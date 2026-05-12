Švajčiari môžu byť favorit na medailu. Na MS v hokeji vycestujú so silnou zostavou

Hokejisti Švajčiarska majú v nominácii na domáce majstrovstvá sveta v Zürichu šesť posíl z NHL. Káder kouča Jána Cadieuxa posilnil oproti Švédskym hrám v Ängelholme z minulého týždňa len obranca Janis Moser z Tampy Bay.
Doplnil tak obrancu Romana Josiho z Nashvillu a útočníkov Nica Hischiera s Timom Meierom z New Jersey, Nina Niederreitera z Winnipegu a Piusa Sutera zo St. Louis.
Po záverečnom turnaji série Euro Hockey Tour, na ktorom skončili Švajčiari druhí, vypadli z kádra obrancovia Giancarlo Chanton zo Ženevy, Fabian Heldner z Lausanne, Simon Seiler z Fribourgu a útočníci Yannick Frehner z Davosu a Tyler Moy z Rapperswilu.
Rieši sa stále možná účasť forvarda Philippa Kurasheva zo San Jose, ktorý po zranení v hornej časti tela musí prejsť zdravotnou prehliadkou. V NHL nastúpil po takmer mesačnej pauze 16. apríla v poslednom stretnutí sezóny na ľade Winnipegu.
Dvadsaťpäťročný Moser, ktorý nechýbal na februárových olympijských hrách v Miláne, vypadol s Tampou v 1. kole play off. Vicemajster sveta z vlaňajška zo Štokholmu a Herningu má v NHL na konte v základnej časti za Arizonu a Tampu Bay 338 zápasov a 115 bodov (25 + 90) a v 12 dueloch play off tri body (1 + 2). Na majstrovstvách sveta sa predstaví po šiesty raz.
Len traja hráči z dvadsaťpäťčlenného výberu nie sú vicemajstrami sveta. Medaily chýbajú len Suterovi a na prvom veľkom medzinárodnom podujatí sa chystajú útočníci Théo Rochette z Lausanne a Attilio Biasca z majstrovského Fribourgu.
Niederreiter bol pri všetkých štyroch strieborných úspechoch Švajčiarov z rokov 2013 zo Štokholmu, 2018 z Kodane a Herningu, 2024 z Prahy a Ostravy aj z vlaňajška zo Štokholmu a Herningu. Kapitán Josi a brankár Reto Berra majú striebra z rokov 2013,2018 a 2024.
Brankár Leonardo Genoni, obranca Dean Kukan a útočník Sven Andrighetto boli pri úspechoch v rokoch 2018, 2024 a vlani. Vicemajstrmi sveta z roku 2018 a z vlaňajška sú Meier a Damien Riat, z posledných dvoch rokov obranca Christian Marti a útočníci Hischier, Christoph Bertschy a Ken Jäger.
V roku 2018 oslavoval Lukas Frick, na šampionáte v Česku bol bek Sven Jung a útočník Calvin Thürkauf. Vlani sa podieľali na striebre gólman Sandro Aeschlimann, obrancovia Tim Berni a Dominik Egli a útočníci Nicolas Baechler, Simon Knak a Denis Malgin. Josi a Niederreiter si navyše s Výberom Európy zahrali finále tiež na Svetovom pohári v roku 2016 v Toronte.
Švajčiari vstúpia do šampionátu v piatok o 20.20 h v repríze finále zo Štokholmu proti obhajcom titulu Spojeným štátom americkým a v ďalších dueloch základnej Skupiny A v Zürichu ich čakajú Lotyšsko, Nemecko, Rakúsko, Veľká Británia, Maďarsko a Fínsko.
Nominácia Švajčiarska na MS v hokeji 2026
Brankári: Sandro Aeschlimann (HC Davos), Reto Berra (HC Fribourg-Gottéron), Leonardo Genoni (Zug),
Obrancovia: Dean Kukan, Christian Marti (obaja Curych), Lukas Frick, Sven Jung (obaja Davos), Tim Berni (Ženeva), Dominik Egli (Frölunda / Švaj.), Roman Josi (Nashville / NHL), Janis Moser (Tampa Bay / NHL),
Útočníci: Sven Andrighetto, Nicolas Baechler, Denis Malgin (všetci Zürich), Ken Jäger, Damien Riat, Théo Rochette (všetci Lausanne), Christoph Bertschy, Attilio Biasca (obaja Fribourg-Gottéron), Nico Hischier, Timo Meier (obaja New Jersey /NHL), Simon Knak (Davos), Calvin Thürkauf (Lugano), Nino Niederreiter (Winnipeg / NHL), Pius Suter (St. Louis/NHL).