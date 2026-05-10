Česko zverejnilo nomináciu na MS v hokeji. Lídrom bude Červenka, chýba Pastrňák

V nominácii českej hokejovej reprezentácie na majstrovstvá sveta vo Švajčiarsku nechýba kapitán mužstva z posledných rokov Roman Červenka.
Vo výbere hlavného kouča Radima Rulíka je tiež jeho spoluhráč z tímu extraligových šampiónov Pardubíc Lukáš Sedlák a ďalší útočník Matěj Blümel z Bostonu, ktorý však odohral väčšinu zámorskej sezóny na farme v nižšej AHL.
Chýba naopak David Pastrňák, ktorý už pred týždňom uviedol, že svoju účasť na šampionáte nevidí ako príliš reálnu.
„Po vyradení Bostonu som z Davida necítil, že by za nami pricestoval. Dal si týždeň na rozmyslenie a dnes mi potvrdil, že na tohtoročné majstrovstvá sveta nepríde,“ citoval portál sport.cz generálneho manažéra českej reprezentácie Jiřího Šlégra.
Do výberu sa nedostal ani útočník Calgary Adam Klapka. V tíme bude chýbať podobne ako na olympijskom turnaji v Miláne. „Nezmestil sa,“ stručne komentoval jeho neúčasť tréner Rulík.
Zástupcovia tímu zverejnili nomináciu na tlačovej konferencii po návrate zo Švédskych hier. Rulík zaradil do nominácie trio brankárov z európskych súťaží: Jozefa Kořenára zo Sparty, Petra Kváču z Liberca a Dominika Pavláta z Ilvesu Tampere.
Realizačný tím ešte čaká na možnosť povolať Daniela Vladařa z Philadelphie, ktorá vypadla v noci na dnes z play-off NHL po prehre 0:4 na zápasy s Carolinou.
Nominácia Česka na MS v hokeji 2026
Brankári: Peter Kváča (Liberec), Jozef Kořenář (Sparta Praha), Dominik Pavlát (Ilves Tampere/Fín)
Obrancovia: Tomáš Cibulka (České Budějovice), Tomáš Galvas (Liberec), Libor Hájek (Pardubice), Ján Ščotka (Kometa Brno), Marek Alscher (Florida/NHL, Charlotte/AHL), Filip Hronek (Vancouver/NHL), Michal Kempný (Brynäs/Švéd), Jiří Ticháček (Kärpät Oulu/Fin)
Útočníci: Roman Červenka, Martin Kaut, Ján Mandát, Lukáš Sedlák (všetci Pardubice), Ondřej Beránek, Jiří Černoch (obaja Karlovy Vary), Dominik Kubalík, Daniel Voženílek (obaja Zug/Švaj.), Jakub Flek (Kometa Brno), Michal Kovařčík (Třinec), Matěj Blümel (Boston/NHL, Providence/AHL), Jaroslav Chmelař (New York Rangers /NHL), Matyáš Melovský (Utica/AHL), David Tomášek (Färjestad/Švéd.)
Vo výbere je tiež osem obrancov a 14 útočníkov. Vrátili sa doň aj zámorské posily - elitný obranca Filip Hronek z Vancouveru a útočník Jaroslav Chmelař z New York Rangers.
Obaja utrpeli zranenia v priebehu domáceho turnaja Euro Hockey Tour v Českých Budějoviciach a neabsolvovali s mužstvom cestu na sever Európy, kde Česi obsadili s bilanciou jednej výhry a dvoch porážok tretie miesto pred domácimi Švédmi. V celom seriáli skončili práve za Švédmi druhí.
Tím sa opäť zíde v utorok pri odlete z Prahy do dejiska šampionátu, kde bude po prílete ešte večer trénovať. Celú základnú skupinu odohrajú Česi vo Fribourgu.
Česi vstúpia do šampionátu v piatok duelom s Dánskom, v B-skupine vo Fribourgu sa stretnú aj so Slovenskom (23. mája).