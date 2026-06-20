    Česi behali ako zmyslov zbavení, až odpadli. Tréner? Asi sa z toho tepla pomiatol

    Českí futbalisti.
    Českí futbalisti. (Autor: TASR/AP)
    Pavol Spál|20. jún 2026 o 17:00
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    Leniví Česi? Omyl. Chyba je inde.

    Vyzerali unavene. Pôsobili pasívne. V závere zápasu akoby im prestali fungovať nohy. Lenže čísla hovoria niečo úplne iné.

    Českí futbalisti po remíze 1:1 s Juhoafrickou republikou schytávajú kritiku doma aj v zahraničí. Hovorí sa o fádnej podívanej, zbabelo nastavenej taktike či slabej technickej úrovni.

    Lenže keď sa človek pozrie na bežecké dáta FIFA, zistí zvláštny paradox. Mužstvo, ktoré vraj fyzicky odpadlo, svojho súpera prakticky vo všetkých bežeckých ukazovateľoch prevýšilo.

    Portál Sport.cz rozobral a okomentoval údaje, ktoré poskytla FIFA. A práve tie vyvolávajú ďalšie otázky. Česi totiž Juhoafričanov jednoducho prebehali.

    "Česi behali ako zmyslov zbavení, až odpadli," napísal sport.cz.

    Štatistiky im namerali celkovú vzdialenosť 119,5 kilometra, zatiaľ čo africký súper sa dostal na 112 kilometrov. Mimochodom, 119,5 kilometra predstavuje pre mužstvo nadštandardnú hodnotu.

    Azda najpozoruhodnejšie číslo patrí Patrikovi Schickovi.

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    Česi súpera prebehali

    Český útočník nabehal 11,3 kilometra, čo je na hrotového hráča úžasná hodnota. Takéto vzdialenosti zvyčajne dosahujú stredopoliari, nie zakončovatelia, ktorí väčšinu času operujú v poslednej tretine ihriska. Schick teda odpracoval obrovský objem práce.

    Na druhej strane však pôsobil v útoku strateným dojmom. Nebol efektívny, nedostával sa do zakončenia a jeho výkon len podčiarkol problém, ktorý sa s českou reprezentáciou nesie už dlhšie – veľa úsilia, málo futbalovej kvality.

    Najväčší podiel na celkovej vzdialenosti mal Vladimír Coufal, ktorý odbehal 11,8 kilometra.

    Najväčšie vzdialenosti zvyčajne absolvujú stredopoliari, no tréner Miroslav Koubek počas štvrtkového stretnutia kompletne obmenil stred poľa, keď postupne vystriedal Daridu, Sadílka aj Červa.

    Únava alebo len optický klam?

    Napriek tomu po zápase prevládol pocit, že mužstvu došli sily.

    „Zdalo sa mi, že majú problém s behaním. Boli príliš pasívni a málo agresívni,“ opisoval v štúdiu STVR tréner Vladimír Weiss.

    Podobne to videl aj McCarty, útočník a ikona juhoafrickej reprezentácie.

    „Ku koncu zápasu bolo vidieť, že Česi odpadli. Prestali im fungovať nohy,“ poznamenal.

    Lenže Petr Čech takýto pohľad odmieta.

    Na snímke fanúšikovia Česka .
    Na snímke fanúšikovia Česka . (Autor: Tlačová agentúra SR/AP)

    „Prekvapilo ma, že všetci spomínajú únavu na konci zápasu. Na turnaji sa síce veľa cestuje a panujú odlišné klimatické podmienky. Tu však bola klimatizácia a medzi zápasmi je sedemdňová prestávka,“ namietal legendárny brankár.

    Aj z tábora reprezentácie však zazneli slová, ktoré naznačujú, že problém môže byť hlbší.

    MS vo futbale 2026

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    Českí futbalisti.
    Českí futbalisti.
    Česi behali ako zmyslov zbavení, až odpadli. Tréner? Asi sa z toho tepla pomiatol
    Pavol Spál|dnes 17:00|3
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