Zmena v kanadskej nominácii. Černákovho spoluhráča nahradí najužitočnejší hráč play off

Sam Bennett bude reprezentovať Kanadu na olympijskom hokejovom turnaji v Miláne. Útočník Floridy nahradí v nominácii Anthonyho Cirelliho z Tampy Bay, ktorý sa zranil v noci na pondelok v zápase NHL pod holým nebom proti Bostonu. Za Tampu hrá aj slovenský obranca Erik Černák.
Dvadsaťdeväťročný Bennett v minulej sezóne pomohol Floride Panthers k úspešnej obhajobe Stanleyho pohára.
Získal aj Conn Smythe Trophy určenú pre najužitočnejšieho hráča play off, pripomenula agentúra AP.
Program Kanady na ZOH 2026
Tabuľka skupiny A
Názov krajinyŠtát
Z
V
Vp
Pp
P
Skóre
B
Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body