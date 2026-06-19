    Česko
    Česko
    MS vo futbale 2026
    18.06.2026, Skupina A
    1 - 1
    1:0
    Južná Afrika
    Južná Afrika
    PrehľadPreviewOnline prenosSumárReakcieFotogalériaKritika Česka

    Hanbím sa. Neviem, či som čakal až takú hrôzu, tvrdí český expert. Vzbĺknu ako Slováci?

    Futbalista Česka Robin Hranáč (vpravo) a hráč Juhoafrickej republiky Oswin Appollis reagujú po skončení zápasu A-skupiny Česko – Juhoafrická republika.
    Fotogaléria (29)
    Futbalista Česka Robin Hranáč (vpravo) a hráč Juhoafrickej republiky Oswin Appollis reagujú po skončení zápasu A-skupiny Česko – Juhoafrická republika. (Autor: TASR/AP)
    Pavol Spál|19. jún 2026 o 11:12
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    Česi pripomínajú slovenský príbeh.

    Českí futbalisti sú dnes presne v tom bode, keď sa nad nimi lámu palice. A treba povedať, že tentoraz nie úplne neprávom.

    Hrajú zle. Škaredo.

    S Juhoafrickou republikou opäť viedli, no opäť nedokázali dotiahnuť zápas do víťazného konca. Po dvoch stretnutiach na majstrovstvách sveta 2026 majú jediný bod, v poslednom zápase skupiny ich čaká Mexiko na rozvášnenej Aztéce a ich futbal pôsobí unavene, pasívne a bez iskry.

    Kritika je úplne oprávnená. „Hanbím sa," povedal po stretnutí redaktor Deníka Sport Michal Kvasnica.

    „Som smutný, sklamaný a hanbím sa. V mixzóne sme sa stretli s rôznymi zahraničnými novinármi, napríklad s Poliakmi, a tí sa čudujú, čo tu hráme. Ja sa tomu nečudujem, neprekvapuje ma to, ale neviem, či som čakal až takú hrôzu."

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    O týždeň ideme domov

    Podobne hovoril priamo z dejiska šampionátu aj jeho kolega a šéf futbalového oddelenia Deníka Sport Radek Špryňar.

    „Ja sa nehanbím, ale tím hrá na to, na čo má. Že sa na to nedá pozerať, to vieme už posledné roky. To nie je nič nové."

    Keď Špryňar hovoril o postupových šanciach Čechov, Kvasnica len bezmocne krútil hlavou.

    „O týždeň ideme domov," dodal.

    Možno áno. Lenže futbal už mnohokrát ukázal, že aj oprávnená kritika nemusí byť predzvesťou konca. Niekedy býva začiatkom prebudenia.

    Pretože aj Slováci boli kedysi na odpis. Bol jún 2010 a majstrovstvá sveta v Juhoafrickej republike. 

    Aj ich kritici mali vtedy pravdu.

