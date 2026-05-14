ZOH dosledoval len z tribúny, na MS vypadol vo štvrťfinále. Crosby si prišiel napraviť chuť

Hviezdny útočník Sidney Crosby je nadšený, že si mohol predĺžiť sezónu účasťou na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku.
Pre lídra Pittsburghu bola po všetkých stránkach náročná, príležitosť hrať znova za Kanadu si ale nechcel nechať ujsť, povedal v rozhovore s novinármi po dnešnom tréningu hokejistov s javorovým listom na hrudi.
"Som šťastný, že tu môžem s chlapcami byť. Chcel som pokračovať v sezóne a pridať sa k tomuto tímu, takže som naozaj nadšený," povedal Crosby, ktorý sa pripravuje na štvrtý šampionát po rokoch 2006, 2015 a vlani.
Kapitán Penguins a siedmy najproduktívnejší hráč histórie NHL s 1761 bodmi z 1420 zápasov základnej časti za 654 gólov a 1107 asistencií ale zároveň priznal, že možnosť posilniť tím a odletieť do Švajčiarska starostlivo zvažoval.
MS je v olympijskej sezóne už druhým vrcholom na medzinárodnej scéne. Vo februári v Miláne pod piatimi kruhmi sa navyše 38-ročný center zranil a odstúpil zo štvrťfinále s Českom pre ťažkosti s pravým kolenom po narazení od Radka Gudasa.
Kapitán tímu potom už zostal do konca olympijského turnaja v úlohe diváka a bez možnosti ovplyvniť dianie na ľade mohol len sledovať trpkú finálovú porážku 1:2 v predĺžení s hlavným rivalom - USA.
Do zostavy Pittsburghu sa potom vrátil až po polovici marca, jeho tím postúpil do play-off, ale v šiestich zápasoch 1. kola mu vystavila stopku Philadelphia.
"Premýšľal som nad účasťou viac ako zvyčajne, mal som nejaké zranenia, ale mám príležitosť hrať za Kanadu, čo je pocit, ktorý sa nikdy neomrzí," vyhlásil Crosby.
V dlhej zbierke osobných i tímových úspechov má člen prestížneho Triple Gold Clubu tri Stanleyho poháre s Pittsburghom (2009, 2016 a 2017), dve zlatá z olympijských hier (2010 a 2014), po jednom potom z majstrovstiev sveta (2015) a Svetového pohára (2016).
Pred 11 rokmi v Prahe oslnili Kanaďania v Prahe pod jeho vedením úchvatným hokejom a vyhrali všetkých desať stretnutí v turnaji.
Znovu sa potom na MS predstavil až vlani a zažil úplne opačné pocity po šokujúcom štvrťfinálovom vyradení s Dánmi. "Dúfame, že tentoraz dosiahneme na iný výsledok," poznamenal Crosby.
Kanada na to má všetky predpoklady. Pre šampionát poskladala veľmi silný výber a Crosbyho útočná formácia, v ktorej ho dopĺňajú vychádzajúca superhviezda a jednotka predvlaňajšieho draftu Macklin Celebrini zo San Jose s Marekom Scheifelom z Winnipegu, dosť možno straší súpera zo spania už teraz, keď ešte turnaj nezačal.
"Je to skvelé. Mali sme spolu zatiaľ len jeden tréning a skúsime zladiť našu súhru, čo najrýchlejšie to pôjde. Ale máme veľa zručností, chlapci dokážu vytvoriť šance, mohlo by to byť dobré," verí Crosby.
Zaradil sa medzi ikony, aj preto býva tak nejako automatické, že keď je v tíme, dostane na dres kapitánske "céčko".
Kanaďania ale ešte pred Crosbyho dodatočnou nomináciou oznámili, že kapitánom bude 19-ročný Celebrini, ktorý v drese Sharks prežil skvelú základnú časť NHL. Odohral všetkých 82 zápasov a pripísal si 115 bodov (45 + 70).
Špekuluje sa ale o tom, že z úcty ku Crosbymu mu úlohu kapitána prenechá. "Kapitánstvo ešte riešime, nebol na to doteraz veľmi čas, ale bude to vyriešené veľmi rýchlo, veľa času tým nestratíme.
Macklin mal skvelú sezónu a je úplne zjavné, prečo ho vybrali za kapitána. Nezáleží ale na tom, kto bude kapitán, aj keď je to vždy česť. Máme v tíme veľa skvelých lídrov. Hlavné je, aby sme začali turnaj dobre, "zaželal si Crosby.
"Bol som kapitánom v dvoch prípravných stretnutiach. Je to veľká česť a pocta," tvrdil Celebrini.
"Všetci ale vedia, kto bol kapitánom Kanady posledných mnoho rokov, kto je 'Captain Canada'. Sidney je tvárou Kanady a tiež tvárou hokeja ako takého. Ešte to preberieme," naznačil možnú zmenu Celebrini.
Program Kanady na MS v hokeji 2026
