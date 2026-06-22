Urobil rekord, na ktorý nie je hrdý a prišla šou. Napravte chybu a podpíšte Messiho

Občas sa Lionel Messi tvári, že je obyčajným človekom, aby sme uverili, že patrí medzi nás. No v skutočnosti v sebe nesie niečo božské.
V Dallase sa odohral ďalší z tých večerov, keď futbal prestáva byť hrou a mení sa na niečo väčšie.
Argentína v druhom zápase majstrovstiev sveta zdolala Rakúsko 2:0, získala istotu postupu do vyraďovacej fázy a jej kapitán prepísal dejiny.
Lionel Messi strelil oba góly. A stal sa najlepším strelcom v histórii svetových šampionátov.
„Akoby ho obklopovala aura boha v ľudskej podobe,“ napísal denník sport.es.
„Messi je čisté šialenstvo,“ pridal El Mundo.
VIDEO: Rekordný gól Lionela Messiho
Kolektívne šialenstvo zachvátilo aj tribúny. A celý svet si prial jediné – aby sa tento zápas nikdy neskončil.
História futbalu v Dallase
Futbal zostáva verný tým, ktorí ho zveľaďujú.
A tak sa v horúcom Texase, na najmodernejšom štadióne, na akom kedy hral, ďaleko od prašných ihrísk v Rosariu, kde sa jeho príbeh začal, Messi postaral o dva góly, ktoré ho navždy zapísali do histórie.
Svojím sedemnástym a osemnástym zásahom na majstrovstvách sveta prekonal Miroslava Kloseho (16). Predĺžil odstup od ďalších velikánov, akými sú Ronaldo Nazário či Pelé.
Možno ho raz prekoná Kylian Mbappé. No obdobie medzi Messiho historickým večerom a dňom, keď ho niekto prípadne zosadí z čela, bude samo osebe odmenou pre tohto takmer tridsaťdeväťročného kolosa.
Legendu medzi legendami. Mýtus medzi mýtmi. Neprihrával mu Jordi Alba (bolo to pravidlo v najlepších časoch), ale Alexis Mac Allister. Nebolo to v drese Barcelony, ale Argentíny. Nebolo to na Camp Nou, ale v Spojených štátoch amerických.
Messi však zostal Messim. Padol gól, ktorý strelil už nespočetnekrát.
Rozohrávka na krajného obrancu, center smerom k hrane pokutového územia a Messiho nábeh z druhej vlny.
Presne načasovaný pohyb a jemné usmernenie lopty do rovnakého kúta, odkiaľ prišla prihrávka. Bol to už jeho šiesty zápas majstrovstiev sveta za sebou, v ktorom skóroval.
Rekord, na ktorý nebude hrdý
Historický večer sa pritom nezačal ideálne. Už v piatej minúte premárnil penaltu. Kopol ju veľmi zle.
Po zákroku Stefana Poscha na Lautara Martíneza sa postavil k lopte, no tentoraz zlyhal.
Práve týmto pokutovým kopom sa stal hráčom, ktorý v histórii majstrovstiev sveta zahrával najviac penált. Už sedemkrát.
Tri z nich nepremenil. Nepodarilo sa mu skórovať ani proti Islandu na MS 2018 a Poľsku v Katare 2022.
S tromi nepremenenými penaltami je zároveň hráčom, ktorý zahodil najviac pokutových kopov v histórii majstrovstiev sveta. Messi tak zbiera rekordy všetkých druhov.
Niektoré sú výnimočné a obdivuhodné. A niektoré mu budú navždy pripomínať, že aj bohovia sa občas pomýlia. Ak by mu v zápase vyšlo všetko, mohol streliť päť gólov.
Argentína uspáva a potom zabíja
Argentínčania súpera akoby uspávali pomalou rozohrávkou. Niekto by povedal, že hrajú ako starí páni. Je to však taktika.
Súpera učičíkať a potom vyslať rýchlu kolmú prihrávku.
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Rakúšania mali miestami viac z hry, ale Argentína ich nepustila do žiadnej veľkej šance. Úradujúci majstri sveta síce súpera neprevalcovali v držaní lopty, no pokojne mohli vyhrať aj rozdielom dvoch tried.
Víťazstvo sa opäť zrodilo z prechodovej fázy.Len máloktorá reprezentácia na svete dokáže tak efektívne premieňať obranu na útok.
