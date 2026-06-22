    Argentína
    Argentína
    MS vo futbale 2026
    22.06.2026, Skupina J
    2. polčas
    Dallas
    2 - 0
    1:0
    LIVE
    Rakúsko
    Rakúsko

    Argentína stále neinkasovala a zaistila si postup na MS. Opäť žiaril kapitán Messi

    Hráči Argentíny oslavujú na konci prvého polčasu zápasu základnej skupiny J majstrovstiev sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom.
    Fotogaléria (55)
    Hráči Argentíny oslavujú na konci prvého polčasu zápasu základnej skupiny J majstrovstiev sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|22. jún 2026 o 21:02
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    Argentína dnes zdolala Rakúsko v skupine J na MS vo futbale 2026. Pozrite si priebeh, výsledok, tabuľku a góly.

    MS vo futbale 2026 - skupina J

    Argentína - Rakúsko 2:0 (1:0)

    Góly: 38. a 90.+5 Messi.

    Rozhodovali: Omar - Abouregal, Taha (všetci Egypt), ŽK: Medina, Paredes - Posch, Laimer

    Diváci: 70.649

    Argentína: E. Martinez - Molina, Romero (57. Otamendi), Lis. Martinez, Medina (82. Tagliafico) - De Paul (82. Paredes), Mac Allister, Fernandez, Almada (64. Gonzalez) - Messi, Laut. Martinez (64. Alvarez)

    Rakúsko: A. Schlager - Posch (68. Prass), Danso, Alaba (67. Friedl), Laimer - Seiwald, X. Schlager - Schmid (79. Wimmer), Wanner (68. Arnautovič), Sabitzer - Gregoritsch (85. Chukwuemeka)

    Futbalisti Argentíny zvíťazili aj vo svojom druhom zápase na MS 2026. Obhajcovia titulu zdolali v pondelok v americkom Arlingtone Rakúsko 2:0, so šiestimi bodmi si upevnili postavenie na čele J-skupiny a v predstihu si zaistili postup do šestnásťfinále.

    O oba góly sa postaral Lionel Messi, v 38. minúte otvoril skóre svojím 17. presným zásahom na svetových šampionátoch, čím vytvoril strelecký rekord MS.

    Kapitán argentínskej reprezentácie mohol prekonať zápis Miroslava Kloseho (16 gólov) už v 9. minúte, ale nepremenil pokutový kop, ktorý nariadil rozhodca po signalizácii VAR.

    Messi sa dočkal až v 38. minúte, keď strelou z prvej namieril presne k pravej žrdi a na čele historického gólového poradia sa tak odpútal od bývalého nemeckého útočníka. V samom závere pridal aj svoj druhý zásah, už svoj 18-ty na MS.

    VIDEO: Messiho rekordný zásah prišiel po nepremenej penalte. Je nový kráľ strelcov na MS
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    VIDEO: Messiho rekordný zásah prišiel po nepremenej penalte. Je nový kráľ strelcov na MS

    S piatimi gólmi sa zároveň osamostatnil na čele tabuľky strelcov na prebiehajúcom „mundiale“.

    VIDEO: Druhý gól Messiho proti Rakúsku

    Zverenci trénera Lionela Scaloniho sú blízko k postupu z prvého miesta tabuľky, víťazmi skupiny sa stanú, ak Jordánsko v nočnom zápase nezdolá Alžírsko (v utorok o 5.00 SELČ). Rakúšania zostávajú s tromi bodmi na druhom mieste.

    „La Albiceleste“ natiahli víťaznú sériu už na deväť zápasov. Na záverečných turnajoch MS ťahajú sériu ôsmich duelov bez prehry (šesť víťazstiev a dve remízy).

    V záverečnom skupinovom zápase sa stretnú v nedeľu 28. júna o 4.00 SELČ opäť v Arlingtone s Jordánskom. Rakúšania nastúpia v paralelnom stretnutí v Kansas City proti Alžírsku.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS vo futbale 2026 - skupina J

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    ArgentínaArgentínaARG
    1
    1
    0
    0
    3:0
    3
    V
    2
    RakúskoRakúskoAUT
    1
    1
    0
    0
    3:1
    3
    V
    3
    JordánskoJordánskoJOR
    1
    0
    0
    1
    1:3
    0
    P
    4
    AlžírskoAlžírskoALG
    1
    0
    0
    1
    0:3
    0
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Priebeh zápasu Argentína - Rakúsko

    I. polčas:

    Argentínčania nastúpili aj s Molinom, ktorý nahradil na pravom kraji defenzívnej formácie zraneného Montiela.

