    Česko
    Česko
    MS vo futbale 2026
    25.06.2026, Skupina A
    0 - 3
    0:0
    Mexiko
    Mexiko
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    Šéf českého futbalu: MS nám ukázali aká je realita. Je to pre mňa motivácia

    Tréner Česka Miroslav Koubek (druhý zľava) a hráč Česka Lukáš Červ diskutujú počas hydratačnej prestávky počas zápasu základnej A-skupiny Česko - Mexiko.
    Fotogaléria (58)
    Tréner Česka Miroslav Koubek (druhý zľava) a hráč Česka Lukáš Červ diskutujú počas hydratačnej prestávky počas zápasu základnej A-skupiny Česko - Mexiko. (Autor: TASR/AP)
    ČTK|25. jún 2026 o 09:53
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    Po vyradení už po skupinovej fáze sa vyslovil za väčšiu prácu s deťmi a mládežou.

    Predseda Futbalovej asociácie ČR (FAČR) David Trunda uviedol, že vystúpenie českej reprezentácie na majstrovstvách sveta ukázalo realitu.

    Po vyradení národného mužstva už po skupinovej fáze šampionátu v Amerike sa vyslovil za väčšiu prácu s deťmi a mládežou. Šéf FAČR to zverejnil na sociálnej sieti X po tom, čo český tím prehral 0:3 s Mexikom.

    Národný celok na šampionáte získal jediný bod za remízu 1:1 s Juhoafrickou republikou a v štvorčlennej skupine skončil posledný.

    "Ťažko sa dnes hľadajú slová. Dnešné sklamanie nič nemení na tom, že sme sa po dvadsiatich rokoch dokázali vrátiť na majstrovstvá sveta a zaradili sa medzi 48 tímov z 211 členských asociácií FIFA. Majstrovstvá sveta nám však zároveň ukázali, aká je realita," uviedol Trunda.

    "O to väčšiu motiváciu máme pokračovať v práci, aby bol celý český futbal silnejší. Tá práca musí začínať už u detí a mládeže, pretože práve tam sa rozhoduje o budúcnosti nášho futbalu. Len poctivá práca nás môže posunúť ďalej," doplnil Trunda, ktorý vedie asociáciu vyše roka.

