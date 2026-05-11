Hráči z NHL aj osvedčené mená z Európy. Barkov chce potiahnuť Fínov k úspechu na MS

Fínska hokejová reprezentácia sa predstaví na MS vo Švajčiarsku minimálne s 12 hráčmi zo zámorskej NHL.
Medzi najväčšie hviezdy výberu trénera Anttiho Pennanena patrí útočník a kapitán tímu Aleksander Barkov, ktorý absolvuje svetový šampionát napriek tomu, že vynechal celú sezónu pre zranenie.
Fíni počítajú v bránkovisku s dvojicou Justus Annunen z Nashvillu a Joonas Korpisalo z Bostonu. Do nominácie sa dostal aj Harri Säteri zo švajčiarskeho Bielu.
V defenzíve figuruje zo zámorskej NHL pätica bekov - Olli Määtä (Calgary), Henri Jokiharju (Boston), Nikolas Matinpalo (Ottawa), Ville Heinola (Winnipeg) a Urho Vaakananainen (NY Rangers). „Máme skúsený tím, ktorý je pripravený na úspech.
Máme v ňom veľa rôznych zručností a hráčov, ktorí sú oddaní reprezentácii,“ uviedol 47-ročný kormidelník Pennanen podľa oficiálneho webu leijonat.fi.
Ofenzíva bude postavená okrem Barkova aj na jeho klubovom spoluhráčovi z Floridy Antonovi Lundellovi.
Prevažujú v nej hráči z Európy, medzi ktorými nechýbajú osvedčené mená ako Sakari Manninen či Jesse Puljujärvi. Útočnú kvalitu majú priniesť aj Teuvo Teräväinen z Chicaga či Lenni Hämeenaho - klubový spoluhráč slovenského obrancu Šimona Nemca z New Jersey.
Piatym útočníkom z najprestížnejšej ligy sveta je Aatu Räty (Vancouver). Menoslov hráčov z profiligy môže byť ešte širší, keďže Fíni čakajú na vývoj play off v zámorí.
Nominácia Fínska
Brankári: Harri Säteri (EHC Biel-Bienne/Švaj.), Justus Annunen (Nashville Predators/NHL), Joonas Korpisalo (Boston Bruins/NHL)
Obrancovia: Olli Määttä (Calgary Flames/NHL), Mikko Lehtonen (ZSC Lions/Švaj.), Henri Jokiharju (Boston Bruins/NHL), Vili Saarijävri (Servette Ženeva/Švaj.), Nikolas Matinpalo (Ottawa Senators/NHL), Ville Heinola (Winnipeg Jets/NHL), Mikael Seppälä (HC Sparta Praha/ČR), Urho Vaakanainen (New York Rangers/NHL)
Útočníci: Jesse Puljujärvi (Servette Ženeva/Švaj.), Anton Lundell, Aleksander Barkov (obaja Florida Panthers/NHL, Waltteri Merelä (SC Bern/Švaj.), Patrik Puistola (Örebro HK/Švéd.), Sami Päivärinta (HPK Hämeenlinna/Fín.), Hannes Björninen (SCL Tigers/Švaj.), Aatu Räty (Vancouver Canucks/NHL), Eemil Erholtz (Kärpät Oulu/Fín.), Sakari Manninen (Servette Ženeva/Švaj.), Saku Mäenalanen (SCL Tigers/Švaj.), Teuvo Teräväinen (Chicago Blackhawks/NHL), Lenni Hämeenaho (New Jersey Devils/NHL)
„Pokiaľ ide o NHL, situáciu ešte sledujeme a po 2. kole sa môžu k nám pripojiť jednotliví hráči,“ povedal generálny manažér fínskeho národného tímu Jere Lehtinen.
Fínsko sa predstaví v A-skupine šampionátu, ktorá sa odohrá v Zürichu. „Suomi“ sa v nej postupne stretnú s Nemeckom, Maďarskom, USA, Lotyšskom, Veľkou Britániou, Rakúskom a domácim Švajčiarskom.
Program Fínska na MS v hokeji 2026
| Skupina A
| Skupina A
| Skupina A
| Skupina A
| Skupina A
| Skupina A
| Skupina A