ONLINE: ŠK Slovan Bratislava - Puskás Akadémia FC dnes, prípravný zápas LIVE

ŠK Slovan Bratislava - Puskás Akadémia FC: Online prenos z prípravného zápasu.
ŠK Slovan Bratislava - Puskás Akadémia FC: Online prenos z prípravného zápasu. (Autor: Sportnet)
Sportnet|4. júl 2026 o 14:00
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Sledujte s nami ONLINE prenos z prípravného zápasu: ŠK Slovan Bratislava - Puskás Akadémia FC.

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava a Puskás Akadémia FC dnes hrajú prípravný zápas v rámci letnej prípravy na novú sezónu.

Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: ŠK Slovan Bratislava - Puskás Akadémia FC dnes (futbal, prípravný zápas, výsledok, sobota, NAŽIVO)

Prípravný zápas  2026/2027
04.07.2026 o 17:00
Slovan Bratislava
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Puskás Akadémia
Prenos
Futbalisti Slovana Bratislava nastúpia na sústredení v Rakúsku na svoj v poradí už tretí prípravný zápas. Ich súperom bude dnes od 17:00 Puskás Akadémia.

Belasí najprv zdolali rakúsky Grazer 1:0 gólom Jankoviča, o päť dní neskôr remizovali s Crvenou Zvezdou Belehrad 1:1. Gól Slovana strelil v 87. minúte Pokorný.

Puskás Akadémia hrá najvyššiu maďarskú súťaž, v uplynulej sezóne skončil na 6. mieste. Ešte donedávna mal slovenského trénera Zsolta Hornyáka. Klub bol založený v roku 2005 a jeho typickými farbami sú modrá a žltá. Pre Puskás Akadémiu pôjde o prvý prípravný duel pred novou sezónou.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00.

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    dnes 14:00
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