Slováci vedia, ako prekvapiť favoritov. Maximum však bude štvrťfinále, myslí si expert

Keď si Slovensko naposledy zahralo na MS v hokeji do 20 rokov semifinále, písal sa ešte rok 2015. Partia okolo Denisa Godlu, Martina Réwaya či Petra Cehlárika vtedy získala bronz.
Nasledujúcich desať rokov sa potom Slováci nedostali cez brány štvrťfinále. Nedokázali to ani sľubné ročníky 2004 a 2005 s Jurajom Slafkovským, Šimonom Nemcom a Daliborom Dvorským.
Na prelome rokov 2025 a 2026 sa otvára nová príležitosť, lenže nový tréner reprezentačnej dvadsiatky Peter Frühauf priviedol na turnaj do americkej Minnesoty jedno z najmladších mužstiev v histórii.
Prípadný postup medzi najlepšiu štvoricu by sa rovnal senzácii. Myslí si to aj zámorský expert STEVEN ELLIS, analytik juniorského hokeja pre Daily Faceoff.
„Slovenský tím vie, ako čeliť nepriazni osudu," hovorí v rozhovore pre Sportnet.
V rozhovore sa dozviete:
- Aké šance dáva expert Slovákom;
- akú úlohu zohráva vek v juniorskom hokeji;
- prečo bude pre Slovákov dôležitejší turnaj o rok neskôr;
- čo robia Česi inak ako Slováci.
Slováci trikrát po sebe vypadli vo štvrťfinále. Môžu v roku 2026 so slabším ročníkom pomýšľať na viac ako štvrťfinále?
Vzhľadom na to, aký mladý tím Slovensko má, to môže byť pre mužstvo náročný turnaj. Myslím si však, že chémia, ktorú si vybudovalo v kategórii do 18 rokov, by mu mala stačiť na víťazstvo nad Nemeckom. Predpokladám, že aj Švajčiarsko sa bude pohybovať v dolnej časti tabuľky.
Pre Slovensko by malo byť cieľom postúpiť do štvrťfinále. O rok neskôr, so skúsenejším kádrom, môže zaútočiť na vyššie priečky.
V posledných rokoch boli súčasťou slovenských výberov vždy výrazné osobnosti, či už to bol Šimon Nemec, Filip Mešár, Samuel Honzek, Adam Sýkora alebo Dalibor Dvorský. Tento rok v nominácii podobné typy hráčov nie sú. Bude chýbať Slovensku líder?
Už som si začínal myslieť, že Dvorský so Štrbákom z juniorky azda nikdy neodídu!
Tímu bez výrazného talentu bude nepochybne chýbať hráč, ktorý dokáže sám rozhodovať zápasy.
Verím však, že najmä defenzívu by mohli výrazne potiahnuť Luka Radivojevič a Adam Goljer. Radivojevič síce nie je urastený, ale v reprezentačnom drese hrá vždy skvelý hokej. Ak v tom bude pokračovať, bude to v poriadku.
Slovensko posiela na šampionát jeden z najmladších výberov. V tíme je deväť hráčov ročníka 2006, 17 hráčov ročníka 2007 a dvaja hráči narodení v roku 2008. Môže to hrať nejakú úlohu?
Na tejto úrovni vie byť aj jeden rok obrovský rozdiel, vývoj hráča skrátka potrebuje čas.
Na druhej strane, fakt, že si touto náročnou skúškou prejdú spoločne, môže byť pre túto skupinu hráčov kľúčový. Turnaj v roku 2027 je ešte ďaleko, no toto je pre nich výborná škola, ktorá ich pripraví.
Program Slovenska na MS U20
26. december 19:00 Švédsko – Slovensko
27. december 20:00 Slovensko – Nemecko
30. december 0:00 Slovensko – USA
31. december 19:00 Švajčiarsko – Slovensko
Môže Slovensku pomôcť, že väčšina týchto hráčov si v posledných dvoch rokoch zahrala v semifinále na MS v hokeji do 18 rokov?
