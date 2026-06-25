    Česko
    Česko
    MS vo futbale 2026
    25.06.2026, Skupina A
    0 - 3
    0:0
    Mexiko
    Mexiko
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    Česko skončilo ponížené a s hanbou na poslednom mieste. Uviazlo kdesi v zápche

    Tomáš Chorý po prehre s Mexikom.
    Fotogaléria (58)
    Tomáš Chorý po prehre s Mexikom. (Autor: TASR/AP)
    Pavol Spál|25. jún 2026 o 06:46
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    Nevyhrali žiadny zápas.

    "Pokojne ďalej spite, je koniec! Česko opúšťa luxusnú futbalovú prehliadku na americkom kontinente ponížené, bez jediného víťazstva," napísal isport.cz.

    Zázrak na legendárnom Aztéckom štadióne sa nekonal. Česká reprezentácia prehrala posledný zápas v skupine A s domácim Mexikom vysoko 0:3 a skupinovú fázu majstrovstiev sveta uzavrela s jediným bodom na poslednom mieste.

    „Hlavná správa smerujúca domov? Futbalový svet sa rúti úplne iným smerom, zatiaľ čo Česko uviazlo kdesi v zápche. Skončilo s hanbou a na poslednom mieste,“ napísal český denník isport.cz.

    Bezduchý výraz generálneho manažéra a legendárneho futbalistu Pavla Nedvěda v lóži obrovského kolosu len dokumentoval bezmocnosť družiny trénera Miroslava Koubka.

    „Výsledok je pre nás veľmi krutý. Zo všetkých zápasov na turnaji to bol náš najlepší výkon,“ zhodnotil stretnutie tréner Miroslav Koubek.

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    Koubek? Výsledok je zlý

    „Gólové situácie Mexika sa dali vyriešiť. Súper sa po nich dostal do maximálnej pohody. V závere sme už hrali veľmi vabank a súper nás potrestal tretím gólom,“ dodal.

    „Dobre sme do toho vstúpili, ale výsledok je zlý. Strašne som sa na tento zápas tešil. Mrzí ma tá šanca, mal som dať gól a potom by to vyzeralo inak,“ hodnotil duel pre televízne kamery Denis Višinský, ktorý nečakane nastúpil v základnej zostave.

    Patril k najlepším českým hráčom na ihrisku, napriek tomu striedal ako prvý. Na trávnik namiesto neho prišiel Lukáš Provod.

    „Denisovi došli sily,“ vysvetľoval po zápase Koubek.

