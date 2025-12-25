Desať hviezd MS U20: Český obor, fínsky kúzelník s maskou, aj budúca jednotka draftu

Na vrchole bodovania najlepšej hokejovej ligy sveta je aktuálne trojica Nathan MacKinnon, Connor McDavid a Macklin Celebrini.
Možno by ste neverili, ale tretí z nich by stále mohol reprezentovať Kanadu na majstrovstvách sveta do 20 rokov, keďže sa narodil v roku 2006.
Tohtoročný šampionát, ktorý budú v najbližších dňoch hostiť americké mestá Saint Paul a Minneapolis, je určený pre hokejistov narodených v roku 2006 a mladších.
Draftové jednotky budú chýbať
Celebrini nie je jediná jednotka draftu, ktorá bude na juniorských MS pre stabilnú pozíciu v NHL chýbať. Pre šampionát je vekovo spôsobilý aj obranca Matthew Schaefer, jednotka draftu 2025.
Ten je tretím najproduktívnejším hráčom New York Islanders, pričom spomedzi obrancov strelili viac gólov iba Zach Werenski, Jakob Chychrun a Cale Makar.
Chýbať bude aj Beckett Sennecke, štvrtý najproduktívnejší hráč Anaheim Ducks. Pre povinnosti v NHL Kanadu neposilnia ani Berkly Catton (Seattle Kraken), Benjamin Kindel (Pittsburgh Penguins) a Sam Dickinson (San Jose Sharks).
Fíni bez hviezdnej posily
Nielen Kanada, ale ani Fíni nenastúpia v plnej sile. Konsta Helenius má v tejto sezóne AHL bilanciu takmer bod na zápas a hoci na svoj debut v NHL stále čaká, Buffalo Sabres ho neuvoľnilo.
Paradox je, že generálnym manažérom Buffala je Fín Jarmo Kekäläinen, ktorý svojej rodnej krajine týmto rozhodnutím príliš nepomohol.
Pozrime sa však na desať najzvučnejších mien, ktoré na juniorských MS uvidíme v akcii.
Michael Misa
Aj keď Kanade bude chýbať poltucet hráčov NHL, stále v jej kádri nájdeme šesť hráčov, ktorí si túto sezónu v najlepšej lige sveta zahrali. Jedným z nich je dvojka uplynulého draftu Michael Misa.
Za San Jose Sharks odohral 7 zápasov, v ktorých raz skóroval a dvakrát asistoval. Túto sezónu ho brzdia zranenia, kvôli čomu sa už bol rozohrať v AHL. Medzi juniormi vždy vyčnieval, v minulej sezóne ovládol so 134 bodmi bodovanie OHL.
Brady Martin
Kanadský útočník je známy najmä svojou fyzickou hrou, ktorou sa neraz dokáže súperom dostať pod kožu. Piaty výber tohtoročného draftu patrí spolu s Braedenom Cootesom a Jettom Luchankom k ďalším trom útočníkom Kanady so skúsenosťami zo zápasov NHL.
Práve Martin a Cootes boli najdôležitejšími hráčmi javorových listov pri aprílovom zlatom triumfe na MS U18. Kanadský výber plný hviezd by na juniorskom šampionáte na tento úspech rád nadviazal.
Zayne Parekh
Z tohtoročných účastníkov juniorských MS má v NHL najviac odohrané Zayne Parekh, ktorý za Calgary Flames naskočil do 12 zápasov. Skóroval hneď pri debute ešte v apríli, ďalších 11 zápasov pridal v aktuálnom ročníku.
Deviatka draftu 2024 nazbierala v minulej sezóne OHL 107 bodov, čo v tomto tisícročí žiadny iný obranca nedokázal. Platný bude najmä pri presilovkách, pričom hlavným defenzívnym pilierom Kanady by mal byť Harrison Brunicke, ktorý má za sebou 9 zápasov v drese Pittsburgh Penguins.
Z hráčov draftovaných v TOP10 sa v drese Kanady predstavia aj Caleb Desnoyers, Porter Martone a Tij Iginla.
Gavin McKenna
Očakávaná jednotka najbližšieho draftu sa podobne ako Celebrini vo svojej draftovej sezóne vyvíja v NCAA, hoci v tej minulej nazbieral 132 bodov vo WHL. V minulosti presun z top kanadských junioriek do NCAA nebol možný, nahrala mu však nedávna zmena pravidiel.
