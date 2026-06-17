    Rakúsko
    Rakúsko
    MS vo futbale 2026
    17.06.2026, Skupina J
    3 - 1
    1:0
    Jordánsko
    Jordánsko
    PrehľadOnline prenosSumár

    Rakúšania vykročili na MS víťazne. Jordánsko zlomil nešťastný vlastný gól

    Hráči Rakúska sa tešia z gólu
    Fotogaléria (24)
    Hráči Rakúska sa tešia z gólu (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|17. jún 2026 o 08:09
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    Rakúsko dnes zdolalo Jordánsko v skupine J na MS vo futbale 2026. Pozrite si priebeh, výsledok, tabuľku a góly.

    MS vo futbale 2026 - skupina J

    Rakúsko - Jordánsko 3:1 (1:0)

    Góly: 20. Schmid, 76. Yazan Al Arab (vlastný), 90.+12. Arnautovič - 50. Olwan

    Rozhodcovia: Beida (Maur.) - Dos Santos (Angola), Noupue (Kamer.), ŽK: Sabitzer (Rak.)

    Diváci: 68 527

    Rakúsko: A. Schlager - Posch, Lienhart, Alaba (59. Danso), Mwene (59. Wenner) - Seiwald, X. Schlager (59. Chukwuemuka) - Schmid (83. Wimmer), Laimer, Sabitzer - Kalajdžič (46. Arnautovič)

    Jordánsko: Abulaila - Haddad (81. Al Mardi), Nasib (81. Al Rosan), Al Arab, Abualnadi (72. Obaid), Abu Taha - Al Fakhouri (88. Azaizeh), Al Rashdan, Al Rawabdeh, Olwan - Al Tamari (88. Al Daoud)

    Rakúsko zdolalo so svojom úvodnom zápase skupiny J na MS vo futbale 2026 tím Jordánska 3:1.

    Rozhodujúci gól na 2:1 padol v 76. minúte, keď si po rohovom kope zrazil loptu do vlastnej siete Yazan Al Arab.

    Rakúšania sa vrátili na záverečný turnaj MS po 28 rokoch a proti nováčikovi svetového šampionátu nepôsobili presvedčivo.

    Tri body získali až zásluhou zlepšeného výkonu po prestriedaní po hodine hry. Európski zástupcovia na turnaji sa dostali do vedenia v 20. minúte po góle Romana Schmida, vyrovnanie zariadil výstavným gólom v 50. minúte Ali Olwan.

    Fotogaléria zo zápasu Rakúsko - Jordánsko na MS vo futbale 2026 (skupina J)
    Romano Schmid oslavuje gól Rakúska v zápase s Jordánskom na MS vo futbale 2026
    Romano Schmid strieľa úvodný gól Rakúska v zápase s Jordánskom na MS vo futbale 2026
    Rakúšania oslavujú gól v zápase s Jordánskom na MS vo futbale 2026
    Romano Schmid oslavuje gól Rakúska v zápase s Jordánskom na MS vo futbale 2026
    24 fotografií
    Romano Schmid oslavuje gól Rakúska v zápase s Jordánskom na MS vo futbale 2026Romano Schmid oslavuje gól Rakúska v zápase s Jordánskom na MS vo futbale 2026Romano Schmid oslavuje gól Rakúska v zápase s Jordánskom na MS vo futbale 2026Romano Schmid oslavuje gól Rakúska v zápase s Jordánskom na MS vo futbale 2026Romano Schmid oslavuje gól Rakúska v zápase s Jordánskom na MS vo futbale 2026Romano Schmid oslavuje gól Rakúska v zápase s Jordánskom na MS vo futbale 2026Romano Schmid oslavuje gól Rakúska v zápase s Jordánskom na MS vo futbale 2026

    Na druhý gól Rakúšanov už Jordánsko nedokázalo odpovedať a v úplne poslednej akcii stretnutia ešte inkasovalo z penalty od Marka Arnautoviča.

    Rakúšania nastúpia na svoje druhé stretnutie v pondelok 22. júna o 19.00 SELČ v Arlingtone proti Argentíne. Jordánsko čaká v utorok 23. júna od 5.00 SELČ duel s Alžírskom opäť v Santa Clare pri San Franciscu.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS vo futbale 2026 - skupina J

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    ArgentínaArgentínaARG
    1
    1
    0
    0
    3:0
    3
    V
    2
    JordánskoJordánskoJOR
    1
    0
    0
    1
    1:3
    0
    P
    3
    RakúskoRakúskoAUT
    1
    1
    0
    0
    3:1
    3
    V
    4
    AlžírskoAlžírskoALG
    1
    0
    0
    1
    0:3
    0
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Priebeh zápasu Rakúsko - Jordánsko

    I. polčas:

    Jordánci vo svojom historicky prvom stretnutí na svetovom šampionáte nepôsobili ako outsider turnaja a s európskym zástupcom hrali od úvodu vyrovnanú partiu.

    Dostali sa aj k úvodnému zakončeniu, Haddad v 2. minúte však z uhla nezamieril medzi tri žrde. V 17. minúte to už dokázal Al Fakhouri, v obkľúčení dvojice rakúskych obrancov jeho tečovaná strela smerovala pod brvno a brankár Schlager sa musel poriadne natiahnuť, aby loptu vytesnil na roh.

    V 20. minúte však favorit duelu napokon otvoril skóre, spoza šestnástky ideálne do rohu brány trafil útočník Werderu Brémy Schmid. Ázijský zástupca na turnaji mohol bleskovo vyrovnať, Olwan po rohu hlavičkoval do brvna.

    Útočník katarského tímu Al Sailija mal do prestávky ešte jednu príležitosť, no v 35. minúte ho vychytal Schlager.

    II. polčas:

    Dvadsaťšesťročný útočník sa napokon zapísal do histórie svojej krajiny ako prvý úspešný strelec na MS.

    V 50. minúte sa Jordánsko dostalo do protiútoku, Olwan potiahol loptu po krídle od poliacej čiary až k vápnu, loptu umiestnil dokonale a dostal do siete s pomocou žrde.

    Tréner Rakúšanov Ralf Rangnick nemohol byť s výkonom svojho mužstva spokojný a už do 60. minúty vystriedal štyroch hráčov. Pomohol najmä príchod Marka Arnautoviča na hrot.

    Útočník Crvenej Zvezdy zamestnával obrancov Jordánska aj pri rohovom kope, po ktorom padol rozhodujúci gól.

    V druhej minúte nadstavenia mohol 37-ročný veterán skórovať aj sám, no brankár Abulaila ho vychytal. Arnautovič sa napokon dočkal, keď premenil penaltu nariadenú za ruku Obaida.

    Výsledky na MS vo futbale 2026 - deň 6

    16.06. 21:00
    | Skupina I | Matchday 6
    Francúzsko
    Francúzsko
    3 - 1
    Senegal
    Senegal
    New York | New York
    17.06. 00:00
    | Skupina I | Matchday 6
    Irak
    Irak
    1 - 4
    Nórsko
    Nórsko
    Boston | Boston
    17.06. 03:00
    | Skupina J | Matchday 6
    Argentína
    Argentína
    3 - 0
    Alžírsko
    Alžírsko
    Kansas City | Kansas City
    17.06. 06:00
    | Skupina J | Matchday 6
    Rakúsko
    Rakúsko
    3 - 1
    Jordánsko
    Jordánsko
    San Francisco | San Francisco

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