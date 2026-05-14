Kde sledovať MS v hokeji 2026? Program a výsledky na dnes (piatok, 15. máj)

MS v hokeji 2026 vo Švajčiarsku sa v piatok 15. mája začínajú prvým hracím dňom. Na programe sú štyri zápasy.
O 16.20 h sa hrajú otváracie súboje Kanada - Švédsko a Fínsko - Nemecko.
Vo večerných časoch od 20.20 hod sú na programe stretnutia Česko - Dánsko a repríza minuloročného finále a prvý duel domáceho výberu USA - Švajčiarsko.
Slovenskí hokejisti budú prvýkrát v akcii až v sobotu, keď sa predstavia už od 12.20 hod v zápase Slovensko - Nórsko.