To mu umožnilo podpísať zmluvu s univerzitou Penn State, vďaka čomu celkovo zarobí 700 000 dolárov, čo je napríklad viac ako sa zarába v AHL. Určite sa bude chcieť pred draftom ukázať v dobrom svetle, keďže pred rokom na MS juniorov nezanechal najlepší dojem.
Cole Hutson
Mladší brat najlepšieho nováčika NHL minulej sezóny púta pozornosť nielen pre svoje známe meno. V prestížnej univerzitnej NCAA si drží priemer vyše bodu na zápas.
Na minulých MS juniorov sa stal s 11 bodmi (3+8) vôbec prvým obrancom v histórii, ktorý vyhral bodovanie turnaja. Navyše dôležitým gólom a asistenciou prispel aj k finálovej výhre 4:3 po predĺžení nad Fínskom.
Začiatkom roka sa dozvieme, či pomôže USA k zlatu aj po druhýkrát. Medzi ťahúňov obhajcov prvenstva budú okrem neho patriť aj Logan Hensler, James Hagens, Trevor Connelly, William Horcoff a Cole Eiserman.
Radim Mrtka
Pravoruký obranca sa pred sezónou zaskvel skvelými výkonmi v kempe Buffalo Sabres, ktoré si ho na tohtoročnom drafte vybralo z 9. pozície. 197-centimetrový ,,obor“ si pred presunom do juniorky, kde zbiera vyše bod na zápas, vyskúšal na 4 zápasy AHL.
Český výber sa bude môcť spoľahnúť najmä na kvalitnú defenzívu, okrem Mrtku v nej nájdeme aj skúsených obrancov z minuloročného bronzového šampionátu. Menovite tam sú Adam Jiříček, Jakub Fibigr a Tomáš Galvas.
Petteri Rimpinen
Posledné 2 sezóny pravidelne chytá v najvyššej fínskej súťaži. Na minulých MS juniorov vo fínskej bráne ,,čaroval" a mal nemalú zásluhu na zisku strieborných medailí. Nie je prekvapením, že ho vyhlásili za najlepšieho brankára turnaja a bol taktiež zaradený do All-Star tímu.
Hoci si ho pre výšku 182 centimetrov na drafte pôvodne nikto nevybral, tento rok bol dodatočne draftovaný, keď po ňom v 5. kole siahli Los Angeles Kings. Na turnaji sa v bránke predstaví aj prvokolový Kanaďan Joshua Ravensbergen.
Anton Frondell
V júni ho na drafte vybralo Chicago Blackhawks pre niekoho možno prekvapivo už z celkového tretieho miesta. Túto sezónu zostal hokejovo rásť ešte v Európe, v najvyššej švédskej súťaži si oblieka dres Djurgårdens IF.
Po 25 zápasoch má na konte 15 bodov, z toho 10 gólov. Najskôr zaujal úspešným ,,Michiganom“, začiatkom októbra dokonca nastrieľal hetrik ako druhý najmladší hráč v histórii súťaže.
Ivar Stenberg
Mladší brat útočníka St. Louis Blues Otta Stenberga bude patriť spolu s kanadským obrancom Keatonom Verhoeffom k najvážnejším vyzývateľom Gavina McKennu v boji o draftovú jednotku. Je skvelé, že na šampionáte uvidíme v akcii všetkých troch.
Podobne ako Frondell, aj on nastupuje medzi mužmi v SHL. Za Frölundu nazbieral v 25 zápasoch 24 bodov (6+18) a z pohľadu bodového priemeru patrí medzi desať najlepších hráčov súťaže.
Dokonca jeho bodový priemer je spomedzi hráčov v draftovej sezóne zatiaľ historicky najlepší (0,96), čím má nakročené preskočiť zápis Daniela Sedina (0,84), ktorý kedysi prekonal Petra Forsberga (0,74).
Alberts Šmits
Lotyšsko pred rokom senzačne po prvýkrát porazilo Kanadu a prekvapiť môže aj tentoraz. Skvelú pozíciu si pred draftom vo fínskej najvyššej lige buduje obranca Alberts Šmits, ktorý má po 29 zápasoch na konte 12 bodov (6+6).
Šancu dokonca dostal už aj v seniorskej reprezentácii, keď si začiatkom novembra zahral na Nemeckom pohári. Silného defenzívneho lídra budú mať aj Švajčiari, Leon Muggli draftovaný v 2. kole dokonca už nastupuje v AHL.