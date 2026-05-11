Skúsenosť dopĺňa mladá krv. Švédi vycestujú na MS s desiatimi hráčmi z NHL

Hokejisti Švédska majú v kádri na majstrovstvách sveta vo Fribourgu a Zürichu desať posíl z NHL.
Do tímu pribudol po Švédskych hrách v Ängelholme bek Mattias Ekholm z Edmontonu a Oscar Sundqvist zo St. Louis, ktorý spolu s ďalšími dvanástimi hráčmi bude debutovať na veľkom medzinárodnom podujatí.
35-ročný Ekholm je majstrom sveta z roku 2018 a o štyri roky skôr získal bronz. Chystá sa na šieste MS, štartoval aj na Svetovom pohári v roku 2016 v Toronte a vlani na Turnaji štyroch v Bostone a Montreale.
S Oilers si v posledných dvoch rokoch zahral finále Stanleyho pohára. V NHL má na konte v základnej časti 966 zápasov a 401 bodov (92+309) a v play-off 125 stretnutí a 60 bodov (13+47).
O tri roky mladší Sundqvist bol v roku 2016 členom kádra Pittsburghu, ktorý získal Stanleyho pohár, ale neodohral dostatočný počet zápasov, aby bol považovaný za jeho držiteľa. O tri roky neskôr už sa so St. Louis dočkal triumfu ako člen základnej zostavy.
Nominácia Švédska na MS v hokeji 2026
Brankári: Love Härenstam (Södertälje), Magnus Hellberg (Djurgaarden), Arvid Söderblom (Chicago/NHL),
Obrancovia: Robert Hägg (Brynäs), Joel Persson (Växjö), Erik Brännström (Lausanne / Švaj.), Mattias Ekholm (Edmonton / NHL), Oliver Ekman-Larsson (Toronto / NHL), Tim Heed (Ambri-Piotta / Švéd.), Albert Johansson (Detroit / NHL), Jacob Larsson (Rapperswil-Jona / Švaj.)
Útočníci: Emil Heineman, Simon Holmström (obaja New York Islanders/NHL), Viggo Björck (Djurgaarden), Isac Hedqvist (Lulea), Jakob Silfverberg (Brynäs), Ivar Stenberg (Frölunda), Rasmus Asplund (Davos/Švajčiar.), Jack Berglund (Lehigh Valley/AHL), Jacob de la Rose (Fribourg-Gottéron/Švajčiar.), Anton Frons Karldellu (Chicago) Vancouver / NHL), André Petersson (Langnau / Švaj.), Lucas Raymond (Detroit / NHL), Oscar Sundqvist (St. Louis/NHL).
Už na Švédskych hrách sa predstavili brankár Arvid Söderblom z Chicaga, obrancovia Oliver Ekman-Larsson z Toronta a Albert Johansson z Detroitu a útočníci Emil Heineman so Simonom Holmströmom z New York Islanders, Lucas Raymond z Detroitu, Linus Karlsson z Vancouveru a Anton Frondell z Chicaga.
Johanssona, Frondella, Holmströma a Karlssona čaká rovnako ako Sundqvista prvá veľká medzinárodná akcia.
Ďalšími nováčikmi sú gólman Love Härenstam, zadáci Erik Brännström, Jacob Larsson a Joel Persson a útočníci Jack Berglund, Viggo Björck, Isac Hedqvist a Ivar Stenberg.
Härenstam, Berglund a osemnásťročný Björck a Stenberg sa podieľali na zisku zlata na tohtoročných majstrovstvách sveta dvadsiatok v Minneapolise a St. Paulovi.
Ekman-Larsson predvlani získal Stanleyho pohár s Floridou a má v zbierke na medzinárodnej scéne päť medailí. Chystá sa na ôsmy svetový šampionát, bol aj na dvoch olympijských turnajoch a na Svetovom pohári. Je majstrom sveta z rokov 2017 a 2018 a má aj striebro (2011) a bronz (2010). Pod piatimi kruhmi dosiahol na striebro v Soči 2014.
Raymond získal bronz na MS predvlani v Prahe aj vlani Söderblom a Heineman boli tiež vlani domácim šampionátom v Štokholme.
Brankár Magnus Hellberg je rovnako ako útočník Jacob de La Rose majstrom sveta z roku 2018 a v NHL odchytal 26 zápasov za Nashville, New York Rangers, Detroit, Ottawu a Pittsburgh. Útočník Jakob Silfverberg získal striebro na OH v Soči aj na MS 2011 V NHL zohral za Ottawu a Anaheim 820 stretnutí v základnej časti a ďalších 69 v play off.
Skúsenosti z NHL majú tiež Erik Brännström (Ottawa, Vancouver), Robert Hägg (Philadelphia, Buffalo, Florida, Detroit, Anaheim, Vegas), bronzový medailista z predvlaňajších majstrovstiev sveta Tim Heed (San Jose), Jacob Larsson (Anaheim, Ottawa), Joel Persson (Edmonton), Rasmus Asplund (Buffalo, Nashville, Florida), De la Rose (Montreal, Detroit, St. Louis) a jeden zápas za Ottawu odohral André Petersson.
Švédi vstúpia do šampionátu piatkovým duelom proti Kanade. V základnej B-skupine vo Fribourgu zmerajú sily tiež s Dánskom, Českom, Slovinskom, Talianskom, Nórskom a Slovenskom.