    Tkachuk chce napísať históriu. Na MS môže ako prvý Američan vstúpiť do Triple Gold Clubu

    Matthew Tkachuk oslavuje zlato na ZOH 2026. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|7. máj 2026 o 20:14
    Americká hokejová reprezentácia oznámila predbežnú nomináciu, ktorá sa predstaví na nadchádzajúcich majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku.

    Najväčšiu pozornosť púta útočník Floridy Panthers Matthew Tkachuk, ktorý má pred sebou jedinečnú príležitosť zapísať sa do histórie svetového hokeja.

    Tkachuk prichádza na turnaj s jasným cieľom – stať sa prvým Američanom v histórii, ktorý získa členstvo v exkluzívnom Triple Gold Clube.

    Do tejto elitnej spoločnosti patria len hráči, ktorí dokázali vyhrať Stanleyho pohár, zlatú medailu z olympijských hier a titul majstra sveta.

    Hviezdny krídelník má už dve tretiny tejto cesty za sebou. Stanleyho pohár zdvihol nad hlavu s Floridou Panthers v rokoch 2024 a 2025.

    Vo svojej zbierke má aj najcennejší kov z tohtoročných olympijských hier, kde Američania vybojovali svoje prvé zlato pod piatimi kruhmi od roku 1980.

    K dosiahnutiu hokejového „grandslamu“ mu tak chýba už len titul z majstrovstiev sveta

    V nominácii figurujú aj ďalšie skúsené mená ako obrancovia Justin Faulk a Will Borgen či brankár Drew Commesso.

    Mužstvo povedie bývalý tréner Buffala Sabres Don Granato, ktorý zažije premiéru v pozícii hlavného kormidelníka seniorského národného tímu.

    Američania vstupujú do turnaja v pozícii obhajcov titulu, minulý rok zdolali vo finále Švajčiarsko 1:0 po predĺžení.

    Majstrovstvá sveta sa uskutočnia vo Švajčiarsku v termíne od 15. do 31. mája

    MS v hokeji 2026 - program USA

    15.05. 20:20
    | Skupina A
    USA na MS v hokeji 2026
    USA
    vs.
    Švajčiarsko na MS v hokeji 2026
    Švajčiarsko
    Swiss Life Arena
    17.05. 12:20
    | Skupina A
    Veľká Británia na MS v hokeji 2026
    Veľká Británia
    vs.
    USA na MS v hokeji 2026
    USA
    Swiss Life Arena
    18.05. 16:20
    | Skupina A
    Fínsko na MS v hokeji 2026
    Fínsko
    vs.
    USA na MS v hokeji 2026
    USA
    Swiss Life Arena
    20.05. 20:20
    | Skupina A
    USA na MS v hokeji 2026
    USA
    vs.
    Nemecko na MS v hokeji 2026
    Nemecko
    Swiss Life Arena
    23.05. 12:20
    | Skupina A
    Lotyšsko na MS v hokeji 2026
    Lotyšsko
    vs.
    USA na MS v hokeji 2026
    USA
    Swiss Life Arena
    25.05. 16:20
    | Skupina A
    USA na MS v hokeji 2026
    USA
    vs.
    Maďarsko na MS v hokeji 2026
    Maďarsko
    Swiss Life Arena
    26.05. 16:20
    | Skupina A
    USA na MS v hokeji 2026
    USA
    vs.
    Rakúsko na MS v hokeji 2026
    Rakúsko
    Swiss Life Arena

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