Tento tím vie, ako čeliť nepriazni osudu a vie, ako prekvapiť favoritov. Nikto nečakal, že Slovensko bude na posledných „osemnástkach“ reálne bojovať o medaily, ale oni si našli cestu, ako zažiariť. Tieto skúsenosti im určite pomôžu.
Osobne som bol na šampionáte 2023 vo Švajčiarsku a počas zápasu o bronz proti Kanade som sedel priamo nad slovenskými fanúšikmi. Nikdy v živote som nepočul hlučnejší dav. Celá hala sa triasla, bolo to niečo neuveriteľné.
Na ktorých slovenských hokejistov ste najviac zvedaví a prečo?
Na turnaji v Minnesote budem osobne a veľmi sa teším, že uvidím zblízka Goljera. S jeho postavou a pohyblivosťou má potenciál na prvé kolo draftu.
To, čo som od neho počas sezóny videl, sa mi páčilo a myslím si, že bude pilierom tímu.
Taktiež som zvedavý, či Tomáš Chrenko nadviaže na svoje famózne výkony z MS do 18 rokov. A Michal Prádel by pokojne mohol byť jedným z najlepších brankárov turnaja.
Vlani počas draftu do NHL na Slovensku rezonovalo, že na ňom nevybrali Tomáša Pobežala a Luku Radivojeviča. Mohol by im vydarený šampionát zvýšiť šance na redraftovanie v budúcom roku?
Bol som prekvapený, že obišli naprázdno. V prípade Radivojeviča je zrejmé, že má zručnosti, ale chýbajú mu centimetre. Verím, že sezóna v NCAA mu pomôže, no kluby stále preferujú oveľa vyšších obrancov, takže karty sú, nanešťastie, rozdané proti nemu.
To isté platí o Pobežalovi. Navyše mám pocit, že v OHL je tento rok až príliš nenápadný, čo mu v očiach skautov vôbec nepomáha.
Úspešní na juniorských šampionátoch v posledných rokoch boli Česi, ktorí dvakrát oslavovali bronz. Čo podľa vás robia inak ako Slováci, ktorý sa cez štvrťfinále nevedia prebojovať?
Česko sa roky zdráhalo brať hráčov, ktorí odišli do kanadských junioriek. Nakoniec tento trend prijali a začína sa im to vyplácať.
Len z WHL (Western Hockey League, kanadská juniorská súťaž, pozn. red.) budú mať teraz v tíme 11 hráčov – čo je viac, než ich tam má samotná Kanada.
Keďže pre mladých Slovákov je ťažké vybojovať si dostatočný ice-time (čas na ľade) v domácej extralige, viac hráčov by malo zvážiť cestu cez CHL alebo USHL.
Kto budú najväčšie hviezdy šampionátu, na koho by ste upriamili pozornosť fanúšikov hokeja?
Všetci by mali sledovať Gavina McKennu. Je to výnimočný talent a očakávaná draftová jednotka. Pre Kanadu budú kľúčoví Michael Misa a Zayne Parekh, obaja už so skúsenosťami z NHL.
Obrovskú kvalitu majú aj Cole Hutson z USA či Švéd Ivar Stenberg. Mimoriadne silno vyzerá aj celá česká obrana.
Kanada chýbala dva roky po sebe už v semifinále. Akú to malo v krajine odozvu a zmení sa to podľa vás tento rok?
Kanaďania boli v šoku. Celé týždne to bola hlavná téma diskusií. V zámorí ľudí seniorské majstrovstvá sveta v máji v podstate nezaujímajú – juniorský šampionát je to, čo sleduje každý.
Vypadnúť takto skoro dva roky po sebe, navyše po úspešných rokoch 2022 a 2023, bolo zdrvujúce.
Nominácia Kanady bola od začiatku pod paľbou kritiky a reputácia trénera Davea Camerona prudko klesla.
Tento rok sú však Kanaďania ohľadom svojho tímu oveľa sebavedomejší.
Predpoveď experta:
1. miesto: Kanada
2. miesto: Švédsko
3. miesto: Česko