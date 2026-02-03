    Zmena v kanadskej nominácii. Černákovho spoluhráča nahradí najužitočnejší hráč play off

    Na snímke hráč Floridy Sam Bennett dvíha nad hlavu Stanleyho pohár po šiestom stretnutí finále play off.
    Na snímke hráč Floridy Sam Bennett dvíha nad hlavu Stanleyho pohár po šiestom stretnutí finále play off. (Autor: TASR/The Canadian Press via AP)
    TASR|3. feb 2026 o 21:36
    ShareTweet0

    Zranil sa v noci na pondelok v zápase NHL pod holým nebom proti Bostonu.

    Sam Bennett bude reprezentovať Kanadu na olympijskom hokejovom turnaji v Miláne. Útočník Floridy nahradí v nominácii Anthonyho Cirelliho z Tampy Bay, ktorý sa zranil v noci na pondelok v zápase NHL pod holým nebom proti Bostonu. Za Tampu hrá aj slovenský obranca Erik Černák.

    Dvadsaťdeväťročný Bennett v minulej sezóne pomohol Floride Panthers k úspešnej obhajobe Stanleyho pohára.

    Získal aj Conn Smythe Trophy určenú pre najužitočnejšieho hráča play off, pripomenula agentúra AP.

    Program Kanady na ZOH 2026

    12.02. 16:40
    | Skupina A
    Česko na ZOH Hokej 2026
    Česko
    vs.
    Kanada na ZOH Hokej 2026
    Kanada
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    13.02. 21:10
    | Skupina A
    Kanada na ZOH Hokej 2026
    Kanada
    vs.
    Švajčiarsko na ZOH Hokej 2026
    Švajčiarsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    15.02. 16:40
    | Skupina A
    Kanada na ZOH Hokej 2026
    Kanada
    vs.
    Francúzsko na ZOH Hokej 2026
    Francúzsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena

    Tabuľka skupiny A

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    KanadaKanadaCAN
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    ČeskoČeskoCZE
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    FrancúzskoFrancúzskoFRA
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    ŠvajčiarskoŠvajčiarskoSUI
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body
    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

    Na snímke hráč Floridy Sam Bennett dvíha nad hlavu Stanleyho pohár po šiestom stretnutí finále play off.
    Na snímke hráč Floridy Sam Bennett dvíha nad hlavu Stanleyho pohár po šiestom stretnutí finále play off.
    Zmena v kanadskej nominácii. Černákovho spoluhráča nahradí najužitočnejší hráč play off
    dnes 21:36
    Nachádzate sa tu:
    Domov»ZOH 2026 Hokej»Zmena v kanadskej nominácii. Černákovho spoluhráča nahradí najužitočnejší hráč play off