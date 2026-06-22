    Argentína
    Argentína
    MS vo futbale 2026
    22.06.2026, Skupina J
    2. polčas
    Dallas
    2 - 0
    1:0
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    VIDEO: Messiho rekordný zásah prišiel po nepremenej penalte. Je nový kráľ strelcov na MS

    Futbalista Argentíny Lionel Messi (tretí sprava) sa so spoluhráčmi raduje z gólu.
    Fotogaléria (55)
    Futbalista Argentíny Lionel Messi (tretí sprava) sa so spoluhráčmi raduje z gólu. (Autor: TASR/AP)
    TASR|22. jún 2026 o 19:51
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    Proti Rakúsku v 38. minúte otvoril skóre zápasu.

    Argentínsky futbalista Lionel Messi strelil svoj 17. gól na svetových šampionátoch a prekonal historický strelecký rekord Miroslava Kloseho.

    Tridsaťosemročný útočník dosiahol rekordný zásah v pondelkovom zápase J-skupiny MS 2026 v americkom Arlingtone proti Rakúsku, keď v 38. minúte otvoril skóre.

    VIDEO: Rekordný gól Lionela Messiho

    Messi mal doteraz na konte 16 gólov na majstrovstvách sveta a o rekordný zápis sa s bývalým nemeckým reprezentačným útočníkom delil.

    Kapitán argentínskej reprezentácie vyrovnal rekord v predošlom skupinovom dueli, keď hetrikom zariadil víťazstvo obhajcov titulu nad Alžírskom 3:0.