    Fotogaléria zo zápasu Česko - Južná Afrika na MS vo futbale 2026 (skupina A)
    Českí hráči oslavujú po strelení úvodného gólu počas zápasu skupiny A na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Českom a Južnou Afrikou.
    Český hráč Michal Sadílek (18) je obklopený spoluhráčmi po strelení úvodného gólu pre svoj tím počas zápasu skupiny A na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Českom a Južnou Afrikou.
    Český hráč Ladislav Krejčí, v strede, reaguje na rozhodnutie rozhodcu po faule na Juhoafričana Thapela Maseka, vľavo, počas zápasu skupiny A na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Českom a Južnou Afrikou.
    Hlavná rozhodkyňa Tori Pensová uprostred a asistentky rozhodcu Kathryn Nesbittová vľavo a Brooke Mayová sa rozcvičujú pred zápasom skupiny A majstrovstiev sveta vo futbale medzi Českom a Južnou Afrikou.
    29 fotografií
    Český futbalista Ladislav Krejčí sa rozcvičuje s loptou pred zápasom skupiny A majstrovstiev sveta vo futbale medzi Českom a Južnou Afrikou.Český brankár Matěj Kovář vyskočil za loptou počas rozcvičky pred zápasom skupiny A majstrovstiev sveta vo futbale medzi Českom a Južnou Afrikou.Hlavná rozhodkyňa Tori Pensová behá spolu s asistentkami rozhodcu Kathryn Nesbittovou vľavo a Brooke Mayovou počas rozcvičky pred zápasom skupiny A majstrovstiev sveta vo futbale medzi Českom a Južnou Afrikou.Južnoafrický Oswin Appollis, vľavo, prihráva loptu, zatiaľ čo Čech Patrik Schick sa prizerá počas zápasu skupiny A na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Českom a Južnou Afrikou.Český hráč Michal Sadílek beží po ihrisku po strelení úvodného gólu počas zápasu skupiny A na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Českom a Južnou Afrikou.Český hráč Michal Sadílek (18) a Juhoafričan Teboho Mokoena (4) bojujú o loptu počas zápasu skupiny A na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Českom a Južnou Afrikou. Český hráč Michal Sadílek, vpravo, strelil úvodný gól svojho tímu počas zápasu skupiny A na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Českom a Južnou Afrikou.Český hráč Michal Sadílek (18) skóruje úvodný gól svojho tímu počas zápasu skupiny A na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Českom a Južnou Afrikou.Český hráč Michal Sadílek je obklopený spoluhráčmi po strelení úvodného gólu svojho tímu počas zápasu skupiny A na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Českom a Južnou Afrikou.Český Vladimír Darida, v strede, uniká juhoafrickému Thapelovi Masekovi počas zápasu skupiny A na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Českom a Južnou Afrikou.Českí hráči oslavujú úvodný gól svojho tímu počas zápasu skupiny A na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Českom a Južnou Afrikou.Českí hráči oslavujú po strelení úvodného gólu počas zápasu skupiny A na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Českom a Južnou Afrikou.Českí hráči oslavujú úvodný gól svojho tímu počas zápasu skupiny A na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Českom a Južnou Afrikou.Český hráč Michal Sadílek skóruje úvodný gól svojho tímu počas zápasu skupiny A na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Českom a Južnou Afrikou.Českí hráči pózujú pred zápasom skupiny A na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Českom a Južnou Afrikou.Tím Južnej Afriky spieva štátnu hymnu pred zápasom skupiny A na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Českom a Južnou Afrikou.Českí Vladimír Darida (vľavo) a Lukáš Červ (vpravo) zastavujú útok Juhoafričana Thapela Maseka počas zápasu skupiny A na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Českom a Južnou Afrikou.Český Ladislav Krejčí hlavičkuje loptu preč od Juhoafričana Thapela Maseka, vľavo, počas zápasu skupiny A na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Českom a Južnou Afrikou.Tím Južnej Afriky pózuje pred zápasom skupiny A na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Českom a Južnou Afrikou.Južnoafrický hráč Oswin Appollis (7) a český hráč Lukáš Červ (12) bojujú o loptu počas futbalového zápasu skupiny A na majstrovstvách sveta medzi Českom a Južnou Afrikou v Atlante.Južnoafrický hráč Oswin Appollis (7) bráni českého hráča Pavla Šulca (15) počas futbalového zápasu skupiny A na majstrovstvách sveta medzi Českom a Južnou Afrikou v Atlante.Diváci sledujú futbalový zápas skupiny A na majstrovstvách sveta medzi Českom a Južnou Afrikou v Atlante.Hráč Južnej Afriky Khuliso Mudau reaguje počas futbalového zápasu skupiny A na majstrovstvách sveta medzi Českom a Južnou Afrikou v Atlante.Rozhodkyňa Tori Pensová z USA hovorí s hráčkami Južnej Afriky počas futbalového zápasu skupiny A na majstrovstvách sveta medzi Českom a Južnou Afrikou v Atlante.Juhafrický hráč Khuliso Mudau leží na zemi počas futbalového zápasu skupiny A na majstrovstvách sveta medzi Českom a Južnou Afrikou v Atlante.

    Slováci hrali zle

    Po remíze (1:1) s Novým Zélandom prišli o víťazstvo v posledných sekundách. Proti Paraguaju predviedli jeden z najhorších výkonov svojej histórie na veľkom turnaji. Prehrali 0:2, na bránu vyslali jedinú strelu a pôsobili bezradne.

    Kritika bola oprávnená. Médiá nepreháňali. Fanúšikovia neboli nespravodliví.

    Slovensko jednoducho hralo zle. A tréner Vladimír Weiss?

    Futbalista Česka Vladimír Coufal a hráč Juhoafrickej republiky Oswin Appollis .
    Futbalista Česka Vladimír Coufal a hráč Juhoafrickej republiky Oswin Appollis . (Autor: Tlačová agentúra SR/AP)

    Práve on včera v Slovenskej televízii hodnotil výkon Česka. A možno trafil klinec po hlavičke, keď spomenul české behanie.

    Lenže v roku 2010 bol práve on tým mužom, ktorého by mnohí najradšej poslali domov.

    Po prehre s Paraguajom neuniesol prvú vážnejšiu kritiku.

    Odhrnul od seba mikrofóny a namosúrene zamrmlal: „Buzer... vyje...“

    Koubek má vlastný boj

    Jeho reakcia prišla po nevinnej otázke televízneho reportéra, či si je vedomý nejakej chyby.

    Aj agentúra Reuters napísala, že pôsobil namrzene. Od Weissa to schytali aj zahraniční novinári.

    „Rád by som poďakoval slovenským novinárom, že sú lepší ako cudzinci,“ utrúsil.

    Vzápätí sfúkol aj domácich reportérov. Slovensko malo po dvoch zápasoch jediný bod.

    Bolo na pokraji vyradenia. A tréner sa hádal s médiami.