    Fotogaléria zo zápasu Česko - Mexiko na MS vo futbale 2026 (skupina A)
    Českí futbalisti skončili poslední v skupine.
    Mexico goalkeeper Guillermo Ochoa (13) celebrates after teammate Alvaro Fidalgo (8) scored their third goal during the World Cup Group A soccer match between Czechia and Mexico in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Fernando Llano) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Mexico goalkeeper Guillermo Ochoa (13) is tossed by teammates in celebration after the World Cup Group A soccer match between Czechia and Mexico in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Mexico goalkeeper Guillermo Ochoa poses with children after a World Cup Group A soccer match between Mexico and Czechia in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Silvia Izquierdo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    58 fotografií
    Mexico's Mateo Chavez celebrates his team's victory over Czechia after a World Cup Group A soccer match in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026.(AP Photo/Silvia Izquierdo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico goalkeeper Guillermo Ochoa (13) shakes hands with Czechia players after the World Cup Group A soccer match between Czechia and Mexico in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCzechia's Tomas Chory (19) reacts following the World Cup Group A soccer match between Czechia and Mexico in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Fernando Llano) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPlayers of Mexico celebrate after beating Czech in a World Cup Group A soccer match in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Silvia Izquierdo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico players celebrate after the World Cup Group A soccer match between Czechia and Mexico in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico goalkeeper Guillermo Ochoa, top, celebrates with teammates following the World Cup Group A soccer match between Czechia and Mexico in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Fernando Llano) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico goalkeeper Guillermo Ochoa (13) celebrates with teammates after their third goal during the World Cup Group A soccer match between Czechia and Mexico in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico goalkeeper Guillermo Ochoa (13) celebrates with teammates after their third goal during the World Cup Group A soccer match between Czechia and Mexico in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico's Alvaro Fidalgo celebrates scoring his side's third goal against Czechia during a World Cup Group A soccer match in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Silvia Izquierdo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico's Alvaro Fidalgo celebrates scoring his side's third goal against Czechia during a World Cup Group A soccer match in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Silvia Izquierdo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico's Alvaro Fidalgo (8) celebrates scoring his side's third goal against Czechia during a World Cup Group A soccer match in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Silvia Izquierdo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico's Alvaro Fidalgo, center, celebrates after scoring their third goal during the World Cup Group A soccer match between Czechia and Mexico in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCzechia's Tomas Soucek (22) is helped from the field during the World Cup Group A soccer match between Czechia and Mexico in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Fernando Llano) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico head coach Javier Aguirre holds the head of Alvaro Fidalgo during a World Cup Group A soccer match against Czechia in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Silvia Izquierdo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico's Alvaro Fidalgo (8) passes the ball to Mexico's Santiago Gimenez (11) and away from Czechia's Vladimir Coufal (5) during the World Cup Group A soccer match between Czechia and Mexico in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Ashtin Barker) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCzechia's Lukas Cerv (12) and Mexico's Alvaro Fidalgo (8) challenge for the ball during the World Cup Group A soccer match between Czechia and Mexico in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko ) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico goalkeeper Guillermo Ochoa, second right, is welcomed onto the field by teammate's Mateo Chavez (20), Jorge Sanchez (2), and Roberto Alvarado (25) during the World Cup Group A soccer match between Czechia and Mexico in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Fernando Llano) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico goalkeeper Guillermo Ochoa, right, embraces teammate Raul Rangel as he runs onto the field during the World Cup Group A soccer match between Czechia and Mexico in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Fernando Llano) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCzechia's David Doudera (21) battle for the ball with Mexico's Jorge Sanchez (2) during the World Cup Group A soccer match between Czechia and Mexico in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Fernando Llano) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico's Julian Quinones celebrates scoring his side's second goal against Czechia during a World Cup Group A soccer match in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Silvia Izquierdo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico's Julian Quinones celebrates scoring (16) his side's second goal against Czechia during a World Cup Group A soccer match in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Silvia Izquierdo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCzechia's David Doudera (21) battle for the ball with Mexico's Jorge Sanchez (2) during the World Cup Group A soccer match between Czechia and Mexico in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Fernando Llano) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico's Julian Quinones (16) shoots and scores their second goal during the World Cup Group A soccer match between Czechia and Mexico in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico's Julian Quinones (16) celebrates after scoring their second goal during the World Cup Group A soccer match between Czechia and Mexico in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico's Mateo Chavez (20) celebrates after scoring their opening goal during the World Cup Group A soccer match between Czechia and Mexico in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico's Julian Quinones (16) celebrates after scoring their second goal during the World Cup Group A soccer match between Czechia and Mexico in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico's Mateo Chavez (20) celebrates after he scored the opening goal during the World Cup Group A soccer match between Czechia and Mexico in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko ) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico's Mateo Chavez (20) celebrates scoring the opening goal during a World Cup Group A soccer between Mexico and Czechia match in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Silvia Izquierdo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico's Mateo Chavez (20) shoots and scores their opening goal against Czechia goalkeeper Matej Kovar (1) during the World Cup Group A soccer match between Czechia and Mexico in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico goalkeeper Raul Rangel (1) clears the ball from his goal during the World Cup Group A soccer match between Czechia and Mexico in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Fernando Llano) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico's Mateo Chavez, left, celebrates after scoring their opening goal during the World Cup Group A soccer match between Czechia and Mexico in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico's Mateo Chavez (20) celebrates after scoring their opening goal during the World Cup Group A soccer match between Czechia and Mexico in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico's Mateo Chavez (20) celebrates after he scored the opening goal during the World Cup Group A soccer match between Czechia and Mexico in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko ) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico's Mateo Chavez (20) celebrates with a teammate after scoring his team's first goal during the World Cup Group A soccer match between Czechia and Mexico in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Fernando Llano) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico's Mateo Chavez celebrates scoring the opening goal during a World Cup Group A soccer between Mexico and Czechia Mateo Chavezmatch in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Silvia Izquierdo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico's Julian Quinones scores his side's second goal against Czechia during a World Cup Group A soccer match in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Silvia Izquierdo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCzechia's Lukas Cerv (12) reacts during the World Cup Group A soccer match between Czechia and Mexico in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico's Gilberto Mora (19) and Czechia's Denis Visinsky (26) challenge for the ball during the World Cup Group A soccer match between Czechia and Mexico in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko ) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCzechia's Lukas Cerv (12) shakes hands with referee Yael Falcon Perez during the World Cup Group A soccer match between Czechia and Mexico in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko ) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico's Roberto Alvarado (25) and Czechia's Denis Visinsky (26) challenge for the ball during the World Cup Group A soccer match between Czechia and Mexico in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko ) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico's Julian Quinones (16) kicks the ball against Czechia's Robin Hranac (4) during the World Cup Group A soccer match between Czechia and Mexico in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico's Guillermo Martinez (22) challenges for the ball with Czechia's Ladislav Krejci (7) during the World Cup Group A soccer match between Czechia and Mexico in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCzechia's Tomas Holes, left, challenges for the ball with Mexico's Julian Quinones during the World Cup Group A soccer match between Czechia and Mexico in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCzechia's Lukas Cerv (12) looks to move the ball during the World Cup Group A soccer match between Czechia and Mexico in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Ashtin Barker) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCzechia's Tomas Holes grabs Mexico's Julian Quinones during a World Cup Group A soccer match in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Silvia Izquierdo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCzechia's Adam Hlozek (9) challenges for the ball with Mexico's Cesar Montes (3) during the World Cup Group A soccer match between Czechia and Mexico in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCzechia's Denis Visinsky (26) challenges for the ball with Mexico's Luis Romo (7) during the World Cup Group A soccer match between Czechia and Mexico in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCzechia's Tomas Holes (3) and Mexico's Julian Quinones (16) challenge for the ball during the World Cup Group A soccer match between Czechia and Mexico in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko ) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico's Gilberto Mora (19) and Czechia's Lukas Cerv (12) compete for the ball during the World Cup Group A soccer match between Czechia and Mexico in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Fernando Llano) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico's Julian Quinones (16) challenges for the ball with Czechia's Tomas Holes (3) during the World Cup Group A soccer match between Czechia and Mexico in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico's Jorge Sanchez (2) blocks a ball from Czechia's Michal Sadilek (18) during the World Cup Group A soccer match between Czechia and Mexico in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko ) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCzechia's Denis Visinsky (26) reacts as he competes for the ball with Mexico's Edson Alvarez (4) during the World Cup Group A soccer match between Czechia and Mexico in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Fernando Llano) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico's Luis Romo (7) and Czechia's Michal Sadilek (18) battle for the ball during the World Cup Group A soccer match between Czechia and Mexico in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Fernando Llano) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico's Luis Romo (7) controls the ball against Czechia's Michal Sadilek (18) during the World Cup Group A soccer match between Czechia and Mexico in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol

    Päťdesiatpäť minút nádeje

    Samotný hráč však trénerove slová o únave v televíznom rozhovore poprel.

    „Cítil som sa stále dobre, že ešte môžem tímu pomôcť,“ reagoval po svojom prvom a zároveň poslednom zápase na turnaji.

    Mexický brankár Guillermo Ochoa.
    Mexický brankár Guillermo Ochoa. (Autor: Tlačová agentúra SR/AP)

    Česi sa na Aztéckom štadióne držali päťdesiatpäť minút. Cítili, že v porovnaní s Mexičanmi, ktorí vyhrali prvé dva zápasy v skupine a mali istý postup z prvého miesta, nie sú horším tímom. Mali niekoľko sľubných príležitostí aj nádejných momentov.

    Domácich fanúšikov frustrovalo, ako si ich miláčikovia najmä v prvom polčase nevedeli poradiť v útočnej fáze. Prvý gól však všetko zmenil. Domácich naštartoval, Čechov zlomil.

    Po hodine bolo rozhodnuté. Aj preto, že českým futbalistom viditeľne dochádzali sily. Zlomila ich vysoká nadmorská výška.

    Karneval v uliciach

    Aztécky štadión sa medzitým menil na obrovskú oslavu. Vonku karneval, vo vnútri nefalšovaná diskotéka.

