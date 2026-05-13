Koho majú Slováci v skupine a kúpite ešte vstupenky? (otázky a odpovede o MS v hokeji 2026)

MS v hokeji 2026 sa do Švajčiarska vracajú po dlhých sedemnástich rokoch, keďže šampionát plánovaný na rok 2020 zrušili pre pandémiu Covid-19.
Turnaj sa uskutoční od 15. do 31. mája v mestách Zürich a Fribourg.
Pred jeho začiatkom Sportnet pripravil základné otázky a odpovede.
Kto sú účastníci MS v hokeji 2026?
Na šampionáte sa tradične predstaví 16 tímov, ktoré sú rozdelené do dvoch skupín.
V skupine A, ktorá sa odohrá v Zürichu, sa predstavia domáci Švajčiari, USA, Fínsko, Lotyšsko, Rakúsko, Nemecko, Maďarsko a Veľká Británia.
V skupine B v meste Fribourg nastúpia Slovensko, Česko, Švédsko, Kanada, Dánsko, Nórsko, Slovinsko a Taliansko.
Systém turnaja zostáva nezmenený, čo znamená, že štyri najlepšie tímy z oboch skupín postúpia do štvrťfinále, zatiaľ čo posledné tímy z každej skupiny zostúpia do Divízie 1-A.
Štadión, ktorý dodáva teplo
Takmer nová Swiss Life Arena v Zürichu je technologický zázrak budúcnosti. Od svojho otvorenia na jeseň 2022 sa stala domovským stánkom legendárneho klubu ZSC Lions a okamžite sa zaradila medzi najmodernejšie športové komplexy v Európe.
Jej výstavba sa začala v marci 2019 a výsledkom je veľmi zaujímavé dielo. Výnimočnou robí arénu prístup k udržateľnosti a energetickej efektívnosti.
Štadión je napojený na miestnu sieť, do ktorej posiela prebytočné teplo vznikajúce pri chladení ľadu, čím pomáha ekologicky vykurovať až 30 000 okolitých domácností.
Fanúšikovia tak budú sledovať hokej v objekte, ktorý namiesto plytvania energiu vracia späť do mesta.
Fribourg sa so svojimi necelými 40-tisíc obyvateľmi zapíše do histórie ako najmenšie hostiteľské mesto hokejového šampionátu v 21. storočí.
Aréna prešla medzi rokmi 2018 a 2020 rozsiahlou rekonštrukciou. Po modernizácii ponúka kapacitu viac než 9-tisíc divákov (z toho približne 2-tisíc na státie), no pre potreby majstrovstiev sveta bude k dispozícii 7 500 miest na sedenie.
Nová podoba BCF Areny má pripomínať dračiu kožu (keďže domáci tím je Fribourg-Gottéron Dragons). Fasáda je tvorená tisíckami kovových šupín.
Hala je vybavená najmodernejšími technológiami, vďaka ktorým je v nej možné organizovať veľké športové aj iné kultúrne podujatia.
Na štadióne sa nachádza okrem iného aj šesť reštaurácií a dvanásť bufetov. Podľa fanúšikov švajčiarskej najvyššej hokejovej súťaže patrí tento stánok medzi najobľúbenejšie.
Koľko stoja vstupenky?
Predaj vstupeniek prebieha v niekoľkých vlnách prostredníctvom oficiálneho portálu IIHF.
Ceny vo Švajčiarsku reflektujú tamojšiu ekonomickú úroveň, pričom najlacnejšie lístky na menej atraktívne zápasy základnej časti sa začínajú na hranici 40 švajčiarskych frankov (takmer 44 eur)
Vstupenky na slovenské zápasy sa pohybujú od sumy 80 švajčiarskych frankov (cca 88 eur).
V skupine A v Zürichu sú ceny vyššie a o vstupenky je väčší záujem. Na domáce zápasy je vypredané. K dispozícii sú aj denné lístky od sumy 170 frankov (185 eur).
Na play-off a medailové zápasy nie sú lístky momentálne dostupné.
