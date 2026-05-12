Štadióny na MS v hokeji 2026. Slováci budú hrať v aréne, kde pápež slúžil bohoslužbu

Majstrovstvá sveta v hokeji sa v roku 2026 vracajú do Švajčiarska po sedemnástich rokoch. Dejiskami budú mestá Zürich a Fribourg.
Krajina helvétskeho kríža má v organizovaní svetových šampionátov v ľadovom hokeji bohatú tradíciu. Prvé samostatné MS sa tu konali už v roku 1935, posledné v roku 2009.
Prestížny turnaj mala krajina hostiť aj v roku 2020, no pre pandémiu koronavírusu boli MS zrušené.
O tohtoročnom dejisku šampionátu sa rozhodlo počas májového kongresu 2022 vo Fínsku.
Spočiatku mal o majstrovstvá sveta záujem aj Kazachstan, ale neskôr svoju kandidatúru zrušil. Hlasovanie delegátov tak nebolo potrebné a IIHF pridelila šampionát už deviatykrát Švajčiarsku.
Oficiálny slogan nadchádzajúcich MS v hokeji je fráza „Time to Shine“ (v preklade Čas zažiariť). Tento slogan je zároveň názvom oficiálnej hymny šampionátu. Maskotom je energická krava menom Cooly, ktorá zabávala fanúšikov vo Švajčiarsku už pred 17 rokmi.
Slovenská reprezentácia sa predstaví v základnej skupine B vo Fribourgu. Ich súpermi budú Nórsko, Taliansko, Slovinsko, Dánko, Kanada, Česko a Švédsko.
Swiss Life Arena, Zürich
Kapacita: 10 000
Oficiálne otvorenie: 2022
Zürich - najväčšie mesto Švajčiarska a svetové finančné centrum - má v hokejovom svete hlboké korene.
Hostil šampionáty v rokoch 1939, 1953 a 1998, pričom zápasy sa vtedy hrávali v legendárnom Hallenstadione.
Takmer nová Swiss Life Arena v Zürichu je technologickým zázrakom budúcnosti. Od svojho otvorenia na jeseň 2022 sa stala domovským stánkom legendárneho klubu ZSC Lions a okamžite sa zaradila medzi najmodernejšie športové komplexy v Európe.
Jej výstavba sa začala v marci 2019 a výsledkom je monumentálne dielo. To, čo ju však robí skutočne výnimočnou, je vizionársky prístup k udržateľnosti a energetickej efektívnosti.
Aréna slúži ako vzor ekologického riešenia v modernom športe. Štadión je napojený na miestnu sieť, do ktorej posiela prebytočné teplo vznikajúce pri chladení ľadu, čím pomáha ekologicky vykurovať až 30 000 okolitých domácností. Fanúšikovia tak budú sledovať hokej v objekte, ktorý namiesto plytvania energiu vracia späť do mesta.
Interiér haly je vybavený najmodernejšou mediálnou technológiou, ktorá garantuje dokonalý vizuálny a akustický zážitok. Pre potreby majstrovstiev sveta je kapacita arény stanovená na 10 000 divákov.
Swiss Life Arena prevezme úlohu hlavného dejiska šampionátu. Okrem zápasov základnej skupiny A sa tu odohrajú dve štvrťfinálové stretnutia a následne obe semifinále, zápas o bronz a finále, v ktorom spoznáme nového majstra sveta.
BCF Arena, Fribourg
Kapacita: 7 500
Oficiálne otvorenie: 2020 (rekonštrukcia pôvodnej haly)
Fribourg sa so svojimi necelými 40-tisíc obyvateľmi zapíše do histórie ako najmenšie hostiteľské mesto hokejového šampionátu v 21. storočí.
Hoci Švajčiarsko v roku 2009 využilo arénu v ešte menšom, len 20-tisícovom Klotene, ten bol vďaka svojej bezprostrednej blízkosti k letisku vnímaný skôr ako súčasť aglomerácie Zürichu, čím Fribourg získava unikátne prvenstvo ako samostatné regionálne centrum.
Srdcom fribourského hokejového sveta je moderná BCF Arena, domovský stánok klubu HC Fribourg-Gottéron, ktorý v sezóne 2025/26 vyhral švajčiarsku najvyššiu súťaž National League.
Pôvodný štadión, postavený v roku 1982, sa volal Patinoire Saint-Léonard. Od roku 2010 však aréna nesie pomenovanie po banke Banque cantonale de Fribourg (BCF), ktorá pôsobí v rovnomennom kantóne.
Aréna prešla medzi rokmi 2018 a 2020 rozsiahlou rekonštrukciou. Po modernizácii ponúka kapacitu viac než 9-tisíc divákov (z toho približne 2-tisíc na státie), no pre potreby majstrovstiev sveta bude k dispozícii 7 500 mieste na sedenie.
Nová podoba BCF Areny má pripomínať dračiu kožu (keďže domáci tím je Fribourg-Gottéron Dragons). Fasáda je tvorená tisíckami kovových šupín.
Hala je vybavená najmodernejšími technológiami, vďaka ktorým je v nej možné organizovať veľké športové aj iné kultúrne podujatia.
Na štadióne sa nachádza okrem iného aj šesť reštaurácií a dvanásť bufetov. Podľa fanúšikov švajčiarskej najvyššej hokejovej súťaže patrí tento stánok medzi najobľúbenejšie.
V roku 1984 navštívil Fribourg počas svojej apoštolskej cesty aj pápež Ján Pavol II. Vo vtedajšom zimnom štadióne Patinoire de Saint-Léonard (dnešná BCF Arena) slúžil bohoslužbu pre švajčiarsku mládež.
Aréna vo Fribourgu hostila tiež svetový šampionát nižšej divízie v roku 1985 za účasti domáceho Švajčiarska, ktoré srdnato bojovalo o postup do najvyššej kategórie.
V rozhodujúcom zápase turnaja potrebovali domáci hokejisti triumf o viac ako štyri góly, no plány im nečakane zmarilo Holandsko, ktoré prekvapivo zvíťazilo 6:2.
V apríli 1990 sa vo Fribourgu odohralo šesť stretnutí elitnej kategórie MS, na ktorých hokejisti Československa získali bronzové medaily. Práve tu získal posledný majstrovský titul Sovietsky zväz, ktorý sa o rok neskôr rozpadol.
V BCF Aréne sa budú hrať zápasy základnej skupiny B a tiež dve štvrťfinálové stretnutia.