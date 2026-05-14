    Kde sledovať MS v hokeji 2026? Program a výsledky na dnes (piatok, 15. máj)

    Fotka z finále MS v hokeji 2025 Švajčiarsko - USA. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|15. máj 2026 o 00:00
    Pozrite si program na dnes na MS v hokeji 2026. Aké výsledky prinesie piatok, 15. máj?

    MS v hokeji 2026 vo Švajčiarsku sa v piatok 15. mája začínajú prvým hracím dňom. Na programe sú štyri zápasy.

    O 16.20 h sa hrajú otváracie súboje Kanada - Švédsko a Fínsko - Nemecko.

    Vo večerných časoch od 20.20 hod sú na programe stretnutia Česko - Dánsko a repríza minuloročného finále a prvý duel domáceho výberu USA - Švajčiarsko.

    Slovenskí hokejisti budú prvýkrát v akcii až v sobotu, keď sa predstavia už od 12.20 hod v zápase Slovensko - Nórsko.

    Všetky stretnutia nájdete na Sportnet.sk ako textové online prenosy, zápasy Slovenska budú dostupné aj s audiokomentárom.

    Pre TV program k piatku 15. mája potrebujete ísť nižšie v článku, kompletný TV program nájdete na tomto odkaze.

    Pozrite si program a výsledky MS v hokeji 2026 na dnes, a tiež aktuálne tabuľky aj celkový celkový program šampionátu.

    Program a výsledky na MS v hokeji 2026 (piatok, 15. máj)

    Skupina A

    Joj Plus
    15.05. 16:20
    | Skupina A
    Fínsko na MS v hokeji 2026
    Fínsko
    vs.
    Nemecko na MS v hokeji 2026
    Nemecko
    Swiss Life Arena
    Joj Plus
    15.05. 20:20
    | Skupina A
    USA na MS v hokeji 2026
    USA
    vs.
    Švajčiarsko na MS v hokeji 2026
    Švajčiarsko
    Swiss Life Arena

    Skupina B

    Joj Šport
    15.05. 16:20
    | Skupina B
    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    vs.
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    Fribourg BCF Arena
    Joj Šport
    15.05. 20:20
    | Skupina B
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    vs.
    Dánsko na MS v hokeji 2026
    Dánsko
    Fribourg BCF Arena
    TV program MS v hokeji 2026: piatok, 15. máj
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