    Tréner Rakúska Ralf Rangnick urobil oproti prvému zápasu s Jordánskom viacero zmien, na hrote dostal namiesto Kalajdžiča príležitosť Gregoritsch.

    Favorit si vypracoval prvú príležitosť už v 4. minúte, Lautara Martineza v poslednej chvíli tvrdo odzbrojili Posch s X. Schlagerom.

    VIDEO: Messi nepremenil penaltu

    Rozhodca pôvodne zákrok neocenil penaltou, ale zasiahol VAR a arbiter po preskúmaní videa ukázal na biely bod. Messi však z pokutového kopu netrafil bránu. V 19. minúte si mohol napraviť chuť, keď sa prekľučkoval do šance, ale zozadu mu vypichol loptu Alaba.

    Fotogaléria zo zápasu Argentína - Rakúsko na MS vo futbale 2026 (skupina J)
    Argentínčan Lionel Messi reaguje po tom, čo nedokázal premeniť pokutový kop počas zápasu skupiny J na Majstrovstvách sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom.
    Argentínčan Lionel Messi (10) oslavuje so spoluhráčmi strelenie prvého gólu svojho tímu proti Rakúsku počas zápasu skupiny J na majstrovstvách sveta vo futbale v Arlingtone.
    Argentínčan Lionel Messi (10), vpravo, skóruje úvodný gól svojho tímu počas zápasu skupiny J na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom.
    Brankár Rakúska Alexander Schlager padá po tom, čo nedokázal zabrániť Argentínčanovi Lionelovi Messimu, aby strelil prvý gól svojho tímu počas zápasu skupiny J na majstrovstvách sveta vo futbale v Arlingtone.
    55 fotografií
    Brankár Rakúska Alexander Schlager (1) nedokáže zastaviť strelu Argentínčana Lionela Messiho (10) počas zápasu skupiny J na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom.Argentínčan Lionel Messi v pozadí vľavo nedokázal premeniť pokutový kop počas zápasu skupiny J na Majstrovstvách sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom.Argentínčan Lionel Messi strieľa z pokutového kopu počas zápasu skupiny J na Majstrovstvách sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom.Argentínčan Lionel Messi reaguje po tom, čo nedokázal premeniť pokutový kop počas zápasu skupiny J na Majstrovstvách sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom.Rakúsky brankár Alexander Schlager (1) sa vrhá po lopte, zatiaľ čo strela Argentínčana Lionela Messiho ide mimo bránu počas zápasu skupiny J na Majstrovstvách sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom.Argentínčan Lionel Messi v pozadí vľavo nedokázal premeniť pokutový kop počas zápasu skupiny J na Majstrovstvách sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom.Argentínčan Lionel Messi reaguje po tom, čo nevyužil šancu skórovať z pokutového kopu počas zápasu skupiny J na Majstrovstvách sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom. Argentínčan Lionel Messi (10) sa rozcvičuje pred zápasom skupiny J na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom.Argentínčan Lionel Messi (10) behá po ihrisku počas rozcvičky pred zápasom skupiny J na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom.Argentínčan Lionel Messi (10) sa rozcvičuje pred zápasom skupiny J na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom.Argentínčan Lionel Messi (10) vedie svojich spoluhráčov na ihrisko na rozcvičku pred zápasom skupiny J na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom.Rakúski hráči sa rozcvičujú pred zápasom skupiny J na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom.Pohľad na štadión v Dallase pred zápasom skupiny J na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom.Argentínčan Lionel Messi reaguje po tom, čo nedokázal premeniť pokutový kop počas zápasu skupiny J na Majstrovstvách sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom.Rakúšan Marcel Sabitzer reaguje po nevyužitej šanci skórovať počas zápasu skupiny J na Majstrovstvách sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom.Rakúšan Xaver Schlager (4) a Argentínčan Alexis Mac Allister (20) skáču po loptu počas zápasu skupiny J na Majstrovstvách sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom. Argentínčan Alexis Mac Allister skáče po loptu s Rakúšanom Xaverom Schlagerom (vpravo) počas zápasu skupiny J na Majstrovstvách sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom.Argentínčan Alexis Mac Allister skáče po loptu s Rakúšanom Xaverom Schlagerom (vpravo) počas zápasu skupiny J na Majstrovstvách sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom.Rakúsky brankár Alexander Schlager (vpravo) blokuje strelu Argentínčana Lionela Messiho počas zápasu skupiny J na Majstrovstvách sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom. Rakúšan Nicolas Seiwald (6) zastavuje Argentínčana Enza Fernándeza (24) počas zápasu skupiny J na Majstrovstvách sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom.Rakúšan Nicolas Seiwald (6) zastavuje Argentínčana Enza Fernándeza (24) počas zápasu skupiny J na Majstrovstvách sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom.Argentínčan Lionel Messi (číslo 10) kontroluje loptu, zatiaľ čo