Koubek: Zázraky sa dejú, vo futbale nie je nič nemožné. Česko ide do zápasu o všetko

Futbalistov Česka čaká na MS 2026 zápas o všetko. Pred záverečným kolom A-skupiny majú stále šancu na postup do vyraďovacej fázy, no na vypredanom Aztéckom štadióne v mexickom hlavnom meste ich čaká mimoriadne náročná úloha.
Na postup potrebujú zdolať domáci tím, ktorý si už v predstihu zabezpečil prvenstvo v skupine.
Súbežne budú sledovať aj duel medzi Kórejskou republikou a JAR, v ktorom stačí Kórejčanom v Monterrey aj remíza.
Oba zápasy sa začnú v noci na štvrtok o 3.00 SELČ.
Zverenci trénera Miroslava Koubka získali v úvodných dvoch dueloch iba bod za remízu s Juhoafrickou republikou a v tabuľke sú tretí.
Ak zdolajú Mexiko a Juhoafričania zároveň vyhrajú nad Kóreou, môžu sa posunúť dokonca na druhé miesto.
Pri triumfe a celkovom zisku štyroch bodov by mali mať takmer istý postup aj z tretej priečky.
Prehra znamená pre Čechov koniec akýchkoľvek nádejí. Ak remizujú, aj dva body im môžu stačiť na tretie miesto, no JAR nesmie zdolať Kórejskú republiku.
Dva body však s najväčšou pravdepodobnosťou na postup z tabuľky tretích tímov stačiť nebudú.
Toto je naša baráž
„Toto je naša nová baráž. Skúsenosť z marca máme dobrú. Dokázali sme si tam, že aj proti papierovo silnému súperovi môžeme uspieť. Teraz nás čaká Mexiko a môžeme uspieť tiež,“ vyhlásil pre české médiá tréner Koubek.
Skúsený kouč verí, že jeho mužstvo dokáže prekvapiť favorita aj napriek tomu, že zatiaľ stopercentní Mexičania na šampionáte ešte neinkasovali a sériu bez prehry natiahli už na desať zápasov.
„Zázraky sa dejú, vo futbale nie je nikdy nič nemožné. Toto je naša filozofia, s ktorou pôjdeme do tohto stretnutia,“ zdôraznil Koubek.
„Bude to náročné, ale kým žijeme, budeme bojovať. Máme to stále vo vlastných rukách. Stačí vyhrať...,“ dodal ofenzívny stredopoliar Adam Hložek.
Čechov rešpektujeme
Mexiko má po víťazstvách nad JAR (2:0) a Kóreou (1:0) isté prvé miesto v skupine. Aj preto sa špekuluje, že tréner Javier Aguirre bude šetriť niektoré z opôr.
Minimálne sa očakáva absencia stredopoliara Briana Gutierreza, ktorý má na konte žltú kartu a ďalšia by znamenala stopku pre 16-finále.
Rovnako sa predpokladá, že do stretnutia nezasiahnu ani ofenzívne opory Raul Jimenez a Julian Quiňones. Šancu predstaviť sa na šiestom šampionáte možno dostane legendárny brankár Guillermo Ochoa.
Domáci sa však budú chcieť naladiť pred vlastnými fanúšikmi na vyraďovaciu časť pozitívne.
„Čechov rešpektujeme, sú naozaj silní. My sa pokúsime využiť naše zbrane a hroziť napríklad z protiútokov. Máme skvelú fyzičku,“ tvrdí Aguirre.
Kórejčania sa cítia ako doma
V dobrej pozícii je pred vyvrcholením bojov v skupine Kórejská republika. Ázijskému tímu stačí proti JAR aj remíza, aby si udržal druhé miesto a priamo postúpil do ďalšej fázy turnaja.
Juhoafričania potrebujú zvíťaziť a zároveň dúfať, že Česko nezíska tri body s lepším skóre.
Tréner afrického tímu Hugo Broos označil Kórejčanov za mimoriadne náročného súpera. „Behajú celých 90 minút. Je to, akoby ich pred zápasom zapojili do elektrickej zásuvky,“ vyhlásil belgický kouč v službách JAR.
Pre kartový trest mu bude chýbať kľúčový stredopoliar Teboho Mokoena.
Tréner kórejskej reprezentácie Hong Myung-bo očakáva, že jeho tím bude mať v Monterrey domáce prostredie.
Veľký počet mexických fanúšikov podporoval Kóreu už pri jej úvodnom triumfe 2:1 nad Českom v Guadalajare a Hong verí, že podobné to bude aj teraz.
„Možno sa budeme cítiť, akoby sme hrali na domácom ihrisku, a to je pre našich hráčov veľký dar,“ povedal Hong, ktorý bol kapitán tímu pri postupe do semifinále MS 2002.
Podpora má korene v roku 2018, keď Kórejčania na MS zdolali v závere skupiny Nemecko 2:0 a pomohli tak Mexiku k postupu do osemfinále.
Mexickí fanúšikovia vtedy oslavovali aj pred kórejským konzulátom v Monterrey.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
Česko - Mexiko
Predpokladané zostavy:
Česko: Kovář – Holeš, Hranáč, Krejčí – Coufal, Souček, Sadílek, Sojka – Červ, Hložek – Schick
Mexiko: Ochoa - J. Sanchez, Reyes, Alvarez, Gallardo - Fidalgo, Romo, Mora - Alvarado, Gimenez, Huerta
Južná Afrika - Kórejská republika
Predpokladané zostavy:
Juhoafrická republika: Williams - Sibisi, Okon, Makhanya, Mbokazi - Adams, Sithole - Appollis, Mofokeng, Maseko - Foster
Kórejská republika: Kim Seung-gju - Kim Min-dža, Lee Han-bom, Kim Te-hjon - Seol Jong-u, Lee Te-sok, Hwang In-bom, Paik Sung-ho - Lee Kang-in - Son Heung-min, Lee Če-song