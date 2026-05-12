Vlani dosiahli historický úspech. Rakúšania mieria na MS v hokeji bez hráčov z NHL

Hokejisti Rakúska nemajú v nominácii na majstrovstvá sveta v Zürichu a Fribourgu žiadneho hráča z NHL.
Kouč Roger Bader nemôže počítať s útočníkmi Marcom Rossim z Vancouveru a Marcom Kasperom z Detroitu. Obaja si musia doliečiť zranenie.
V boji o Stanleyho pohár zostáva Montreal, v drese ktorého si pripísal premiérové dva štarty v NHL v tejto sezóne bek David Reinbacher.
V tíme je štrnástka hráčov, ktorí na vlaňajšom šampionáte pomohli k 8. miestu. To bolo najlepšie umiestnenie Rakúšanov od roku 1994, keď skončili ôsmi tiež na majstrovstvách sveta v Taliansku.
Nominácia Rakúska na MS v hokeji 2026
Brankári: David Kickert, Atte Tolvanen (obaja Salzburg), Florian Vorauer (Klagenfurt),
Obrancovia: David Maier, Thimo Nickl, Clemens Unterweger (všetci Klagenfurt), Dominic Hackl, Ramón Schnetzer (obaja Viedeň Capitals), Paul Stapelfeldt (Graz), Philipp Wimmer (Salzburg), Gregor Biber (Rögle /Švéd.), Bernd Wolf (Kloten / Švaj.),
Útočníci: Mario Huber, Benjamin Nissner, Peter Schneider, Lucas Thaler (všetci Salzburg), Tim Harnisch, Paul Huber (obaja Štajerský Hradec), Henrik Neubauer (Linec), Simeon Schwinger (Klagenfurt), Leon Wallner (Viedeň Capitals), Maximilian Rebernig (Vilach), Leon Kolarik (Peterborough / OHL), Ian Scherzer (Rensselaer Polytechnic Institute / NCAA), Dominic Zwerger (Ambrì-Piotta / Švaj. ).
V kádri v Štokholme a Herningu boli všetci traja brankári Kickert, Atte Tolvanen a Florian Vorauer, beci Unterweger, David Maier, Thimo Nickl, Ramón Schnetzer, Gregor Biber, Paul Stapelfeldt, Wolf a útočníci Schneider, Zwerger, Lucas Thaler a Paul Huber.
Tridsaťjedenročný fínsky rodák Tolvanen zo Salzburgu vlani zažil výnimočný debut na veľkej medzinárodnej akcii.
Nastúpil v Štokholme proti svojej rodnej krajine a proti svojmu o štyri roky mladšiemu bratovi Eelimu, útočníkovi Seattlu. Potom ešte z turnaja odcestoval za manželkou do Helsínk, aby bol pri pôrode ich prvého potomka.
Tohto roku čaká premiéra útočníkov Tima Harnische z Grazu, Leona Wallnera z Viedne, Maximiliana Reberniga z Vilachu, Iana Scherzera z Rensselaer Polytechnic Institute z NCAA a 18-ročného Leona Kolarika z Peterboroughu z juniorskej OHL.
Dvadsaťdeväťročný bek Gregor Biber zo švédskeho Rögle, ktorého v roku 2024 draftoval v NHL v 4. kole na 98. mieste Utah, sa chystá na druhý šampionát.
Rakúšania vstúpia do turnaja v sobotu od 12.20 h proti Veľkej Británii. V ďalších stretnutiach v základnej A-skupine v Zürichu ich čakajú Maďarsko, Lotyšsko, Švajčiarsko, Nemecko, Fínsko a USA.