    Diváci si môžu pozrieť všetky zápasy MS v hokeji v televízii, sledovať sa dajú aj na internete

    Slovenskí hokejisti. (Autor: TASR)
    Sportnet|13. máj 2026 o 07:00
    Vysielacie práva na MS v hokeji 2026 má spoločnosť JOJ Group.

    Hokejové šampionáty už tradične patria k najsledovanejším športovým podujatiam na televíznych obrazovkách.

    MS v hokeji 2026 vo Švajčiarsku odvysiela na Slovensku skupina JOJ Group na troch televíznych staniciach - TV JOJ, JOJ Plus a JOJ Šport. Fanúšikovia si môžu pozrieť naživo všetkých 64 zápasov turnaja. 

    Súčasťou prenosov budú štúdiá, kde budú s moderátormi analyzovať súboje experti - Dominik Graňák, Branko Radivojevič, Tomáš Surový, Michal Hudec, Rastislav Pavlikovský, Jozef Stümpel a ďalší. 

    Zápasy slovenskej hokejovej reprezentácieskupine B, aj v play-off odvysiela stanica TV JOJ. Na Jojke budú aj dve zo štyroch štvrťfinále a oba semifinálové súboje a zápasy o medaily. 

    Slováci sa vo Fribourgu stretnú postupne s Nórskom, Talianskom, Slovinskom, Dánskom, Českom, Kanadou a Švédskom.

    Zápasy šampionátu si môžu fanúšikovia pozrieť aj cez streamovaciu platformu Joj Play. Budú dostupné v balíčku Free, čiže zadarmo.

    Sledovanie prenosov cez Joj Play je geograficky limitované - fanúšik sa musí zaregistrovať na Slovensku, resp. so slovenskou IP adresou. 

    Zápasy majstrovstiev sveta odvysielajú aj v susedných krajinách. V Česku si môžu fanúšikovia pozrieť súboje zo šampionátu už tradične na stanici ČT Sport, ktorá však už nie je v ponuke slovenských televíznych operátorov.

    Rakúska ORF odvysiela priame prenosy z vybraných zápasov rakúskeho tímu, zápasy šampionátu prinesie aj nemecká televízia ProSieben Maxx.

    Po ročnej pauze sa do elitnej kategórie vrátilo Maďarsko. Zápasy MS odvysiela u južných susedov televízia Sport TV na kanáloch Sport 1 a Sport 2, ale iba na území Maďarska.

    MS v hokeji 2026 - Program Slovenska

    Joj
    16.05. 12:20
    | Skupina B
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    vs.
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    Fribourg BCF Arena
    Joj
    17.05. 12:20
    | Skupina B
    Taliansko na MS v hokeji 2026
    Taliansko
    vs.
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena
    Joj
    19.05. 20:20
    | Skupina B
    Slovinsko na MS v hokeji 2026
    Slovinsko
    vs.
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena
    Joj
    21.05. 20:20
    | Skupina B
    Dánsko na MS v hokeji 2026
    Dánsko
    vs.
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena
    Joj
    23.05. 16:20
    | Skupina B
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    vs.
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    Fribourg BCF Arena
    Joj
    24.05. 20:20
    | Skupina B
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    vs.
    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    Fribourg BCF Arena
    Joj
    26.05. 16:20
    | Skupina B
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    vs.
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena

