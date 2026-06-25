Šéf českého futbalu: MS nám ukázali aká je realita. Je to pre mňa motivácia

Predseda Futbalovej asociácie ČR (FAČR) David Trunda uviedol, že vystúpenie českej reprezentácie na majstrovstvách sveta ukázalo realitu.
Po vyradení národného mužstva už po skupinovej fáze šampionátu v Amerike sa vyslovil za väčšiu prácu s deťmi a mládežou. Šéf FAČR to zverejnil na sociálnej sieti X po tom, čo český tím prehral 0:3 s Mexikom.
Národný celok na šampionáte získal jediný bod za remízu 1:1 s Juhoafrickou republikou a v štvorčlennej skupine skončil posledný.
"Ťažko sa dnes hľadajú slová. Dnešné sklamanie nič nemení na tom, že sme sa po dvadsiatich rokoch dokázali vrátiť na majstrovstvá sveta a zaradili sa medzi 48 tímov z 211 členských asociácií FIFA. Majstrovstvá sveta nám však zároveň ukázali, aká je realita," uviedol Trunda.
"O to väčšiu motiváciu máme pokračovať v práci, aby bol celý český futbal silnejší. Tá práca musí začínať už u detí a mládeže, pretože práve tam sa rozhoduje o budúcnosti nášho futbalu. Len poctivá práca nás môže posunúť ďalej," doplnil Trunda, ktorý vedie asociáciu vyše roka.
Predseda veril, že tím trénera Miroslava Koubka prejde do vyraďovacej fázy, kam postúpi 32 z 48 účastníkov šampionátu.
"Mrzí ma, že naša cesta na majstrovstvá sveta sa končí práve teraz. Viem, ako veľmi hráči, realizačný tím aj všetci okolo reprezentácie túžili urobiť radosť celej krajine," uviedol Trunda.
"Ďakujem každému, kto za český národný tím bojoval, a hlavne vám, fanúšikom. Za to, koľko českých vlajok a dresov bolo na tribúnach.
Za podporu doma aj za to, že ste v nás verili až do poslednej minúty. O to viac nás mrzí, že sme vám nemohli dať väčšiu radosť," doplnil.
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