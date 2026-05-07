Tkachuk chce napísať históriu. Na MS môže ako prvý Američan vstúpiť do Triple Gold Clubu

Americká hokejová reprezentácia oznámila predbežnú nomináciu, ktorá sa predstaví na nadchádzajúcich majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku.
Najväčšiu pozornosť púta útočník Floridy Panthers Matthew Tkachuk, ktorý má pred sebou jedinečnú príležitosť zapísať sa do histórie svetového hokeja.
Tkachuk prichádza na turnaj s jasným cieľom – stať sa prvým Američanom v histórii, ktorý získa členstvo v exkluzívnom Triple Gold Clube.
Do tejto elitnej spoločnosti patria len hráči, ktorí dokázali vyhrať Stanleyho pohár, zlatú medailu z olympijských hier a titul majstra sveta.
Hviezdny krídelník má už dve tretiny tejto cesty za sebou. Stanleyho pohár zdvihol nad hlavu s Floridou Panthers v rokoch 2024 a 2025.
Vo svojej zbierke má aj najcennejší kov z tohtoročných olympijských hier, kde Američania vybojovali svoje prvé zlato pod piatimi kruhmi od roku 1980.
K dosiahnutiu hokejového „grandslamu“ mu tak chýba už len titul z majstrovstiev sveta
V nominácii figurujú aj ďalšie skúsené mená ako obrancovia Justin Faulk a Will Borgen či brankár Drew Commesso.
Mužstvo povedie bývalý tréner Buffala Sabres Don Granato, ktorý zažije premiéru v pozícii hlavného kormidelníka seniorského národného tímu.
Američania vstupujú do turnaja v pozícii obhajcov titulu, minulý rok zdolali vo finále Švajčiarsko 1:0 po predĺžení.
Majstrovstvá sveta sa uskutočnia vo Švajčiarsku v termíne od 15. do 31. mája
MS v hokeji 2026 - program USA
| Skupina A
| Skupina A
| Skupina A
| Skupina A
| Skupina A
| Skupina A
| Skupina A