    Nepripomína vám to niečo?

    Miroslav Koubek.
    Miroslav Koubek. (Autor: Tlačová agentúra SR/AP)

    Aj Miroslav Koubek dnes vedie svoj vlastný boj. „To je brutálne hodnotenie. Je to až komické. Slovo zanďour neprijímam,“ reagoval český tréner na médiá. 

    Čím viac sa ho snažia presvedčiť, že jeho mužstvo nehrá dobre, tým viac trvá na svojom. Tvrdí, že futbal má dve tváre. Že jeho hráči išli do kŕčov. Že si vytvorili dosť šancí. Že nie všetko sa dá merať držaním lopty a dominanciou.

    MS vo futbale 2026 - program a výsledky Česka

    12.06. 04:00
    | Skupina A | Matchday 1
    Južná Kórea
    Južná Kórea
    2 - 1
    Česko
    Česko
    Guadalajara | Guadalajara
    18.06. 18:00
    | Skupina A | Matchday 8
    Česko
    Česko
    1 - 1
    Južná Afrika
    Južná Afrika
    Atlanta | Atlanta
    25.06. 03:00
    | Skupina A | Matchday 14
    Česko
    Česko
    vs.
    Mexiko
    Mexiko
    Mexiko City | Mexiko City

    Kritika ako budíček

    Možno sa mýli. Možno sa mýlia novinári. Možno majú pravdu obaja. No pri slovenskom príbehu sa ukázalo ešte niečo. Niekedy môže byť oprávnená kritika tým najlepším budíčkom.

    Možno futbalistov zabolela. Možno ich urazila. Možno ich prinútila pozrieť sa do zrkadla.

    A možno ich práve ona prebudila. Potom prišlo Taliansko. Najväčší futbalový večer v dejinách samostatného Slovenska.

    Slováci predviedli najlepší výkon, aký reprezentácia v ére samostatnosti podala na veľkom turnaji.

    Aj vďaka taktickým a psychologickým ťahom vtedy 45-ročného Weissa, najmladšieho trénera celého šampionátu.

    Dokázali nemožné

    „Celý čas nás presviedčal, že príde naša chvíľa. Držal nás nad vodou,“ priznal brankár Ján Mucha.

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    Neznamená to, že Česi vyradia Mexiko. Možno dostanú lekciu a pôjdu domov. Možno sa ukáže, že kritici mali pravdu a tréner Koubek sa mýlil takmer vo všetkom.

    Ale možno nie. Možno je najväčšou chybou myslieť si, že oprávnená kritika automaticky znamená koniec.

    Niekedy je totiž začiatkom. Začiatkom hnevu. Začiatkom vzdoru. Začiatkom prebudenia.

    Čechov teraz čaká Aztéca a Mexika. Šialený kotol, viac než 2 200 metrov nad morom a zápas, v ktorom im bude veriť len málokto. Presne v takých chvíľach sa však futbal najradšej vysmieva našim istotám a definitívnym rozsudkom.

    Aj Slováci boli v roku 2010 oprávnene pod paľbou. A práve vtedy dokázali nemožné.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS vo futbale 2026 - skupina A

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    MexikoMexikoMEX
    2
    2
    0
    0
    3:0
    6
    V
    V
    2
    Južná KóreaJužná KóreaKOR
    2
    1
    0
    1
    2:2
    3
    P
    V
    3
    ČeskoČeskoCZE
    2
    0
    1
    1
    2:3
    1
    R
    P
    4
    Južná AfrikaJužná AfrikaRSA
    2
    0
    1
    1
    1:3
    1
    R
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Futbalista Česka Robin Hranáč (vpravo) a hráč Juhoafrickej republiky Oswin Appollis reagujú po skončení zápasu A-skupiny Česko – Juhoafrická republika.
    Futbalista Česka Robin Hranáč (vpravo) a hráč Juhoafrickej republiky Oswin Appollis reagujú po skončení zápasu A-skupiny Česko – Juhoafrická republika.
    Hanbím sa. Neviem, či som čakal až takú hrôzu, tvrdí český expert. Vzbĺknu ako Slováci?
    Pavol Spál|dnes 11:12|1
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Futbalista Česka Robin Hranáč (vpravo) a hráč Juhoafrickej republiky Oswin Appollis reagujú po skončení zápasu A-skupiny Česko – Juhoafrická republika.
    Futbalista Česka Robin Hranáč (vpravo) a hráč Juhoafrickej republiky Oswin Appollis reagujú po skončení zápasu A-skupiny Česko – Juhoafrická republika.
    Hanbím sa. Neviem, či som čakal až takú hrôzu, tvrdí český expert. Vzbĺknu ako Slováci?
    Pavol Spál|dnes 11:12|1
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    Domov»MS vo futbale 2026»Hanbím sa. Neviem, či som čakal až takú hrôzu, tvrdí český expert. Vzbĺknu ako Slováci?