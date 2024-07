ONLINE: Anna Karolína Schmiedlová - Barbora Krejčíková dnes, tenis na OH 2024 LIVE (štvrťfinále)

Vitajte pri sledovaní štvrťfinále olympijského turnaja vo dvojhre žien v Paríži 2024, v ktorom sa predstaví Anna Karolína Schmiedlová proti českej tenistke Barbore Krejčíkovej. Čaká nás teda veľmi pikantný česko-slovenský súboj, pričom víťazka postúpi už do priameho boja o cenné kovy. Krejčíková je favoritkou, pretože pred viac ako dvomi týždňami ovládla Wimbledon a pred tromi rokmi triumfovala na týchto kurtoch v areáli Roland Garros, takže je už dvojnásobnou grandslamovou víťazkou a momentálne sa posunula už na 10. miesto v rebríčku WTA. Zdá sa tak, že Krejčíková už prelomila zlú formu z úvodu sezóny, keď sa až do Wimbledonu výrazne trápila a návrat po zranení jej príliš nevychádzal. Teraz už Krejčíková ťahá sériu desiatich výhier za sebou a priblížila sa k ďalšiemu cennému kovu z olympiády, keďže zlato vyhrala už v Tokiu, ale vo štvorhre so svojou parťáčkou Kateřinou Siniakovou. Krejčíková však zatiaľ herne príliš neoslnila, keďže v úvodnom kole proti Sorribesovej Tormovej musela otáčať a o víťazstve rozhodla až v tajbrejku tretieho setu, následne prišla jednoduchá výhra v dvoch setoch proti Wangovej, ale včera sa na výhru opäť poriadne nadrela a Svitolinovú zdolala až v trojsetovej dráme. Na druhej strane aj Schmiedlová má za sebou veľmi náročný včerajší trojsetový zápas s Paoliniovou, po ktorom sa aj sama vyjadrila, že si siahla na dno svojich síl, ale predtým nestrávila až toľko na kurte pri dvojsetových víťazstvách s Boulterovou a Haddad Maiovou. Teoreticky by tak Schmiedlová dnes mohla mať viac fyzických síl ako Krejčíková, ale uvidíme ako to bude vyzerať priamo na kurte. Doteraz sa Schmiedlová a Krejčíková nestretli ani raz, takže pôjde ich prvé vzájomné stretnutie a hneď v tak dôležitom štvrťfinále olympijského turnaja vo dvojhre žien. Pozitívnou správou je, že v boji o cenné kovy bude mať Česko alebo Slovensko zastúpenie, aj keď samozrejme by sme to dnes určite viac dopriali Schmiedlovej, ktorá na tomto turnaji zatiaľ prekvapuje tenisový svet.