    Dlhé hodiny pred zápasom pulzovali ulice Mexico City životom. Zápas národného tímu na svetovom šampionáte je sviatkom celej krajiny. Hlavná trieda vedúca k štadiónu bola uzavretá pre autá, aby sa mohol naplno rozbehnúť predzápasový ošiaľ.

    Tanečné súbory v pestrofarebných kostýmoch, mariachi kapely hrajúce na každom rohu, vôňa mäsa šíriaca sa zo stoviek grilov popri ceste. Atmosféra bola elektrizujúca ešte dlho pred úvodným výkopom.

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    Necítil rozdiel

    Sedemdesiatštyriročný český tréner Miroslav Koubek pozmenil základnú zostavu a opäť do nej zaradil jedno veľké prekvapenie. Na lavičke nechal hviezdneho strelca Patrika Schicka, ktorého na hrote útoku nahradil Adam Hložek.

    „Chceme postaviť hráčov s najlepšou formou,“ vysvetľoval Koubek pred zápasom.

    Aj otázka nadmorskej výšky sa pred duelom často skloňovala.

    „O nadmorskej výške hovoria asi len novinári. Necítim žiadny rozdiel,“ tvrdil pred stretnutím David Douděra.

    Práve on však patril medzi prvých, ktorým začali dochádzať fyzické sily.

    Popocatépetl vybuchol

    Česko pochovali dve situácie krátko po začiatku druhého polčasu.

    Traja hráči nezvládli na polovici ihriska súboj s Romom, do brejku sa vyrútil Chávez García, Sadílkov zákrok prišiel neskoro a Aztécky štadión vybuchol ako neďaleká sopka Popocatépetl.

    Český tréner Miroslav Koubek.
    Český tréner Miroslav Koubek. (Autor: Tlačová agentúra SR/AP)

    Pivá lietali vzduchom, zo strmých tribún padali ľudia do nižších radov.

    A keď po ďalšej sérii individuálnych zlyhaní pridal druhý gól Quiñones, Česko definitívne padlo na kolená.

    Mexičania potom zápas dohrávali exhibične.

    Slzy legendy. Ochoova veľká rozlúčka

    V 78. minúte sa do hry dostal aj štyridsaťročný brankár Guillermo Ochoa.

    Keď ho štvrťhodinu pred koncom poslal tréner Javier Aguirre z lavičky na ihrisko, niektorí fanúšikovia na tribúnach neudržali slzy.

    Ochoa plakal už pri nástupe na trávnik. Objímal sa so spoluhráčmi a na rameno dostal kapitánsku pásku. Mexická ikona po domácom svetovom šampionáte ukončí kariéru a toto bola jej výnimočná rozlúčka.

    Na najžiarivejšej futbalovej scéne. Na Aztéckom štadióne. A navyše vo víťaznom zápase.

    Nemal síce ani jeden zákrok, no k triumfu výrazne prispel. Mal zásadný podiel na treťom góle, keď vyslal famózny pas a pripísal si finálnu prihrávku.

    Po zápase Mexičania spievali, Ochoa lietal nad hlavami hráčov a všetci ho objímali. Boli to preňho už šieste majstrovstvá sveta. Prvýkrát bol súčasťou reprezentačného kádra už v roku 2006.

    Štadión, na ktorom Mexiko neprehráva

    Aztécky štadión je výnimočný nielen kapacitou 83-tisíc divákov. Leží v nadmorskej výške 2240 metrov, čo je viac ako má napríklad Chopok.

    Mexiko organizovalo majstrovstvá sveta aj v rokoch 1970 a 1986 a na Aztéckom štadióne ani raz neprehralo. Nie náhodou z tejto výhody opäť ťaží.

    Česi si pritom pred šampionátom verili. Súperov v skupine považovali za vyrovnaných a postup do vyraďovacej fázy za reálny cieľ.

    Realita však bola úplne iná.

    „V nadstavenom čase napálil Fidalgo loptu do siete, vymietol šibenicu a poslal národný tím hanbiť sa kamsi do kúta. Česko na majstrovstvách sveta katastrofálne zlyhalo,“ dodal isport.cz.

    Podľa českého denníka patrilo mužstvo od prvého zápasu herne k najslabším tímom turnaja. A hoci sa sústredilo na posledný skupinový duel a dúfalo v nečakaný triumf, opäť padlo po troch inkasovaných góloch v druhom polčase.