Lionel Messi. (Autor: Tlačová agentúra SR/AP)
A keď je v rovnici Lionel Messi, všetko sa zdá byť jednoduchšie.Stačí mu orientované spracovanie lopty, periférne videnie a jediný technický detail.
Celá perspektíva hry sa obráti. Pre súpera je to prakticky neubrániteľné. Presne tak to pocítilo aj Rakúsko.
Lionel Scaloni vybudoval mužstvo, ktoré funguje práve týmto spôsobom. Hráči automaticky dopĺňajú akcie, zapájajú sa do prechodu a vytvárajú početnú prevahu.
Robia to stredopoliari.Robia to krajní obrancovia.Medina pri prvom góle pripomenul Jordiho Albu z Messiho barcelonských čias.
Je to Argentína, ktorá lieta s Messim. A je úplne jedno, či kráča alebo beží.
Šesťdesiattisíc Argentínčanov v extáze
Tribúny explodovali. Viac ako 60-tisíc Argentínčanov – alebo fanúšikov, ktorí sa medzi nich nenápadne primiešali – prepuklo do eufórie. Boli svedkami dňa, na ktorý sa bude spomínať navždy.
Leo totiž dokázal viac než len stať sa nezabudnuteľným futbalistom. Akoby sa ho čas netýkal.
Akoby nebolo pravdou, že majstrovstvá sveta hrá už dve desaťročia. Akoby toto bol jeho prvý turnaj. Druhý gól si nechal na záver.
Lionel Messi. (Autor: Tlačová agentúra SR/AP)
Protiútok, ktorý sám založil, sám viedol a napokon aj zakončil.
Ďalší historický deň. Ak by o tom ešte niekto pochyboval.
Sme svedkami legendy všetkých legiend.
Musíme si vážiť, že ho máme
„Dáva nám pokoj pred tým, čo nás čaká. Toto sú majstrovstvá sveta, všetko je veľmi vyrovnané a intenzívne. Preto sme šťastní, že máme šesť bodov a už istotu postupu,“ povedal Messi.
O rekorde hovoriť nechcel.
„Ani neviem. Som unavený, nemám veľa síl a ťažko sa mi premýšľa. Užívam si tento moment a teším sa, že ho môžem prežívať so spoluhráčmi.“
Na otázku o piatich góloch v dvoch zápasoch odpovedal:
„Vyšlo to fantasticky. Dnes som mal penaltu, ktorou som mohol svoj účet navýšiť, ale možno by potom neprišli tie ďalšie góly. Nikdy neviete. Som šťastný za celý tím.“
„Je sám na vrchole. Nenachádzam slová. Cítim obrovské emócie a hrdosť na to, že je Argentínčan. Musíme si vážiť, že ho máme,“ vyhlásil Lisandro Martínez.
„Boli sme spravodlivými víťazmi. Zahrali sme veľmi rozumne.“
Leandro Paredes dodal: „Pre nás je to privilégium. Snažíme sa užívať si ho každý deň, na každom tréningu aj v každom zápase.“
A Julián Álvarez iba pokrčil plecami:
„Nie je veľmi čo dodať. Vidíme to všetci. Je to najlepší hráč na svete.“
Hľadá náhradu za nenahraditeľného
„Napravte tú chybu a podpíšte Messiho!“ odkázal zástupca šéfredaktora denníka SPORT Albert Masnou.
Barcelona podľa neho hľadá strelca do budúcej sezóny a zaujíma sa o Juliána Álvareza. V ten istý deň však Álvarez zahodil veľkú šancu, zatiaľ čo Messi dvoma gólmi proti Rakúsku prepísal dejiny.
Masnou pripomína, že Joan Laporta nechal v roku 2021 odísť zadarmo hráča, ktorého dnes mnohí považujú za nenahraditeľného.
„Od svojho odchodu Messi neprestáva dokazovať, že patrí do inej dimenzie,“ píše komentátor.
Barcelona medzitým míňala desiatky miliónov eur. Ferran Torres, Robert Lewandowski či ďalšie posily mali zaplniť prázdne miesto po Messim.
Messi medzitým robil to, čo počas celej kariéry najlepšie. Prepisoval futbalové dejiny.
Zajtra oslávi tridsaťdeväť rokov. Po dvoch zápasoch na majstrovstvách sveta má päť gólov.
Argentína dala päť gólov. A všetkých päť strelil sám Messi.
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