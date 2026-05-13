Diváci si môžu pozrieť všetky zápasy MS v hokeji v televízii, sledovať sa dajú aj na internete

Hokejové šampionáty už tradične patria k najsledovanejším športovým podujatiam na televíznych obrazovkách.
MS v hokeji 2026 vo Švajčiarsku odvysiela na Slovensku skupina JOJ Group na troch televíznych staniciach - TV JOJ, JOJ Plus a JOJ Šport. Fanúšikovia si môžu pozrieť naživo všetkých 64 zápasov turnaja.
Súčasťou prenosov budú štúdiá, kde budú s moderátormi analyzovať súboje experti - Dominik Graňák, Branko Radivojevič, Tomáš Surový, Michal Hudec, Rastislav Pavlikovský, Jozef Stümpel a ďalší.
Zápasy slovenskej hokejovej reprezentácie v skupine B, aj v play-off odvysiela stanica TV JOJ. Na Jojke budú aj dve zo štyroch štvrťfinále a oba semifinálové súboje a zápasy o medaily.
Slováci sa vo Fribourgu stretnú postupne s Nórskom, Talianskom, Slovinskom, Dánskom, Českom, Kanadou a Švédskom.
Zápasy šampionátu si môžu fanúšikovia pozrieť aj cez streamovaciu platformu Joj Play. Budú dostupné v balíčku Free, čiže zadarmo.
Sledovanie prenosov cez Joj Play je geograficky limitované - fanúšik sa musí zaregistrovať na Slovensku, resp. so slovenskou IP adresou.
Zápasy majstrovstiev sveta odvysielajú aj v susedných krajinách. V Česku si môžu fanúšikovia pozrieť súboje zo šampionátu už tradične na stanici ČT Sport, ktorá však už nie je v ponuke slovenských televíznych operátorov.
Rakúska ORF odvysiela priame prenosy z vybraných zápasov rakúskeho tímu, zápasy šampionátu prinesie aj nemecká televízia ProSieben Maxx.
Po ročnej pauze sa do elitnej kategórie vrátilo Maďarsko. Zápasy MS odvysiela u južných susedov televízia Sport TV na kanáloch Sport 1 a Sport 2, ale iba na území Maďarska.
MS v hokeji 2026 - Program Slovenska