ho prenasleduje Rakúšan Romano Schmid (18) počas zápasu skupiny J na Majstrovstvách sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom.Rakúšan Michael Gregoritsch drží svoju kopačku počas zápasu skupiny J na Majstrovstvách sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom.Argentínčan Rodrigo De Paul (7) bojuje o loptu s Rakúšanom Xaverom Schlagerom (4) počas zápasu skupiny J na Majstrovstvách sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom.Tréner argentínskej reprezentácie Lionel Scaloni stojí pri postrannej čiare počas zápasu skupiny J na Majstrovstvách sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom. Argentínčan Lionel Messi (číslo 10) kontroluje loptu, zatiaľ čo ho prenasleduje Rakúšan Romano Schmid (18) počas zápasu skupiny J na Majstrovstvách sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom.Argentínčan Lautaro Martínez gestikuluje, zatiaľ čo systém VAR preveruje možný pokutový kop počas zápasu skupiny J na Majstrovstvách sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom.Argentínčan Lionel Messi reaguje po tom, čo nevyužil šancu skórovať z pokutového kopu počas zápasu skupiny J na Majstrovstvách sveta vo futbale proti Rakúsku.Rakúska Xaver Schlager (4), Stefan Posch (mimo záberu) a Argentínčan Lautaro Martínez padajú počas zápasu skupiny J na Majstrovstvách sveta vo futbale.Hráč Argentíny Lionel Messi (číslo 10) si podáva ruku s asistentom rozhodcu pred zápasom skupiny J na Majstrovstvách sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom.Hráči Argentíny pózujú pred zápasom skupiny J na Majstrovstvách sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom.Štátne vlajky sú vystavené pred zápasom skupiny J na Majstrovstvách sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom.Hráči Rakúska a Argentíny sa zoradili pred zápasom skupiny J na Majstrovstvách sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom.Rakúske mužstvo sa pred zápasom skupiny J na Majstrovstvách sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom.Argentínčan Lionel Messi (10), uprostred, skóruje úvodný gól počas zápasu skupiny J na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom.Argentínčan Lionel Messi (10), uprostred, oslavuje so spoluhráčmi po strelení úvodného gólu svojho tímu počas zápasu skupiny J na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom.Brankár Rakúska Alexander Schlager padá po tom, čo nedokázal zastaviť strelu Argentínčana Lionela Messiho, aby strelil prvý gól svojho tímu počas zápasu skupiny J na majstrovstvách sveta vo futbale v Arlingtone.Rakúšan David Alaba, vpravo, blokuje strelu na bránu Argentínčana Lionela Messiho počas zápasu skupiny J na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom.Argentínčan Lionel Messi (10) je gratulovaný po strelení úvodného gólu svojho tímu počas zápasu skupiny J na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom.Argentínčan Lionel Messi, vpravo, oslavuje strelenie úvodného gólu svojho tímu počas zápasu skupiny J na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom.Argentínčan Lionel Messi, vpravo, oslavuje strelenie prvého gólu svojho tímu proti Rakúsku so spoluhráčom Rodrimgom De Paulom počas zápasu skupiny J na majstrovstvách sveta vo futbale v Arlingtone.Brankár Rakúska Alexander Schlager padá po tom, čo nedokázal zastaviť Argentínčana Lionela Messiho (10), aby strelil prvý gól svojho tímu počas zápasu skupiny J na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom.Argentínčan Lionel Messi (10), vľavo, a Argentínčan Facundo Medina (25) oslavujú úvodný gól svojho tímu počas zápasu skupiny J na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom.Argentínčan Lionel Messi (10) strieľa svoj druhý gól pre svoj tím v zápase skupiny J majstrovstiev sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom. Argentínčan Lionel Messi oslavuje svoj druhý gól v zápase skupiny J majstrovstiev sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom.Argentínčan Lionel Messi (vľavo) oslavuje so spoluhráčom Leandrom Paredesom svoj druhý gól v zápase skupiny J majstrovstiev sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom.Argentínčan Lionel Messi oslavuje svoj druhý gól v zápase proti Rakúsku počas stretnutia skupiny J majstrovstiev sveta vo futbale v meste Arlington.Argentínčan Lionel Messi (10) strieľa svoj druhý gól v zápase skupiny J majstrovstiev sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom.Argentínčan Lionel Messi oslavuje svoj druhý gól v zápase proti Rakúsku počas stretnutia skupiny J majstrovstiev sveta vo futbale v meste Arlington.Rakúsky brankár Alexander Schlager (v strede) a Marco Friedl (vľavo) blokujú strelu Argentínčana Lionela Messiho počas zápasu skupiny J majstrovstiev sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom.Argentínčan Lionel Messi (10) ovláda loptu počas zápasu skupiny J majstrovstiev sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom.

