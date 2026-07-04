ONLINE: ŠK Slovan Bratislava - Puskás Akadémia FC dnes, prípravný zápas LIVE

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava a Puskás Akadémia FC dnes hrajú prípravný zápas v rámci letnej prípravy na novú sezónu.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: ŠK Slovan Bratislava - Puskás Akadémia FC dnes (futbal, prípravný zápas, výsledok, sobota, NAŽIVO)
Prípravný zápas 2026/2027
04.07.2026 o 17:00
Slovan Bratislava
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Puskás Akadémia
Prenos
Futbalisti Slovana Bratislava nastúpia na sústredení v Rakúsku na svoj v poradí už tretí prípravný zápas. Ich súperom bude dnes od 17:00 Puskás Akadémia.
Belasí najprv zdolali rakúsky Grazer 1:0 gólom Jankoviča, o päť dní neskôr remizovali s Crvenou Zvezdou Belehrad 1:1. Gól Slovana strelil v 87. minúte Pokorný.
Puskás Akadémia hrá najvyššiu maďarskú súťaž, v uplynulej sezóne skončil na 6. mieste. Ešte donedávna mal slovenského trénera Zsolta Hornyáka. Klub bol založený v roku 2005 a jeho typickými farbami sú modrá a žltá. Pre Puskás Akadémiu pôjde o prvý prípravný duel pred novou sezónou.
Belasí najprv zdolali rakúsky Grazer 1:0 gólom Jankoviča, o päť dní neskôr remizovali s Crvenou Zvezdou Belehrad 1:1. Gól Slovana strelil v 87. minúte Pokorný.
Puskás Akadémia hrá najvyššiu maďarskú súťaž, v uplynulej sezóne skončil na 6. mieste. Ešte donedávna mal slovenského trénera Zsolta Hornyáka. Klub bol založený v roku 2005 a jeho typickými farbami sú modrá a žltá. Pre Puskás Akadémiu pôjde o prvý prípravný duel pred novou sezónou.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00.