Organizátori pre fanúšikov pripravili aj benefit v podobe bezplatnej verejnej dopravy v rámci kantónu, ktorá je často zahrnutá priamo v cene lístka.
Kde bude možné sledovať zápasy?
Od roku 2024 vysiela hokejový šampionát televízna skupina JOJ. RTVS o vysielacie práva prišla a bude pokrývať len spravodajstvo.
Zápasy Slovenska budú vysielané na hlavnej stanici TV JOJ, ostatné duely na JOJ Šport a JOJ Plus.
JOJ ponúka aj online prenosy cez streamovaciu platformu JOJ Play.
Kto je maskot šampionátu?
Oficiálnym maskotom turnaja je energická krava menom Cooly, ktorá sa stala miláčikom publika už počas MS vo Švajčiarsku v roku 2009.
Po sedemnástich rokoch sa vracia na scénu, aby opäť priniesla na štadióny švajčiarsku dobrosrdečnosť a športového ducha.
Cooly nie je len symbol tradície, ale aj hokejovej vášne – miluje tanec, fotenie s fanúšikmi a švajčiarsku čokoládu.
Počas šampionátu ho fanúšikovia uvidia v oboch arénach a vo fanzónach, kde bude šíriť dobrú náladu v rytme oficiálnej piesne turnaja „Time to Shine“ od Bastiana Bakera.
Maskot stelesňuje spojenie prírody a moderného športu, čo podčiarkuje aj jeho neustála prítomnosť pri sprievodných aktivitách pre rodiny s deťmi.
Kde budú fanzóny?
Pre fanúšikov sú pripravené dve veľké oficiálne fanzóny, ktoré sú prístupné zdarma aj bez vstupenky na zápas.
V Zürichu sa hlavná zóna nachádza priamo za Swiss Life Arenou, kam sa návštevníci dostanú cez zážitkový „Chodník legiend“ (Walk of Legends).
Okrem sledovania priamych prenosov na veľkoplošných obrazovkách ponúka zürišská fanzóna unikátne atrakcie, ako je syntetická ľadová plocha, kde si návštevníci môžu bezplatne zapožičať výstroj a vyskúšať si hokej na vlastnej koži, či hokejový minigolf.
Vo Fribourgu sa fanzóna nachádza na námestí priamo pred BCF Arenou.
Obe dejiská ponúkajú kombináciu otvorených priestranstiev a zón chránených pred nepriaznivým počasím.
Gastronomická ponuka v oboch mestách zahŕňa širokú škálu od tradičného švajčiarskeho fondue až po exotické špeciality. Fanúšikovia sa môžu tešiť aj na bohatý hudobný program.
Obe fanzóny sú otvorené počas celého turnaja, pričom v hracie dni s tromi zápasmi začínajú už od 10:30 hod. a zábava v nich trvá až do polnočných hodín.
V oficiálnych fanzónach aj v stánkoch s fanshopmi je možná výhradne bezhotovostná platba kartou.
Ako sa darilo Slovensku vo Švajčiarsku?
Slovensko sa na šampionátoch vo Švajčiarsku v ére samostatnosti predstavilo doteraz dvakrát.
V roku 1998 obsadilo v Zürichu a Bazileji siedme miesto, zatiaľ čo v Berne v roku 2009 skončilo po vypadnutí v osemfinálovej fáze na desiatej priečke.
Absencia Ruska a Bieloruska
Aj v roku 2026 bude svetový šampionát prebiehať bez účasti Ruska a Bieloruska.
Rada IIHF potvrdila ich vylúčenie zo všetkých medzinárodných podujatí aj pre túto sezónu, pričom ako hlavný dôvod uvádza pretrvávajúce bezpečnostné riziká spojené s vojenským konfliktom na Ukrajine.
Namiesto nich dostávajú v elitnej kategórii priestor tímy, ktoré si vybojovali postup v nižších divíziách, čím sa zachováva formát so šestnástimi účastníkmi.
Nováčikmi sú tento rok Veľká Británia a Taliansko.
MS v hokeji 2026 - program Slovenska
| Skupina B
