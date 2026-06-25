Česko sa držalo len polčas, potom prišiel skrat. Po krutej prehre sa lúči so šampionátom

MS vo futbale 2026 - skupina A
Česko - Mexiko 0:3 (0:0)
Góly: 55. M. Chavez, 61. Quiňones, 90.+4 Fidalgo
Rozhodovali: Falcon Perez - Del Yesso, Rodriguez (všetci Arg.)
ŽK: Alvarez
Diváci: 80.824
Česko: Kovář - Holeš (64. Souček, 87. Sojka), Hranáč, Krejčí - Coufal, Sadílek, Červ (87. Chorý), Douděra - Šulc, Višinský (56. Provod), Hložek (64. Schick)
Mexiko: Rangel (78. Ochoa) - Sanchez, Reyes, Montes, M. Chavez (78. Gallardo) - Mora (72. Fidalgo), Alvarez, Romo (62. Vargas) - Alvarado, Martinez (62. Gimenez), Quiňones
Českí futbalisti sa neprebojovali do vyraďovacej fázy MS 2026. V záverečnom zápase A-skupiny podľahli na Aztéckom štadióne Mexiku 0:3 a v tabuľke obsadili posledné štvrté miesto so ziskom jedného bodu. Domáci hráči ovládli skupinu s plným počtom bodov.
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Skóre otvoril v 55. minúte 22-ročný Mateo Chavez, pre ktorého to bol premiérový zásah v drese národného tímu.
Krátko nato zvýšil Julian Quiňones a triumf spoluhostiteľov šampionátu spečatil v nadstavenom čase Alvaro Fidalgo.
Mexičania mali už pred stretnutím istý postup z prvej priečky. V šestnásťfinále si rovnako na Aztéckom štadióne zmerajú sily s niekým z tabuľky tretích tímov, duel je na programe v utorok 30. júna.
Z druhej pozície „áčka“ si postup nečakane zaistili hráči JAR, ktorí zdolali Kórejskú republiku 1:0. Kórejčania si musia počkať na vývoj v tabuľke tretích tímov.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
MS vo futbale 2026 - skupina A
Priebeh zápasu Česko - Mexiko
I. polčas:
Česi vedeli, že musia vyhrať a podľa toho aj začali. Veľkú šancu si vypracovali už v 7. minúte, keď po pravej strane rozbehol akciu Šulc a Višinský len tesne minul mexickú bránu.
V ďalšom priebehu sa snažili nájsť priestor medzi mexickými hráčmi, ale ani jedna strana sa k výraznejšej príležitosti nedostala.
Podobne sa pokračovalo aj po hydratačnej pauze a tempo stretnutia bolo skôr pomalšie. Po polhodine hry zahrávali zaujímavú štandardku domáci, no Reyes nožničkami minul Kovářovu bránu.
Mexičania si vypracovali tlak a v 39. minúte prudkou strelou preveril českého brankára Sanchez. Šlo o prvý pokus medzi tri žrde v zápase a jediný v prvom polčase.
II. polčas:
Česi mali hneď po zmene strán lepší štart a k zakončeniu sa dostal Červ, ale pre brankára Rangela to bol skôr rutinný zákrok.
Hroziť začali opäť Mexičania, ktorí mali niekoľko nádejných akcií, ale ku koncovke sa nevedeli dostať.
Skóre napokon otvorili v 55. minúte, keď loptu na polovici ihriska vybojoval Romo, našiel M. Chaveza a ten po individuálnom prieniku prekonal Kovářa strelou ku vzdialenejšej tyči – 0:1.
O päť minút nato sa k odrazenej lopte po nábehu Sancheza dostal Quiňones, zvýšil na 2:0 z pohľadu domácich a s českými nádejami to vyzeralo zle.
Mexičania sa v závere bavili a do brány poslali Ochou, ktorý je na svojich šiestych MS. V nadstavenom čase ešte pridal poistku Fidalgo a pre Česko sa účasť na turnaji definitívne skončila po prehre 0:3.
Hlasy po zápase
Miroslav Koubek, tréner ČR: „Výsledok je pre nás veľmi krutý, zo všetkých zápasov na turnaji to bol náš najlepší výkon. Gólové situácie Mexika sa dali riešiť, súper sa vďaka nim dostal do maximálnej pohody. V závere sme už hrali výrazne vabank a súper nás potrestal tretím gólom.“
Guillermo Ochoa, brankár Mexika: „Sme šťastní, ale naozaj si myslím, že najdôležitejšie je, aby sme zostali aj pokojní. Mužstvo má pokoru, no nemôžeme sa uspokojiť tým, čo sme zatiaľ dosiahli. Ideme krok za krokom, zápas po zápase. Momentálne je pre nás najdôležitejší najbližší zápas a dúfame, že sa naň pripravíme čo najlepšie, aby sme podali dobrý výkon.“