Brankári patria k najlepším v histórii. Akú silu majú Slováci na MS U20? (analýza)

Prelom decembra a januára patrí už tradične jednému z najlepších hokejových turnajov roka. Majstrovstvá sveta hráčov do 20 rokov sú zárukou výborného hokeja plného nečakaných zvratov, obrovskej rýchlosti a nevídaných technických kúskov.
- Informácie o MS v hokeji do 20 rokov 2026 (prehľad)
- Program, výsledky a tabuľky na MS v hokeji do 20 rokov 2026
- Program a výsledky Slovenska na MS v hokeji do 20 rokov 2026
Nadchádzajúce 50. majstrovstvá sveta sa začínajú 26. decembra 2025 a vyvrcholia finálovým zápasom 5. januára 2026.
Turnaj sa odohrá v dvoch amerických mestách Minneapolis a Saint Paul. Súpermi slovenských hokejistov v základnej skupine A budú postupne Švédsko, Nemecko, USA a Švajčiarsko. V skupine B proti sebe nastúpia Kanada, Česko, Fínsko, Lotyšsko a Dánsko.
Nový tréner s opatrnými ambíciami
Po štyroch rokoch skončil pri tíme Ivan Feneš a jeho nástupcom sa stal Peter Frühauf. Na rozdiel od svojho predchodcu má bohaté skúsenosti so seniorského hokeja, hoci ešte nestál na lavičke ako hlavný tréner.
Nový kormidelník sa už nebude môcť spoľahnúť na mladé hviezdičky, akými boli na uplynulých turnajoch Šimon Nemec, Filip Mešár alebo Dalibor Dvorský. Jeho primárnou úlohou bude vytvoriť jednoliaty tím, ktorý ide na hranicu svojich možností.
Tento rok posiela Slovensko na šampionát veľmi mladý tím. V nominácii na záverečnú prípravu pred MS je iba 9 hráčov nosného ročníka 2006. Pre porovnanie vo švajčiarskom výbere je ich 23 a v americkom 20.
Z toho vyplývajú aj skromné ambície slovenského tímu. Po troch rokoch, keď Slováci dokázali potrápiť aj najväčších favoritov, nemusí byť štvrťfinále samozrejmosťou.
Varovaním pred prílišnými očakávaniami sú tiež nevýrazné výkony v prípravných zápasoch. Na novembrovom turnaji v Piešťanoch slovenský výber prehral jednoznačne všetky štyri zápasy vrátane zápasu so Švajčiarskom (2:6).
Akú silu má slovenský tím na MS U20?
Brankári
Najväčšia kvalita je nepochybne na brankárskom poste. Všetci traja brankári patria do sedmičky najlepších v americkej juniorskej USHL v priemere inkasovaných gólov na zápas a v percentuálnej úspešnosti zákrokov.
O to viac prekvapuje, že ani jeden ešte nemá dohodnutú spoluprácu s nejakým univerzitným tímov z NCAA. Očakávanou jednotkou je draftovaný Michal Prádel (Detroit Red Wings, 3. kolo, 75. miesto) s bohatými skúsenosťami z medzinárodného ľadu.
Vysoký brankár (195 cm, 90 kg) v apríli vygumoval Fínov v otváracom zápase MS do 18 rokov a neskôr doviedol výbornými výkonmi tím do semifinále. Kryť chrbát mu bude zrejme o rok starší Alan Lenďák, ktorý pre zmenu v roku 2024 vychytal vo štvrťfinále MS do 18 rokov českých hokejistov (27 zákrokov).
Tretím do partie je brankár s mimoriadne rýchlymi nohami Roberto Leonardo Henriquez. Mladý brankár s exotickým pôvodom je momentálne najlepším brankárom v juniorskej USHL v priemere inkasovaných gólov na zápas (1,93).
Obrancovia
Jediný obranca so skúsenosťami z minuloročného turnaja a očakávaný líder defenzívy je Luka Radivojevič.
Rodák z Minnesoty bez problémov zvládol prechod na univerzitnú NCAA a rýchlo sa presadil v zostave Boston College Eagles.
Práve jeho úlohou bude podpora ofenzívy a režírovanie presiloviek. Rovnako ako pred rokom na MS do 18 rokov ho bude vzadu istiť obetavý Andrej Fabuš, ktorý sa v tejto sezóne stal stabilným členom defenzívy HC Slovan Bratislava.
V druhej obrane by mal nastúpiť 17-ročný Adam Goljer. Mladý trenčiansky odchovanec zaznamenáva nebývalý progres v sezóne. Od začiatku je pevnou súčasťou defenzívy trenčianskej Dukly, pričom v posledných 13 zápasoch odohral zakaždým vyše 20 minút.
Usmerniť sa ho pokúsi Adam Beluško, ktorý má na konte 3 sezóny v projekte osemnástky a vyše 50 medzinárodných zápasov.
Potrebný dôraz do defenzívy prinesie Michal Čapoš (195 cm, 98 kg), ktorý bude prvou voľbou trénera na oslabenia. Prekvapivo rýchlo sa udomácnil v prvej obrane tímu Wenatchee Wild (WHL) a patrí medzi príjemné prekvapenia sezóny. Obrannú šesticu doplní rýchly a dôrazný Adam Kalman z HK Nitra.
Útočníci
Medzi útočníkmi sú iba dvaja hráči draftovaní do NHL – Michal Svrček (Detroit Red Wings, 4. kolo, 119. miesto) a Ján Chovan (Los Angeles Kings, 6. kolo, 184. miesto).
