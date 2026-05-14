Napínavá druhá liga vyvrcholí kompletným záverečným kolom. Športový program na dnes (15. máj)

Momentka zo zápasu Malženice - Zvolen.
Momentka zo zápasu Malženice - Zvolen. (Autor: Facebook / OFK Dynamo Malženice)
Sportnet|15. máj 2026 o 00:00
ShareTweet0

Pozrite si prehľad športových udalostí v piatok, 15. mája. Aký je program dňa?

Športový program na piatok, 15. máj

Futbal

  • 11:00 Slovensko - San Maríno, prvá fáza kvalifikácie ME hráčov do 19 rokov 2027

  • 17:00 Stará Ľubovňa Redfox Football Club – OFK Dynamo Malženice, záverečné 30. kolo MONACObet ligy
  • 17:00 FK Inter Bratislava – MFK Dukla Banská Bystrica, záverečné 30. kolo MONACObet ligy
  • 17:00 FC Petržalka – MFK Tatran Liptovský Mikuláš, záverečné 30. kolo MONACObet ligy
  • 17:00 MŠK Žilina B – Slávia TU Košice, záverečné 30. kolo MONACObet ligy
  • 17:00 FK Pohronie – ŠK Slovan Bratislava B, záverečné 30. kolo MONACObet ligy
  • 17:00 OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom – FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble, záverečné 30. kolo MONACObet ligy
  • 17:00 FC ŠTK 1914 Šamorín – MFK Zvolen, záverečné 30. kolo MONACObet ligy
  • 17:00 MŠK Púchov – MŠK Považská Bystrica, záverečné 30. kolo MONACObet ligy

  • 21:00 Aston Villa - FC Liverpool, 37. kolo Premier League

Hokej

Tenis

  • turnaj WTA v Ríme
  • turnaj ATP v Ríme

Cyklistika

Rýchlostná kanoistika

  • 9:00 2. kolo Svetového pohára v Brandenburgu /účasť SR/

Strelectvo

  • 11:00 finále - puška v ľahu juniorky, ME v streľbe z guľových zbraní


TV program: piatok, 15. máj
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

    Momentka zo zápasu Malženice - Zvolen.
    Momentka zo zápasu Malženice - Zvolen.
    Napínavá druhá liga vyvrcholí kompletným záverečným kolom. Športový program na dnes (15. máj)
    dnes 00:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Ostatné športy»Napínavá druhá liga vyvrcholí kompletným záverečným kolom. Športový program na dnes (15. máj)