    Rakúšania dobre napádali, vedeli si chvíľami podržať loptu a v 22. minúte sa aj dostali do koncovky, strelu Sabitzera zblokovala argentínska obrana.

    V 32. minúte Messimu zmaril ďalšiu šancu Alaba. Osemnásobný víťaz Zlatej lopty sa dočkal až o šesť minút neskôr, keď ho nechala defenzíva súpera trestuhodne voľného v šestnástke a Messi strelou z prvej po prihrávke Medinu dosiahol rekordný 17. gól na MS.

    II. polčas:

    Po prestávke pokračovali Juhoameričania v hľadaní dier v rakúskom obrannom vale. V 50. minúte zastavil Messiho individuálny prienik ofsajd. Rakúšania nestrácali nádej, delovku Sabitzera z priameho kopu vyrazil E. Martinez a Gregoritsch poslal hlavou loptu nad bránu.

    Viac im už však Argentínčania nedovolili. Obhajca titulu v ďalšom priebehu kontroloval dianie a mohol aj zvýšiť náskok.

    Striedajúci Gonzalez najprv hlavičkoval tesne vedľa ľavej žrde a v 86. minúte mu po zasekávačke zblokoval nádejnú strelu Danso.

    V nadstavenom čase pridal poistku Messi, ktorý na dvakrát prestrelil húf rakúskych hráčov.

    V samom závere mohol dokonca zavŕšiť hetrik, ale jeho strela z priameho kopu preletela tesne vedľa žrde. 

    Výsledky na MS vo futbale 2026 - deň 12

    22.06. 23:00
    | Skupina I | Matchday 12
    Francúzsko
    Francúzsko
    vs.
    Irak
    Irak
    Philadelphia | Philadelphia
    23.06. 02:00
    | Skupina I | Matchday 12
    Nórsko
    Nórsko
    vs.
    Senegal
    Senegal
    New York | New York
    22.06. 19:00
    | Skupina J | Matchday 12
    Argentína
    Argentína
    2 - 0
    Rakúsko
    Rakúsko
    Dallas | Dallas
    23.06. 05:00
    | Skupina J | Matchday 12
    Jordánsko
    Jordánsko
    vs.
    Alžírsko
    Alžírsko
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    Argentína stále neinkasovala a zaistila si postup na MS. Opäť žiaril kapitán Messi
    dnes 21:02
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