Rakúšania vykročili na MS víťazne. Jordánsko zlomil nešťastný vlastný gól

MS vo futbale 2026 - skupina J
Rakúsko - Jordánsko 3:1 (1:0)
Góly: 20. Schmid, 76. Yazan Al Arab (vlastný), 90.+12. Arnautovič - 50. Olwan
Rozhodcovia: Beida (Maur.) - Dos Santos (Angola), Noupue (Kamer.), ŽK: Sabitzer (Rak.)
Diváci: 68 527
Rakúsko: A. Schlager - Posch, Lienhart, Alaba (59. Danso), Mwene (59. Wenner) - Seiwald, X. Schlager (59. Chukwuemuka) - Schmid (83. Wimmer), Laimer, Sabitzer - Kalajdžič (46. Arnautovič)
Jordánsko: Abulaila - Haddad (81. Al Mardi), Nasib (81. Al Rosan), Al Arab, Abualnadi (72. Obaid), Abu Taha - Al Fakhouri (88. Azaizeh), Al Rashdan, Al Rawabdeh, Olwan - Al Tamari (88. Al Daoud)
Rakúsko zdolalo so svojom úvodnom zápase skupiny J na MS vo futbale 2026 tím Jordánska 3:1.
Rozhodujúci gól na 2:1 padol v 76. minúte, keď si po rohovom kope zrazil loptu do vlastnej siete Yazan Al Arab.
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Rakúšania sa vrátili na záverečný turnaj MS po 28 rokoch a proti nováčikovi svetového šampionátu nepôsobili presvedčivo.
Tri body získali až zásluhou zlepšeného výkonu po prestriedaní po hodine hry. Európski zástupcovia na turnaji sa dostali do vedenia v 20. minúte po góle Romana Schmida, vyrovnanie zariadil výstavným gólom v 50. minúte Ali Olwan.
Na druhý gól Rakúšanov už Jordánsko nedokázalo odpovedať a v úplne poslednej akcii stretnutia ešte inkasovalo z penalty od Marka Arnautoviča.
Rakúšania nastúpia na svoje druhé stretnutie v pondelok 22. júna o 19.00 SELČ v Arlingtone proti Argentíne. Jordánsko čaká v utorok 23. júna od 5.00 SELČ duel s Alžírskom opäť v Santa Clare pri San Franciscu.
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MS vo futbale 2026 - skupina J
Priebeh zápasu Rakúsko - Jordánsko
I. polčas:
Jordánci vo svojom historicky prvom stretnutí na svetovom šampionáte nepôsobili ako outsider turnaja a s európskym zástupcom hrali od úvodu vyrovnanú partiu.
Dostali sa aj k úvodnému zakončeniu, Haddad v 2. minúte však z uhla nezamieril medzi tri žrde. V 17. minúte to už dokázal Al Fakhouri, v obkľúčení dvojice rakúskych obrancov jeho tečovaná strela smerovala pod brvno a brankár Schlager sa musel poriadne natiahnuť, aby loptu vytesnil na roh.
V 20. minúte však favorit duelu napokon otvoril skóre, spoza šestnástky ideálne do rohu brány trafil útočník Werderu Brémy Schmid. Ázijský zástupca na turnaji mohol bleskovo vyrovnať, Olwan po rohu hlavičkoval do brvna.
Útočník katarského tímu Al Sailija mal do prestávky ešte jednu príležitosť, no v 35. minúte ho vychytal Schlager.
II. polčas:
Dvadsaťšesťročný útočník sa napokon zapísal do histórie svojej krajiny ako prvý úspešný strelec na MS.
V 50. minúte sa Jordánsko dostalo do protiútoku, Olwan potiahol loptu po krídle od poliacej čiary až k vápnu, loptu umiestnil dokonale a dostal do siete s pomocou žrde.
Tréner Rakúšanov Ralf Rangnick nemohol byť s výkonom svojho mužstva spokojný a už do 60. minúty vystriedal štyroch hráčov. Pomohol najmä príchod Marka Arnautoviča na hrot.
Útočník Crvenej Zvezdy zamestnával obrancov Jordánska aj pri rohovom kope, po ktorom padol rozhodujúci gól.
V druhej minúte nadstavenia mohol 37-ročný veterán skórovať aj sám, no brankár Abulaila ho vychytal. Arnautovič sa napokon dočkal, keď premenil penaltu nariadenú za ruku Obaida.