tam je väčší priestor na napravenie chýb. Turnaj MS 20 je nemilosrdný," hovoril Frühauf.
Asistovať mu bude Ivan Švarný a na svetovom šampionáte aj zámorský odborník Andrew Boschetto.
Vybrali mladých, ale najlepších
Po domácej príprave mužstvo s 28 hráčmi v polovici decembra odcestovalo do Spojených štátov, kde odohralo dva prípravné zápasy.
Proti Lotyšsku zvíťazilo 3:1, vo federálnom derby proti Česku prehralo 1:2 po predĺžení.
Tesne pred začiatkom turnaja vyradili tréneri zo zostavy ešte troch korčuliarov.
Na šampionát posiela Frühauf jedno z najmladších mužstiev v histórii. V nominácii je najviac hráčov z ročníka 2007 a dvaja hráči ročníka 2008, zvyšok tvorí ročník 2006, pre ktorý sú MS 2026 poslednými v juniorskej kategórii.
„Trvám na tom, že sme vybrali najlepších hráčov. Verím, že táto partia bude hrať ako tím," uviedol hlavný tréner.
Kapitánom tímu bude útočník Tobias Pitka, asistentské „A“ na dresoch budú nosiť obrancovia Adam Beluško a Luka Radivojevič.
V mužstve chýbajú výrazné individuality, ktorými sa Slovensko mohlo pýšiť v uplynulých rokoch, či už to bol Šimon Nemec, Filip Mešár, Samuel Honzek, Adam Sýkora alebo Dalibor Dvorský.
Slovenskí hokejisti do 18 rokov však trikrát po sebe skončili na MS na štvrtom mieste a viacerí hráči z Frühaufovho výberu na nich štartovali.
„Tento tím vie, ako čeliť nepriazni osudu a vie, ako prekvapiť favoritov. Nikto nečakal, že Slovensko bude na posledných 'osemnástkach' reálne bojovať o medaily, ale oni si našli cestu, ako zažiariť. Tieto skúsenosti im určite pomôžu," hovorí pre Sportnet zámorský expert na juniorský hokej Steven Ellis.
Aj on však uznáva, že pre Slovákov bude maximum opäť štvrťfinále.
Hlavným favoritom „slovenskej" skupiny budú bezpochyby domáci hokejisti, útočiaci na zlatý hetrik, ktorí sa o prvé miesto pobijú so Švédskom.
Boj o dve zvyšné postupové miesta si rozdá trojica pomerne vyrovnaných súperov - Slovensko, Nemecko a Švajčiarsko.
„Vzhľadom na to, aký mladý tím Slovensko posiela, to môže byť náročný turnaj. Myslím si však, že chémia, ktorú si toto družstvo vybudovalo v kategórii do 18 rokov, by im mala stačiť na víťazstvo nad Nemeckom. Predpokladám, že aj Švajčiarsko sa bude pohybovať na dne tabuľky," prognózuje expert Ellis.
Fiasko Kanady sa nesmie zopakovať
V skupine B budú najväčší ašpiranti na výhru Kanada, Fínsko a Česko, o postup do štvrťfinále si to zrejme rozdajú hokejisti Lotyšska a Dánska.
Kanaďania dvakrát vyhrali titul v rokoch 2022 a 2023, no ďalšie dva roky nepostúpili zo štvrťfinále. Pre kolísku hokeja to bolo mimoriadne sklamanie.
„Kanaďania boli v šoku. Celé týždne to bola hlavná téma diskusií. V zámorí ľudí seniorské majstrovstvá sveta v máji v podstate nezaujímajú – juniorský šampionát je to, čo sleduje každý.
Vypadnúť takto skoro dva roky po sebe, navyše po úspešných rokoch 2022 a 2023, bolo zdrvujúce.
Tento rok sú však Kanaďania ohľadom svojho tímu oveľa sebavedomejší," uviedol Ellis z portálu Daily Faceoff.
Nie je jediný, kto hovorí o tom, že Kanada sa chce vrátiť na prvú priečku. Od roku 1974, kedy sa turnaj organizoval prvýkrát, ho vyhrali až dvadsaťkrát. Sú suverénne najlepšou krajinou v histórii juniorských šampionátov.
Návratu na špicu podmienili všetko a do Minnesoty prídu aj hráči so skúsenosťami z NHL - Zayne Parekh (Calgary) či Michael Misa (San Jose).
Z najlepšej ligy sveta nedostali povolenie odísť na šampionát posledné dve jednotky draftu - Macklin Celebrini (San Jose) a Matthew Schaefer (NY Islanders).
Kanada má aj napriek tomu v nominácii iba štyroch nedraftovaných hráčov, aj to z dôvodu, že ich výber do NHL čaká v roku 2026. Jedným z nich je aj Gavin McKenna, mnohými označovaný za generačný talent bude pravdepodobne jednotkou budúcoročného draftu.
Kanadu prekvapivo dvakrát vyradili vo štvrťfinále Česi, ktorým potom dvakrát zavesili na krk bronzové medaily.
Hoci im z juniorskej kategórie už vypadli najväčšie hviezdy ako Eduard Šalé a brankár Michael Hrabal, experti im opäť predpovedajú výborný turnaj.
Šancu na tretí triumf budú mať hokejisti Spojených štátov. Tí v uplynulých rokoch potvrdili enormný rast mládežníckeho hokeja. Na domácej pôde ich bude ťahať predovšetkým Cole Hutson, mladší brat obrancu Montrealu Lanea Hutsona.
Fínsko je hokejová veľmoc, vlani získali mladíci z tejto krajiny striebro. Tento rok budú výkonnostne patriť až do druhého sledu kandidátov na medailu po zámorských mančaftoch a rivalovi zo Švédska.
Tri korunky patria v prognózach medzi favoritov na finále. Pomôcť v tomto boji by im mali najmä trojka minuloročného draftu Anton Frondell a mimoriadne šikovný a produktívny kridelník Ivar Stenberg.