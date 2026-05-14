Napínavá druhá liga vyvrcholí kompletným záverečným kolom. Športový program na dnes (15. máj)

Športový program na piatok, 15. máj
Futbal
- 11:00 Slovensko - San Maríno, prvá fáza kvalifikácie ME hráčov do 19 rokov 2027
- 17:00 Stará Ľubovňa Redfox Football Club – OFK Dynamo Malženice, záverečné 30. kolo MONACObet ligy
- 17:00 FK Inter Bratislava – MFK Dukla Banská Bystrica, záverečné 30. kolo MONACObet ligy
- 17:00 FC Petržalka – MFK Tatran Liptovský Mikuláš, záverečné 30. kolo MONACObet ligy
- 17:00 MŠK Žilina B – Slávia TU Košice, záverečné 30. kolo MONACObet ligy
- 17:00 FK Pohronie – ŠK Slovan Bratislava B, záverečné 30. kolo MONACObet ligy
- 17:00 OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom – FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble, záverečné 30. kolo MONACObet ligy
- 17:00 FC ŠTK 1914 Šamorín – MFK Zvolen, záverečné 30. kolo MONACObet ligy
- 17:00 MŠK Púchov – MŠK Považská Bystrica, záverečné 30. kolo MONACObet ligy
- 21:00 Aston Villa - FC Liverpool, 37. kolo Premier League
Hokej
- 1:00 Buffalo Sabres - Montreal Canadiens, 5. zápas play-off semifinále Východnej konferencie NHL /stav série: 2:2/
- 3:30 Anaheim Ducks - Vegas Golden Knights, 5. zápas play-off semifinále Západnej konferencie NHL /stav série: 2:3/
- 16:20 Fínsko - Nemecko, skupina A na MS v hokeji 2026 /vysiela JOJ Plus NAŽIVO/
- 16:20 USA - Švajčiarsko, skupina A na MS v hokeji 2026 /vysiela JOJ Plus NAŽIVO/
- 16:20 Kanada - Švédsko, skupina B na MS v hokeji 2026 /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 16:20 Česko - Dánsko, skupina B na MS v hokeji 2026 /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Tenis
- turnaj WTA v Ríme
- turnaj ATP v Ríme
Cyklistika
- 10:50 7. etapa: Formia – Blockhaus (244 km), Giro d´Italia
Rýchlostná kanoistika
- 9:00 2. kolo Svetového pohára v Brandenburgu /účasť SR/
Strelectvo
- 11:00 finále - puška v ľahu juniorky, ME v streľbe z guľových zbraní
TV program: piatok, 15. máj
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.