    „Dovidenia Mexiko, dovidenia Amerika. Adiós!“ odkázal isport.cz.

    Horšie ako v roku 2006

    Po druhej prehre sa turnaj pre národný tím končí výrazným neúspechom. V skupine získal len jeden bod a svojimi výkonmi sklamal.

    "V najbližších dňoch a týždňoch príde na rad dôkladné hodnotenie celého fiaska. Český futbal stojí pred zásadnou rekonštrukciou systému výchovy mládeže," predpovedá isport.cz.

    Pri pohľade na dlhodobé výsledky ide o paradox.

    Futbalisti Česka sa v ére samostatnosti prebojovali na všetkých osem majstrovstiev Európy. Získali striebro v roku 1996, bronz v roku 2004 a dvakrát sa dostali do štvrťfinále, v rokoch 2012 a 2020.

    Majstrovstvá sveta im nesedia

    Pre Slovensko sú maximom dve účasti v osemfinále európskeho šampionátu, v rokoch 2016 a 2024.

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    Pri majstrovstvách sveta je však situácia opačná. Obe krajiny sa na svetovom šampionáte predstavili iba raz. Kým Slovensko pri premiére v roku 2010 postúpilo do osemfinále a vyradilo obhajcov titulu z Talianska, Česi v roku 2006 neprešli cez základnú skupinu.

    A teraz zlyhali opäť.

    Tentoraz ešte bolestivejšie. Bez víťazstva, s jediným bodom a s vedomím, že svetový futbal sa opäť posunul dopredu. Kým ostatní zrýchľujú, Česko podľa vlastných médií zostalo stáť.

    Tréner Miroslav Koubek neuvažuje o tom, že by po vypadnutí českej reprezentácie v skupine majstrovstiev sveta pri tíme skončil.

    „Mám zmluvu, z boja neutekám,“ vyhlásil.

    Pripustil, že výkony mužstva na turnaji neboli dobré, no zároveň verí, že tím má potenciál zlepšovať sa aj v budúcnosti.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS vo futbale 2026 - skupina A

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    MexikoMexikoMEX
    3
    3
    0
    0
    6:0
    9
    V
    V
    V
    2
    Južná AfrikaJužná AfrikaRSA
    3
    1
    1
    1
    2:3
    4
    V
    R
    P
    3
    Južná KóreaJužná KóreaKOR
    3
    1
    0
    2
    2:3
    3
    P
    P
    V
    4
    ČeskoČeskoCZE
    3
    0
    1
    2
    2:6
    1
    P
    R
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Výsledky na MS vo futbale 2026 - deň 14

    24.06. 21:00
    | Skupina B | Matchday 14
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    2 - 1
    Kanada
    Kanada
    Vancouver | Vancouver
    24.06. 21:00
    | Skupina B | Matchday 14
    Bosna a Hercegovina
    Bosna a Hercegovina
    3 - 1
    Katar
    Katar
    Seattle | Seattle
    25.06. 00:00
    | Skupina C | Matchday 14
    Škótsko
    Škótsko
    0 - 3
    Brazília
    Brazília
    Miami | Miami
    25.06. 00:00
    | Skupina C | Matchday 14
    Maroko
    Maroko
    4 - 2
    Haiti
    Haiti
    Atlanta | Atlanta
    25.06. 03:00
    | Skupina A | Matchday 14
    Južná Afrika
    Južná Afrika
    1 - 0
    Južná Kórea
    Južná Kórea
    Monterrey | Monterrey
    25.06. 03:00
    | Skupina A | Matchday 14
    Česko
    Česko
    0 - 3
    Mexiko
    Mexiko
    Mexiko City | Mexiko City

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

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    Futbalisti Bosny a Hercegoviny po výhre s Katarom.
    Štyri body na druhé miesto nestačili, no na postup áno. Bosna uspela v tabuľke tretích tímov
    dnes 07:10
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Futbalisti Bosny a Hercegoviny po výhre s Katarom.
    Futbalisti Bosny a Hercegoviny po výhre s Katarom.
    Štyri body na druhé miesto nestačili, no na postup áno. Bosna uspela v tabuľke tretích tímov
    dnes 07:10
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