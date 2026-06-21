Argentína môže natiahnuť sériu a Messi prekonať rekord. Alaba: Študovali sme si jeho hru

Obhajcu titulu Argentínu čaká po triumfe 3:0 nad Alžírskom ďalší súboj na futbalových MS proti Rakúsku, ktoré do J-skupiny takisto vykročilo víťazne, keď si poradilo s Jordánskom 3:1.
„La Albiceleste“ sa budú opäť spoliehať na umenie kapitána Lionela Messiho, ktorý zariadil úvodné víťazstvo hetrikom a vyrovnal tak zápis streleckého rekordéra na MS Nemca Miroslava Kloseho.
Víťaz pondelkového duelu, ktorý sa bude hrať o 19.00 SELČ na AT&T Stadium v americkom Arlingtone, si zaistí v predstihu postup do 16-finále.
Argentína ťahá na MS sériu 7 duelov bez prehry
Argentína naplnila v prvom vystúpení očakávania a natiahla víťaznú sériu už na osem zápasov. Dlhšiu víťaznú šnúru naposledy zaznamenala v roku 2016.
Zverenci trénera Lionela Scaloniho ťahajú na svetových šampionátoch sériu siedmich duelov bez prehry (päť víťazstiev a dve remízy).
Navyše v predošlých troch stretnutiach strelili zakaždým tri góly (na MS 2022 v semifinále proti Chorvátsku - 3:0 a vo finále proti Francúzsku - 3:3 pp, 4:2 na strely z 11 m).
Ak by sa im rovnaký kúsok podaril aj proti Rakúsku, stali by sa iba siedmou krajinou v histórii MS, ktorá nastrieľa tri a viac gólov v štyroch vystúpeniach v rade.
Pondelkové víťazstvo by Juhoameričanom navyše zabezpečilo prvenstvo v skupine, ak by vzápätí Jordánsko nedokázalo zdolať Alžírsko.
Rakúsko je veľmi náročný súper
Argentínčania si uvedomujú, že ich čaká náročný protivník, zrejme najťažší v skupine. Bývalý reprezentant a súčasný asistent trénera Pablo Aimar varuje, že Rakúsko bude v porovnaní s Alžírskom úplne odlišnou výzvou.
Tím trénera Ralfa Rangnicka považuje za fyzické mužstvo schopné spôsobiť problémy favoritom.
„Rakúsko je veľmi náročný súper. To platí o väčšine tímov účinkujúcich na tomto svetovom šampionáte,“ povedal Aimar v interview FIFA.
Messi vyviazol bez trestu po zápase s Alžírskom
K dispozícii bude aj Messi, osemnásobný víťaz Zlatej lopty vyviazol bez trestu za zákrok kopačkou na lýtko alžírskeho obrancu Aissu Mandiho v úvodnom dueli skupiny.
Alžírska futbalová federácia (FAF) síce podala sťažnosť Medzinárodnej futbalovej federácii (FIFA) na výkon rozhodcov, ale FIFA nepristúpila k žiadnym trestom.
MS vo futbale 2026 - program a výsledky skupiny J
| Skupina J | Matchday 6
| Skupina J | Matchday 6
| Skupina J | Matchday 12
| Skupina J | Matchday 12
| Skupina J | Matchday 17
| Skupina J | Matchday 17
Ak by Messi opäť skóroval, dosiahol by už 17. gól na MS a prekonal by historický rekord Kloseho. Zároveň by sa stal len tretím hráčom v histórii, ktorý by sa strelecky presadil v šiestich zápasoch MS v rade.
Scaloni dúfa, že bude mať opäť k dispozícii obrancu Nicolasa Tagliafica, ktorý pre svalové zranenie vynechal úvodný duel.
Rakúsko potvrdilo v 1. kole pozíciu papierového favorita proti Jordánsku a ukázalo, že je v dobrej forme.
Zverenci Ralfa Rangnicka dosiahli v uplynulých dvanástich zápasoch desať víťazstiev, jednu remízu a iba jednu prehru.
V dueloch s juhoamerickými súpermi sa im však darí menej - z predchádzajúcich desiatich vyhrali len štyri. Ak by Rakúsko v pondelok uspelo, vyhralo by úvodné dva zápasy na MS prvýkrát od roku 1982.
Rakúšania veria, že ich disciplinovaná a organizovaná hra dokáže zastaviť Messiho.
Alaba: Je neuveriteľné, že Messi začal hetrikom
„Samozrejme, študovali sme si jeho hru. Je neuveriteľné, že Messi odštartoval takýto turnaj hetrikom. Je to absolútne šialené...
Musíme len dúfať, aby to v pondelok nezopakoval,“ vyslovil sa rakúsky obranca David Alaba.
Podľa neho je kvalita argentínskej hry závislá od výkonov Messiho: „Uvedomujeme si, aký súper nás čaká, akou kvalitou disponuje, aj mimo Messiho, ale takisto vieme, čoho sme schopní ako tím.“
Veterán Marko Arnautovič dúfa, že jeho gól do siete Jordánska po príchode z lavičky mu zabezpečí miesto v základnej zostave.
Tridsaťsedemročný útočník vie nakopnúť mužstvo hlavne po prestávke, päť z jeho predchádzajúcich šiestich reprezentačných gólov prišlo v druhom polčase.
Obranca Stefan Posch si v prvom dueli zlomil čeľusť, ale zápas dohral a mal by byť k dispozícii aj v pondelok, aj keď zrejme nastúpi s ochrannou maskou na tvári.
MS vo futbale 2026 - J-skupina, 2. kolo
Predpokladané zostavy Argentína – Rakúsko:
Argentína: E. Martinez - Molina, Romero, Lis. Martinez, Medina - De Paul, Mac Allister, Fernandez - Messi, Laut. Martinez, Almada
Rakúsko: A. Schlager - Posch, Lienhart, Alaba, Mwene - Seiwald, X. Schlager - Schmid, Laimer, Sabitzer - Arnautovič