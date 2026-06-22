    Argentína
    Argentína
    MS vo futbale 2026
    22.06.2026, Skupina J
    2 - 0
    1:0
    Rakúsko
    Rakúsko
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    Urobil rekord, na ktorý nie je hrdý a prišla šou. Napravte chybu a podpíšte Messiho

    Argentína oslavuje.
    Argentína oslavuje. (Autor: TASR/AP)
    Pavol Spál|22. jún 2026 o 22:44
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    Messi strelil všetkých päť gólov Argentíny.

    Občas sa Lionel Messi tvári, že je obyčajným človekom, aby sme uverili, že patrí medzi nás. No v skutočnosti v sebe nesie niečo božské.

    V Dallase sa odohral ďalší z tých večerov, keď futbal prestáva byť hrou a mení sa na niečo väčšie.

    Argentína v druhom zápase majstrovstiev sveta zdolala Rakúsko 2:0, získala istotu postupu do vyraďovacej fázy a jej kapitán prepísal dejiny.

    Lionel Messi strelil oba góly. A stal sa najlepším strelcom v histórii svetových šampionátov.

    „Akoby ho obklopovala aura boha v ľudskej podobe,“ napísal denník sport.es.

    „Messi je čisté šialenstvo,“ pridal El Mundo.

    VIDEO: Rekordný gól Lionela Messiho

    Kolektívne šialenstvo zachvátilo aj tribúny. A celý svet si prial jediné – aby sa tento zápas nikdy neskončil.

    História futbalu v Dallase

    Futbal zostáva verný tým, ktorí ho zveľaďujú.

    A tak sa v horúcom Texase, na najmodernejšom štadióne, na akom kedy hral, ďaleko od prašných ihrísk v Rosariu, kde sa jeho príbeh začal, Messi postaral o dva góly, ktoré ho navždy zapísali do histórie.

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    Svojím sedemnástym a osemnástym zásahom na majstrovstvách sveta prekonal Miroslava Kloseho (16). Predĺžil odstup od ďalších velikánov, akými sú Ronaldo Nazário či Pelé.

    Možno ho raz prekoná Kylian Mbappé. No obdobie medzi Messiho historickým večerom a dňom, keď ho niekto prípadne zosadí z čela, bude samo osebe odmenou pre tohto takmer tridsaťdeväťročného kolosa.

    Legendu medzi legendami. Mýtus medzi mýtmi. Neprihrával mu Jordi Alba (bolo to pravidlo v najlepších časoch), ale Alexis Mac Allister. Nebolo to v drese Barcelony, ale Argentíny. Nebolo to na Camp Nou, ale v Spojených štátoch amerických.

    Messi však zostal Messim. Padol gól, ktorý strelil už nespočetnekrát.

    Rozohrávka na krajného obrancu, center smerom k hrane pokutového územia a Messiho nábeh z druhej vlny.

    Presne načasovaný pohyb a jemné usmernenie lopty do rovnakého kúta, odkiaľ prišla prihrávka. Bol to už jeho šiesty zápas majstrovstiev sveta za sebou, v ktorom skóroval.

    Rekord, na ktorý nebude hrdý

    Historický večer sa pritom nezačal ideálne. Už v piatej minúte premárnil penaltu. Kopol ju veľmi zle.

    Po zákroku Stefana Poscha na Lautara Martíneza sa postavil k lopte, no tentoraz zlyhal.

    Argentína - Rakúsko 2:0 (1:0)

    Góly: 38. a 90.+5 Messi.

    Rozhodovali: Omar - Abouregal, Taha (všetci Egypt), ŽK: Medina, Paredes - Posch, Laimer

    Diváci: 70.649

    Argentína: E. Martinez - Molina, Romero (57. Otamendi), Lis. Martinez, Medina (82. Tagliafico) - De Paul (82. Paredes), Mac Allister, Fernandez, Almada (64. Gonzalez) - Messi, Laut. Martinez (64. Alvarez)

    Rakúsko: A. Schlager - Posch (68. Prass), Danso, Alaba (67. Friedl), Laimer - Seiwald, X. Schlager - Schmid (79. Wimmer), Wanner (68. Arnautovič), Sabitzer - Gregoritsch (85. Chukwuemeka)

    Práve týmto pokutovým kopom sa stal hráčom, ktorý v histórii majstrovstiev sveta zahrával najviac penált. Už sedemkrát.

    Tri z nich nepremenil. Nepodarilo sa mu skórovať ani proti Islandu na MS 2018 a Poľsku v Katare 2022.

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Argentína oslavuje.
    Argentína oslavuje.
    Urobil rekord, na ktorý nie je hrdý a prišla šou. Napravte chybu a podpíšte Messiho
    Pavol Spál|dnes 22:44
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Argentína oslavuje.
    Argentína oslavuje.
    Urobil rekord, na ktorý nie je hrdý a prišla šou. Napravte chybu a podpíšte Messiho
    Pavol Spál|dnes 22:44
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