    Fotogaléria zo zápasu Česko - Mexiko na MS vo futbale 2026 (skupina A)
    Českí futbalisti skončili poslední v skupine.
    Mexico goalkeeper Guillermo Ochoa (13) celebrates after teammate Alvaro Fidalgo (8) scored their third goal during the World Cup Group A soccer match between Czechia and Mexico in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Fernando Llano) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Mexico goalkeeper Guillermo Ochoa (13) is tossed by teammates in celebration after the World Cup Group A soccer match between Czechia and Mexico in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Mexico goalkeeper Guillermo Ochoa poses with children after a World Cup Group A soccer match between Mexico and Czechia in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Silvia Izquierdo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    58 fotografií
    Mexico's Mateo Chavez celebrates his team's victory over Czechia after a World Cup Group A soccer match in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026.(AP Photo/Silvia Izquierdo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico goalkeeper Guillermo Ochoa (13) shakes hands with Czechia players after the World Cup Group A soccer match between Czechia and Mexico in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCzechia's Tomas Chory (19) reacts following the World Cup Group A soccer match between Czechia and Mexico in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Fernando Llano) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPlayers of Mexico celebrate after beating Czech in a World Cup Group A soccer match in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Silvia Izquierdo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico players celebrate after the World Cup Group A soccer match between Czechia and Mexico in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico goalkeeper Guillermo Ochoa, top, celebrates with teammates following the World Cup Group A soccer match between Czechia and Mexico in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Fernando Llano) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico goalkeeper Guillermo Ochoa (13) celebrates with teammates after their third goal during the World Cup Group A soccer match between Czechia and Mexico in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico goalkeeper Guillermo Ochoa (13) celebrates with teammates after their third goal during the World Cup Group A soccer match between Czechia and Mexico in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico's Alvaro Fidalgo celebrates scoring his side's third goal against Czechia during a World Cup Group A soccer match in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Silvia Izquierdo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico's Alvaro Fidalgo celebrates scoring his side's third goal against Czechia during a World Cup Group A soccer match in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Silvia Izquierdo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico's Alvaro Fidalgo (8) celebrates scoring his side's third goal against Czechia during a World Cup Group A soccer match in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Silvia Izquierdo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico's Alvaro Fidalgo, center, celebrates after scoring their third goal during the World Cup Group A soccer match between Czechia and Mexico in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCzechia's Tomas Soucek (22) is helped from the field during the World Cup Group A soccer match between Czechia and Mexico in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Fernando Llano) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico head coach Javier Aguirre holds the head of Alvaro Fidalgo during a World Cup Group A soccer match against Czechia in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Silvia Izquierdo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico's Alvaro Fidalgo (8) passes the ball to Mexico's Santiago Gimenez (11) and away from Czechia's Vladimir Coufal (5) during the World Cup Group A soccer match between Czechia and Mexico in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Ashtin Barker) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCzechia's Lukas Cerv (12) and Mexico's Alvaro Fidalgo (8) challenge for the ball during the World Cup Group A soccer match between Czechia and Mexico in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko ) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico goalkeeper Guillermo Ochoa, second right, is welcomed onto the field by teammate's Mateo Chavez (20), Jorge Sanchez (2), and Roberto Alvarado (25) during the World Cup Group A soccer match between Czechia and Mexico in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Fernando Llano) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico goalkeeper Guillermo Ochoa, right, embraces teammate Raul Rangel as he runs onto the field during the World Cup Group A soccer match between Czechia and Mexico in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Fernando Llano) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCzechia's David Doudera (21) battle for the ball with Mexico's Jorge Sanchez (2) during the World Cup Group A soccer match between Czechia and Mexico in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Fernando Llano) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico's Julian Quinones celebrates scoring his side's second goal against Czechia during a World Cup Group A soccer match in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Silvia Izquierdo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico's Julian Quinones celebrates scoring (16) his side's second goal against Czechia during a World Cup Group A soccer match in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Silvia Izquierdo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCzechia's David Doudera (21) battle for the ball with Mexico's Jorge Sanchez (2) during the World Cup Group A soccer match between Czechia and Mexico in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Fernando Llano) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico's Julian Quinones (16) shoots and scores their second goal during the World Cup Group A soccer match between Czechia and Mexico in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico's Julian Quinones (16) celebrates after scoring their second goal during the World Cup Group A soccer match between Czechia and Mexico in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico's Mateo Chavez (20) celebrates after scoring their opening goal during the World Cup Group A soccer match between Czechia and Mexico in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico's Julian Quinones (16) celebrates after scoring their second goal during the World Cup Group A soccer match between Czechia and Mexico in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico's Mateo Chavez (20) celebrates after he scored the opening goal during the World Cup Group A soccer match between Czechia and Mexico in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko ) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico's Mateo Chavez (20) celebrates scoring the opening goal during a World Cup Group A soccer between Mexico and Czechia match in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Silvia Izquierdo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico's Mateo Chavez (20) shoots and scores their opening goal against Czechia goalkeeper Matej Kovar (1) during the World Cup Group A soccer match between Czechia and Mexico in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico goalkeeper Raul Rangel (1) clears the ball from his goal during the World Cup Group A soccer match between Czechia and Mexico in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Fernando Llano) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico's Mateo Chavez, left, celebrates after scoring their opening goal during the World Cup Group A soccer match between Czechia and Mexico in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico's Mateo Chavez (20) celebrates after scoring their opening goal during the World Cup Group A soccer match between Czechia and Mexico in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico's Mateo Chavez (20) celebrates after he scored the opening goal during the World Cup Group A soccer match between Czechia and Mexico in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko ) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico's Mateo Chavez (20) celebrates with a teammate after scoring his team's first goal during the World Cup Group A soccer match between Czechia and Mexico in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Fernando Llano) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico's Mateo Chavez celebrates scoring the opening goal during a World Cup Group A soccer between Mexico and Czechia Mateo Chavezmatch in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Silvia Izquierdo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico's Julian Quinones scores his side's second goal against Czechia during a World Cup Group A soccer match in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Silvia Izquierdo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCzechia's Lukas Cerv (12) reacts during the World Cup Group A soccer match between Czechia and Mexico in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico's Gilberto Mora (19) and Czechia's Denis Visinsky (26) challenge for the ball during the World Cup Group A soccer match between Czechia and Mexico in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko ) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCzechia's Lukas Cerv (12) shakes hands with referee Yael Falcon Perez during the World Cup Group A soccer match between Czechia and Mexico in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko ) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico's Roberto Alvarado (25) and Czechia's Denis Visinsky (26) challenge for the ball during the World Cup Group A soccer match between Czechia and Mexico in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko ) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico's Julian Quinones (16) kicks the ball against Czechia's Robin Hranac (4) during the World Cup Group A soccer match between Czechia and Mexico in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico's Guillermo Martinez (22) challenges for the ball with Czechia's Ladislav Krejci (7) during the World Cup Group A soccer match between Czechia and Mexico in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCzechia's Tomas Holes, left, challenges for the ball with Mexico's Julian Quinones during the World Cup Group A soccer match between Czechia and Mexico in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCzechia's Lukas Cerv (12) looks to move the ball during the World Cup Group A soccer match between Czechia and Mexico in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Ashtin Barker) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCzechia's Tomas Holes grabs Mexico's Julian Quinones during a World Cup Group A soccer match in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Silvia Izquierdo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCzechia's Adam Hlozek (9) challenges for the ball with Mexico's Cesar Montes (3) during the World Cup Group A soccer match between Czechia and Mexico in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCzechia's Denis Visinsky (26) challenges for the ball with Mexico's Luis Romo (7) during the World Cup Group A soccer match between Czechia and Mexico in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCzechia's Tomas Holes (3) and Mexico's Julian Quinones (16) challenge for the ball during the World Cup Group A soccer match between Czechia and Mexico in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko ) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico's Gilberto Mora (19) and Czechia's Lukas Cerv (12) compete for the ball during the World Cup Group A soccer match between Czechia and Mexico in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Fernando Llano) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico's Julian Quinones (16) challenges for the ball with Czechia's Tomas Holes (3) during the World Cup Group A soccer match between Czechia and Mexico in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico's Jorge Sanchez (2) blocks a ball from Czechia's Michal Sadilek (18) during the World Cup Group A soccer match between Czechia and Mexico in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko ) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCzechia's Denis Visinsky (26) reacts as he competes for the ball with Mexico's Edson Alvarez (4) during the World Cup Group A soccer match between Czechia and Mexico in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Fernando Llano) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico's Luis Romo (7) and Czechia's Michal Sadilek (18) battle for the ball during the World Cup Group A soccer match between Czechia and Mexico in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Fernando Llano) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico's Luis Romo (7) controls the ball against Czechia's Michal Sadilek (18) during the World Cup Group A soccer match between Czechia and Mexico in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol

    Predseda veril, že tím trénera Miroslava Koubka prejde do vyraďovacej fázy, kam postúpi 32 z 48 účastníkov šampionátu.

    "Mrzí ma, že naša cesta na majstrovstvá sveta sa končí práve teraz. Viem, ako veľmi hráči, realizačný tím aj všetci okolo reprezentácie túžili urobiť radosť celej krajine," uviedol Trunda.

    "Ďakujem každému, kto za český národný tím bojoval, a hlavne vám, fanúšikom. Za to, koľko českých vlajok a dresov bolo na tribúnach.

    Za podporu doma aj za to, že ste v nás verili až do poslednej minúty. O to viac nás mrzí, že sme vám nemohli dať väčšiu radosť," doplnil.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS vo futbale 2026 - skupina A

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    MexikoMexikoMEX
    3
    3
    0
    0
    6:0
    9
    V
    V
    V
    2
    Južná AfrikaJužná AfrikaRSA
    3
    1
    1
    1
    2:3
    4
    V
    R
    P
    3
    Južná KóreaJužná KóreaKOR
    3
    1
    0
    2
    2:3
    3
    P
    P
    V
    4
    ČeskoČeskoCZE
    3
    0
    1
    2
    2:6
    1
    P
    R
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Výsledky na MS vo futbale 2026 - deň 14

    24.06. 21:00
    | Skupina B | Matchday 14
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    2 - 1
    Kanada
    Kanada
    Vancouver | Vancouver
    24.06. 21:00
    | Skupina B | Matchday 14
    Bosna a Hercegovina
    Bosna a Hercegovina
    3 - 1
    Katar
    Katar
    Seattle | Seattle
    25.06. 00:00
    | Skupina C | Matchday 14
    Škótsko
    Škótsko
    0 - 3
    Brazília
    Brazília
    Miami | Miami
    25.06. 00:00
    | Skupina C | Matchday 14
    Maroko
    Maroko
    4 - 2
    Haiti
    Haiti
    Atlanta | Atlanta
    25.06. 03:00
    | Skupina A | Matchday 14
    Južná Afrika
    Južná Afrika
    1 - 0
    Južná Kórea
    Južná Kórea
    Monterrey | Monterrey
    25.06. 03:00
    | Skupina A | Matchday 14
    Česko
    Česko
    0 - 3
    Mexiko
    Mexiko
    Mexiko City | Mexiko City

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Vincenzo Montella.
    Vincenzo Montella.
    Turci pokazili všetko, čo sa dalo, no tréner nevezme zodpovednosť na seba. Neskončím, povedal
    dnes 10:18
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Vincenzo Montella.
    Vincenzo Montella.
    Turci pokazili všetko, čo sa dalo, no tréner nevezme zodpovednosť na seba. Neskončím, povedal
    dnes 10:18
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    Domov»MS vo futbale 2026»Šéf českého futbalu: MS nám ukázali aká je realita. Je to pre mňa motivácia