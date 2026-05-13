V nominácii Dánska aj hrdina minuloročných majstrovstiev sveta. Severania vyzvú aj Slovensko

Hokejista Dánska Nick Olesen (95) sa teší so spoluhráčmi po strelení víťazného gólu vo štvrťfinálovom zápase Dánsko - Kanada. (Autor: TASR/AP)
ČTK|13. máj 2026 o 13:47
Oliver Bjorkstrand z Tampa Bay a Lars Eller z Ottawy sa ospravedlnili.

V nominácii dánskych hokejistov na majstrovstvá sveta vo Fribourgu a Zürichu figuruje aj útočník Nick Olesen z Českých Budějovíc.

V kádri je jediná posila zo zámoria – brankár Mads Sogaard, ktorý pôsobil prevažne na farme Ottawy v Belleville v AHL.

Z hráčov, ktorých tímom sa taktiež skončila sezóna, sa ospravedlnili útočníci Oliver Bjorkstrand z Tampa Bay a Lars Eller z Ottawy. Dáni budú v piatok od 20:20 prvým súperom českej reprezentácie v základnej skupine B vo Fribourgu.

Olesen, ktorý pôsobí v Motore už dva roky, sa stal vlani hrdinom majstrovstiev sveta, keď vo štvrťfinále doma v Herningu rozhodol 49 sekúnd pred koncom o senzačnom víťazstve nad Kanadou 2:1. Dostal sa aj do All Star tímu turnaja, ktorý vyvrcholil v Štokholme.

Dáni na ňom dosiahli historické štvrté miesto. Olesen nechýbal ani na februárových olympijských hrách v Miláne, kde sa so štyrmi gólmi podelil o druhé miesto medzi strelcami. Účastník dvoch olympiád sa chystá na svoje šieste majstrovstvá sveta.

Vlani na MS aj na tohtoročnej olympiáde sa predstavili aj brankár Frederik Dichow, obrancovia Jesper Jensen Aabo, Phillip Bruggisser, Anders Koch a Markus Lauridsen a útočníci Mikkel Aagaard, Joachim Blichfeld, Morten Poulsen, Patrick Russell, Alexander True a Christian Wejse.

Na minuloročnom šampionáte boli aj útočníci Mathias From a Felix Scheel. V Miláne štartovali aj gólman Sogaard, obranca Malte Setkov a útočník Frederik Storm.

Blichfeld z Tappary Tampere bol zaradený do nominácie aj napriek tomu, že jeho klubová sezóna sa ešte neskončila.

Produktívneho útočníka, ktorý skončil v základnej časti fínskej ligy druhý v produktivite so ziskom 71 bodov (33+38), druhý za spoluhráčom Benjaminom Rautiainenom, čaká ešte v stredu rozhodujúci siedmy finálový zápas proti tímu KooKoo Kouvola.

Nominácia Dánska na MS

Brankári: Nicolaj Henriksen (Esbjerg), Frederik Dichow (HV 71/Švédsko), Mads Søgaard (Ottawa/NHL, Belleville/AHL)

Obrancovia: Daniel Baastrup (Odense), Morten Jensen (Rungsted), Kasper Larsen (Herning), Malte Setkov (Rødovre), Phillip Bruggisser (Bremerhaven/Nemecko), Jesper Jensen Aabo (Klagenfurt/ICEHL), Anders Koch (Štajerský Hradec/ICEHL), Markus Lauridsen (Pustertal/ICEHL)

Útočníci: Oliver Kjaer, Phillip Schultz (obaja Esbjerg), Patrick Russell, Frederik Storm (obaja Kolín nad Rýnom/Nemecko), Jacob Schmidt-Svejstrup (Sønderjyske), Morten Poulsen (Herning), Mikkel Aagaard (Skellefteå AIK/Švédsko), Joachim Blichfeld (Tappara Tampere/Fínsko), Mathias From (Klagenfurt/ICEHL), David Madsen (Västerås/Švédsko), Nick Olesen (České Budějovice/Česko), Felix Scheel (Schwenningen/Nemecko), Alexander True (Jyväskylä/Fínsko), Christian Wejse (Bremerhaven/Nemecko).

Sogaard odchytal v tejto sezóne v NHL za Ottawu dva zápasy a inak pôsobil v Belleville. Celkovo v NHL za Ottawu nastúpil počas piatich sezón v 31 dueloch.

Na tohtoročnej olympiáde sa predstavil v jednom zápase. Na majstrovstvách sveta bol doteraz iba v roku 2021 v Rige a do hry nezasiahol.

Skúsenosti z NHL majú z minulosti aj ďalší traja hráči. Russell dostal príležitosť v 59 zápasoch za Edmonton, True má na konte 27 duelov za San Jose a Seattle a Blichfeld si počas dvoch sezón pripísal osem štartov za San Jose.

Prvé veľké medzinárodné podujatie čaká brankára Nicolaj Henriksen, obrancov Kasper Larsen a Daniel Baastrup a útočníkov Oliver Kjaer, David Madsen a Jacob Schmidt-Svejstrup. Prvé majstrovstvá sveta odohrá aj Setkov, ktorý bol tento rok na olympiáde.

Jensen Aabo sa chystá už na svoje 15. majstrovstvá sveta a bol aj na oboch olympiádach, na ktorých sa Dáni predstavili. Len o jednu účasť na svetových šampionátoch menej majú tridsaťsedemroční Storm a Poulsen.

Dánov v skupine B čakajú aj duely so Švédskom, Kanadou, Slovenskom, Slovinskom, Talianskom a Nórskom.

Program Dánska na MS v hokeji 2026

Joj Šport
15.05. 20:20
| Skupina B
Česko na MS v hokeji 2026
Česko
vs.
Dánsko na MS v hokeji 2026
Dánsko
Fribourg BCF Arena
Joj Šport
17.05. 16:20
| Skupina B
Dánsko na MS v hokeji 2026
Dánsko
vs.
Švédsko na MS v hokeji 2026
Švédsko
Fribourg BCF Arena
Joj Šport
18.05. 16:20
| Skupina B
Kanada na MS v hokeji 2026
Kanada
vs.
Dánsko na MS v hokeji 2026
Dánsko
Fribourg BCF Arena
Joj
21.05. 20:20
| Skupina B
Dánsko na MS v hokeji 2026
Dánsko
vs.
Slovensko na MS v hokeji 2026
Slovensko
Fribourg BCF Arena
Joj Šport
23.05. 12:20
| Skupina B
Dánsko na MS v hokeji 2026
Dánsko
vs.
Slovinsko na MS v hokeji 2026
Slovinsko
Fribourg BCF Arena
Joj Šport
24.05. 16:20
| Skupina B
Dánsko na MS v hokeji 2026
Dánsko
vs.
Taliansko na MS v hokeji 2026
Taliansko
Fribourg BCF Arena
Joj Šport
26.05. 12:20
| Skupina B
Nórsko na MS v hokeji 2026
Nórsko
vs.
Dánsko na MS v hokeji 2026
Dánsko
Fribourg BCF Arena

    Slovenskí hokejisti