Obidvaja zažili náročný vstup do sezóny. Chovanovi dlhšie trvala adaptácia na zámorský štýl v kanadskej OHL (Sudbury Wolves) a Svrček nedostával takmer žiadne príležitosti vo švédskom Brynäs IF.
Vykúpením bolo hosťovanie v nižšej súťaži v tíme Västerås IK. V 18 seniorských zápasoch nezískal ani jeden bod.
Najskúsenejším hráčom výberu je Tomáš Pobežal. Rodák z Púchova po 15-gólovej sezóne v seniorskej extralige zamieril v lete do kanadskej OHL (Kingston Frontenacs). Od začiatku sezóny nastupuje na ľavom krídle, pričom v reprezentácii bude musieť zvládnuť náročnú úlohu prvého centra.
Veľkú pozornosť skautov a fanúšikov bude pútať nitrianska dvojička Tomáš Chrenko, Adam Nemec. Dlhoroční spoluhráči sa môžu starať o potrebné góly v sieti súperov.
Zámorskí skauti budú pozorne sledovať, ako sa dokážu vysporiadať s rýchlosťou a fyzickosťou súperových obrán. Vhodne doplniť v útoku by ich mohol Andreas Straka.
Silový útočník prežíva vydarenú sezónu v kanadskej QMJHL. Spomedzi Slovákov má nielen najlepší priemer bodov na zápas (0,68), ale aj najviac bodyčekov (32) a druhý najvyšší počet prihrávok do slotu (27). Viac ich nazbieral iba rýchlonohý krídelník Alex Mišiak (33).
O motiváciu má postarané aj Tobias Tomík z Vancouver Giants (WHL). Dobrá postava, rýchle korčuľovanie a kvalitná defenzíva ho predurčujú na draft do NHL. Na úspech potrebuje zlepšiť najmä premieňanie šancí.
Kapitánom tímu je prekvapivo Tobias Pitka. Úlohou robustného centra (194 cm, 100 kg) z univerzitnej NCAA bude ubrániť najmä najlepších hráčov súpera v oslabeniach a na ľade usmerniť ofenzívne krídla.
O potrebnú fyzickosť v súbojoch pri mantineli by sa mali postarať Ondrej Maruna a Samuel Murin.
Silné stránky
1. Brankársky trojlístok je jeden z najlepších v histórii slovenských výberov.
2. Vyrovnanosť tímu – zostava bez hviezd môže priniesť kolektívne výkony na hranici možností.
3. Zohratosť dvojičiek a trojičiek – v tíme je 18 hráčov z aprílových MS do 18 rokov, kde tesne neuspeli v zápase o bronz proti domácemu výberu USA
Slabé stránky
1. Nedostatočný ofenzívny potenciál – menšia kreativita hráčov sa odráža v nízkej produktivite. V tíme chýba zakončovateľ, ani jeden hráč nestrelil v sezóne 10 gólov.
2. Defenzívna činnosť útočníkov – iba štyria z nominovaných majú pozitívne hodnoty v štatistike plus/mínus – Pobežal (+8), Nemec (+6), Chrenko (+1), Dubravík (+1).
3. Menšia fyzická vyspelosť hráčov vyplývajúca z nižšieho veku.
Najdôležitejšie zápasy ročníka 2006
Hlinka Gretzky Cup 2023 (8. miesto)
Slovensko – Švajčiarsko 3:6 (Kupec, Šlank, Chovan)
Slovensko – Kanada 4:14 (Zálešák, Liška, Beluško, Pobežal)
Slovensko – Fínsko 1:2 (Zálešák)
Slovensko – Nemecko 4:6 (Tomík 2, Pitka, Pobežal)
U18 Majstrovstvá sveta 2024 (4. miesto)
Slovensko – USA 0:9
Slovensko – Lotyšsko 3:5 (Tomík, Svrček, Straka)
Slovensko – Fínsko 0:4
Slovensko – Nórsko 11:1 (Pobežal 4, Chovan 2, Nemec, Liščinský, Ličko, Chrenko, Vrtiel)
Slovensko – Česko 3:2 (Maruna 2, Tomík)
Slovensko – USA 2:7 (Nemec, Chrenko)
Slovensko – Švédsko 0:4
Prognóza umiestnenia Slovenska
Vo všeobecnosti je ročník 2006 považovaný za jeden zo slabších, a preto musí byť doplnený o hráčov ročníka 2007. To prináša kolísavé výkony na medzinárodnej úrovni.
Z tohto dôvodu nemožno očakávať, že slovenskí mladíci budú miešať karty na šampionáte. Úspech tímu závisí do veľkej miery od výsledku druhého zápasu proti Nemecku.
Pokiaľ tím zvládne túto prekážku, môže ho to naštartovať k dobrým výkonom. Pre nového trénera a mladý tím bude turnaj najmä výbornou prípravou na budúci rok.
Prehľad posledných 5 semifinalistov
- 2021 – 1. USA, 2. Kanada, 3. Fínsko, 4. Rusko
2022 – 1. Kanada, 2. Fínsko, 3. Švédsko, 4. Česko
- 2023 – 1. Kanada, 2. Česko, 3. USA, 4. Švédsko
- 2024 – 1. USA, 2. Švédsko, 3. Česko, 4. Fínsko
- 2025 – 1. USA, 2. Fínsko, 3. Česko, 4. Švédsko
- Prognóza poradia MS 2026: 1. Kanada, 2. Švédsko, 3. Fínsko, 4. USA