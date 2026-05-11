Nemecko bude mať na MS v hokeji viac hráčov z NHL ako Slováci. Chýba najväčšia hviezda

Brankár Philipp Grubauer (30).
Brankár Philipp Grubauer (30). (Autor: TASR/AP)
ČTK|11. máj 2026 o 14:32
ShareTweet0

Skúsenosti z NHL majú aj ďalší dvaja hráči.

Nemeckí hokejisti budú mať v kádri na majstrovstvá sveta v Zürichu a Fribourgu tri posily z NHL.

Tréner Harold Kreis môže počítať s brankárom Philippom Grubauerom zo Seattlu, obrancom Moritzom Seiderom z Detroitu a útočníkom Joshuom Samanskim z Edmontonu.

V nominácii však chýba jeho hviezdny spoluhráč Leon Draisaitl, ofenzívny líder Oilers, ktorý nie je stopercentne fit po tom, čo pred play-off vynechal mesiac pre zranenie kolena.

Grubauer získal v roku 2018 Stanleyho pohár s Washingtonom. V roku 2016 sa s Výberom Európy predstavil vo finále Svetového pohára v Toronte.

Účastník februárových olympijských hier v Miláne sa pripravuje na svoj siedmy svetový šampionát a na úspech v drese Nemecka stále čaká.

Seider bol v roku 2019 draftovaný ako šestka draftu. Za sezónu 2021/22 získal Calder Trophy pre najlepšieho nováčika NHL.

Za Detroit doteraz odohral 410 zápasov a nazbieral 240 bodov za 39 gólov a 201 asistencií. Na šampionáte sa predstaví po šiesty raz, pričom z roku 2023 má striebro.

Samanski v tejto sezóne debutoval v NHL a za Edmonton odohral 24 zápasov základnej časti, v ktorých získal štyri body za dva góly a dve asistencie.

V piatich dueloch play-off raz skóroval a pridal jednu asistenciu. Za Bakersfield v AHL odohral 45 stretnutí. Rovnako ako Seider nechýbal na olympiáde v Miláne.

Skúsenosti z NHL majú aj ďalší dvaja hráči. Dominik Kahun z Lausanne, rodák z Plané pri Mariánskych Lázňach, sa pred piatimi rokmi vrátil do Európy po troch sezónach v NHL vo farbách Chicaga, Pittsburghu, Buffala a Edmontonu.

V základnej časti stihol 186 zápasov, 83 bodov (34+49) a dva štarty v play-off. Druhým je takisto útočník Marc Michaelis, ktorý v sezóne 2020/21 odohral 15 zápasov za Vancouver.

Kahun má olympijské striebro zo ZOH 2018 a o päť rokov neskôr sa stal aj vicemajstrom sveta.

Striebro z MS pred tromi rokmi získali aj brankár Maximilian Franzreb, obrancovia Leon Gawanke, Leon Hüttl, Fabio Wagner, Kai Wissmann a útočníci Alexander Ehl, Daniel Fischbuch, Maximilian Kastner, Frederik Tiffels, Parker Tuomie a Manuel Wiederer.

Nominácia Nemecka na MS

Brankári: Maximilian Franzreb (Mannheim), Jonas Stettmer (Eisbären Berlín), Philipp Grubauer (Seattle/NHL)

Obrancovia: Eric Mik, Kai Wissmann (obaja Eisbären Berlín), Phillip Sinn, Fabio Wagner (obaja EHC Mníchov), Leon Gawanke (Mannheim), Leon Hüttl (Ingolstadt), Marcus Weber (Norimberg), Moritz Seider (Detroit/NHL)

Útočníci: Andreas Eder, Frederik Tiffels, Manuel Wiederer (všetci Eisbären Berlín), Dominik Bokk, Parker Tuomie (obaja Kolín nad Rýnom), Alexander Ehl, Marc Michaelis (obaja Mannheim), Samuel Dove-McFalls (Norimberg), Daniel Fischbuch (Iserlohn), Maximilian Kastner (EHC Mníchov), Nicolas Krämmer (Bremerhaven), Stefan Loibl (Straubing), Dominik Kahun (Lausanne/Švajč.), Joshua Samanski (Edmonton/NHL)

Prvú veľkú medzinárodnú akciu čaká brankára Jonasa Stettmera, obrancov Phillipa Sinna, Marcusa Webera a útočníkov Dominika Bokka a Samuela Doveho-McFallsa.

Dove-McFalls pochádza z Kanady, v roku 2015 ho vo 4. kole z 98. miesta draftovala Philadelphia, no do NHL sa nepresadil. V nemeckej reprezentácii debutoval v polovici apríla v prípravných zápasoch proti Česku v Karlových Varoch.

Nemcov čaká na úvod šampionátu v piatok od 16:20 Fínsko. V ďalších dueloch základnej skupiny A v Zürichu nastúpia proti Lotyšsku, Švajčiarsku, Spojeným štátom americkým, Maďarsku, Rakúsku a Veľkej Británii.

Program Nemecka na MS v hokeji 2026

Joj Plus
15.05. 16:20
| Skupina A
Fínsko na MS v hokeji 2026
Fínsko
vs.
Nemecko na MS v hokeji 2026
Nemecko
Swiss Life Arena
Joj Plus
17.05. 20:20
| Skupina A
Nemecko na MS v hokeji 2026
Nemecko
vs.
Lotyšsko na MS v hokeji 2026
Lotyšsko
Swiss Life Arena
Joj Plus
18.05. 20:20
| Skupina A
Nemecko na MS v hokeji 2026
Nemecko
vs.
Švajčiarsko na MS v hokeji 2026
Švajčiarsko
Swiss Life Arena
Joj Plus
20.05. 20:20
| Skupina A
USA na MS v hokeji 2026
USA
vs.
Nemecko na MS v hokeji 2026
Nemecko
Swiss Life Arena
Joj Plus
22.05. 16:20
| Skupina A
Nemecko na MS v hokeji 2026
Nemecko
vs.
Maďarsko na MS v hokeji 2026
Maďarsko
Swiss Life Arena
Joj Plus
23.05. 20:20
| Skupina A
Rakúsko na MS v hokeji 2026
Rakúsko
vs.
Nemecko na MS v hokeji 2026
Nemecko
Swiss Life Arena
Joj Plus
25.05. 20:20
| Skupina A
Nemecko na MS v hokeji 2026
Nemecko
vs.
Veľká Británia na MS v hokeji 2026
Veľká Británia
Swiss Life Arena

Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

Reprezentácie

    Brankár Philipp Grubauer (30).
    Brankár Philipp Grubauer (30).
    Nemecko bude mať na MS v hokeji viac hráčov z NHL ako Slováci. Chýba najväčšia hviezda
    dnes 14:32
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Reprezentácie»Nemecko bude mať na MS v hokeji viac hráčov z NHL ako Slováci. Chýba najväčšia hviezda