    Fotogaléria zo zápasu Argentína - Rakúsko na MS vo futbale 2026 (skupina J)
    Argentínčan Lionel Messi reaguje po tom, čo nedokázal premeniť pokutový kop počas zápasu skupiny J na Majstrovstvách sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom.
    Argentínčan Lionel Messi (10) oslavuje so spoluhráčmi strelenie prvého gólu svojho tímu proti Rakúsku počas zápasu skupiny J na majstrovstvách sveta vo futbale v Arlingtone.
    Argentínčan Lionel Messi (10), vpravo, skóruje úvodný gól svojho tímu počas zápasu skupiny J na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom.
    Brankár Rakúska Alexander Schlager padá po tom, čo nedokázal zabrániť Argentínčanovi Lionelovi Messimu, aby strelil prvý gól svojho tímu počas zápasu skupiny J na majstrovstvách sveta vo futbale v Arlingtone.
    55 fotografií
    Brankár Rakúska Alexander Schlager (1) nedokáže zastaviť strelu Argentínčana Lionela Messiho (10) počas zápasu skupiny J na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom.Argentínčan Lionel Messi v pozadí vľavo nedokázal premeniť pokutový kop počas zápasu skupiny J na Majstrovstvách sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom.Argentínčan Lionel Messi strieľa z pokutového kopu počas zápasu skupiny J na Majstrovstvách sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom.Argentínčan Lionel Messi reaguje po tom, čo nedokázal premeniť pokutový kop počas zápasu skupiny J na Majstrovstvách sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom.Rakúsky brankár Alexander Schlager (1) sa vrhá po lopte, zatiaľ čo strela Argentínčana Lionela Messiho ide mimo bránu počas zápasu skupiny J na Majstrovstvách sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom.Argentínčan Lionel Messi v pozadí vľavo nedokázal premeniť pokutový kop počas zápasu skupiny J na Majstrovstvách sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom.Argentínčan Lionel Messi reaguje po tom, čo nevyužil šancu skórovať z pokutového kopu počas zápasu skupiny J na Majstrovstvách sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom. Argentínčan Lionel Messi (10) sa rozcvičuje pred zápasom skupiny J na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom.Argentínčan Lionel Messi (10) behá po ihrisku počas rozcvičky pred zápasom skupiny J na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom.Argentínčan Lionel Messi (10) sa rozcvičuje pred zápasom skupiny J na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom.Argentínčan Lionel Messi (10) vedie svojich spoluhráčov na ihrisko na rozcvičku pred zápasom skupiny J na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom.Rakúski hráči sa rozcvičujú pred zápasom skupiny J na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom.Pohľad na štadión v Dallase pred zápasom skupiny J na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom.Argentínčan Lionel Messi reaguje po tom, čo nedokázal premeniť pokutový kop počas zápasu skupiny J na Majstrovstvách sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom.Rakúšan Marcel Sabitzer reaguje po nevyužitej šanci skórovať počas zápasu skupiny J na Majstrovstvách sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom.Rakúšan Xaver Schlager (4) a Argentínčan Alexis Mac Allister (20) skáču po loptu počas zápasu skupiny J na Majstrovstvách sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom. Argentínčan Alexis Mac Allister skáče po loptu s Rakúšanom Xaverom Schlagerom (vpravo) počas zápasu skupiny J na Majstrovstvách sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom.Argentínčan Alexis Mac Allister skáče po loptu s Rakúšanom Xaverom Schlagerom (vpravo) počas zápasu skupiny J na Majstrovstvách sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom.Rakúsky brankár Alexander Schlager (vpravo) blokuje strelu Argentínčana Lionela Messiho počas zápasu skupiny J na Majstrovstvách sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom. Rakúšan Nicolas Seiwald (6) zastavuje Argentínčana Enza Fernándeza (24) počas zápasu skupiny J na Majstrovstvách sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom.Rakúšan Nicolas Seiwald (6) zastavuje Argentínčana Enza Fernándeza (24) počas zápasu skupiny J na Majstrovstvách sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom.Argentínčan Lionel Messi (číslo 10) kontroluje loptu, zatiaľ čo ho prenasleduje Rakúšan Romano Schmid (18) počas zápasu skupiny J na Majstrovstvách sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom.Rakúšan Michael Gregoritsch drží svoju kopačku počas zápasu skupiny J na Majstrovstvách sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom.Argentínčan Rodrigo De Paul (7) bojuje o loptu s Rakúšanom Xaverom Schlagerom (4) počas zápasu skupiny J na Majstrovstvách sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom.Tréner argentínskej reprezentácie Lionel Scaloni stojí pri postrannej čiare počas zápasu skupiny J na Majstrovstvách sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom. Argentínčan Lionel Messi (číslo 10) kontroluje loptu, zatiaľ čo ho prenasleduje Rakúšan Romano Schmid (18) počas zápasu skupiny J na Majstrovstvách sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom.Argentínčan Lautaro Martínez gestikuluje, zatiaľ čo systém VAR preveruje možný pokutový kop počas zápasu skupiny J na Majstrovstvách sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom.Argentínčan Lionel Messi reaguje po tom, čo nevyužil šancu skórovať z pokutového kopu počas zápasu skupiny J na Majstrovstvách sveta vo futbale proti Rakúsku.Rakúska Xaver Schlager (4), Stefan Posch (mimo záberu) a Argentínčan Lautaro Martínez padajú počas zápasu skupiny J na Majstrovstvách sveta vo futbale.Hráč Argentíny Lionel Messi (číslo 10) si podáva ruku s asistentom rozhodcu pred zápasom skupiny J na Majstrovstvách sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom.Hráči Argentíny pózujú pred zápasom skupiny J na Majstrovstvách sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom.Štátne vlajky sú vystavené pred zápasom skupiny J na Majstrovstvách sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom.Hráči Rakúska a Argentíny sa zoradili pred zápasom skupiny J na Majstrovstvách sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom.Rakúske mužstvo sa pred zápasom skupiny J na Majstrovstvách sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom.Argentínčan Lionel Messi (10), uprostred, skóruje úvodný gól počas zápasu skupiny J na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom.Argentínčan Lionel Messi (10), uprostred, oslavuje so spoluhráčmi po strelení úvodného gólu svojho tímu počas zápasu skupiny J na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom.Brankár Rakúska Alexander Schlager padá po tom, čo nedokázal zastaviť strelu Argentínčana Lionela Messiho, aby strelil prvý gól svojho tímu počas zápasu skupiny J na majstrovstvách sveta vo futbale v Arlingtone.Rakúšan David Alaba, vpravo, blokuje strelu na bránu Argentínčana Lionela Messiho počas zápasu skupiny J na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom.Argentínčan Lionel Messi (10) je gratulovaný po strelení úvodného gólu svojho tímu počas zápasu skupiny J na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom.Argentínčan Lionel Messi, vpravo, oslavuje strelenie úvodného gólu svojho tímu počas zápasu skupiny J na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom.Argentínčan Lionel Messi, vpravo, oslavuje strelenie prvého gólu svojho tímu proti Rakúsku so spoluhráčom Rodrimgom De Paulom počas zápasu skupiny J na majstrovstvách sveta vo futbale v Arlingtone.Brankár Rakúska Alexander Schlager padá po tom, čo nedokázal zastaviť Argentínčana Lionela Messiho (10), aby strelil prvý gól svojho tímu počas zápasu skupiny J na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom.Argentínčan Lionel Messi (10), vľavo, a Argentínčan Facundo Medina (25) oslavujú úvodný gól svojho tímu počas zápasu skupiny J na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom.Argentínčan Lionel Messi (10) strieľa svoj druhý gól pre svoj tím v zápase skupiny J majstrovstiev sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom. Argentínčan Lionel Messi oslavuje svoj druhý gól v zápase skupiny J majstrovstiev sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom.Argentínčan Lionel Messi (vľavo) oslavuje so spoluhráčom Leandrom Paredesom svoj druhý gól v zápase skupiny J majstrovstiev sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom.Argentínčan Lionel Messi oslavuje svoj druhý gól v zápase proti Rakúsku počas stretnutia skupiny J majstrovstiev sveta vo futbale v meste Arlington.Argentínčan Lionel Messi (10) strieľa svoj druhý gól v zápase skupiny J majstrovstiev sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom.Argentínčan Lionel Messi oslavuje svoj druhý gól v zápase proti Rakúsku počas stretnutia skupiny J majstrovstiev sveta vo futbale v meste Arlington.Rakúsky brankár Alexander Schlager (v strede) a Marco Friedl (vľavo) blokujú strelu Argentínčana Lionela Messiho počas zápasu skupiny J majstrovstiev sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom.Argentínčan Lionel Messi (10) ovláda loptu počas zápasu skupiny J majstrovstiev sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom.

    Osemnásobný víťaz Zlatej lopty potreboval na 17 gólov 28 zápasov, Klose skóroval 16-krát v 24 dueloch.

    VIDEO: Messi nepremenil penaltu

    Messi, ktorý v stredu oslávi 39. narodeniny, mohol zaznamenať rekordný 17. gól už v 9. minúte zápasu s Rakúskom, ale nepremenil pokutový kop.

    Tabuľka skupiny J

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    ArgentínaArgentínaARG
    1
    1
    0
    0
    3:0
    3
    V
    2
    RakúskoRakúskoAUT
    1
    1
    0
    0
    3:1
    3
    V
    3
    JordánskoJordánskoJOR
    1
    0
    0
    1
    1:3
    0
    P
    4
    AlžírskoAlžírskoALG
    1
    0
    0
    1
    0:3
    0
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

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    Domov»MS vo futbale 2026»VIDEO: Messiho rekordný zásah prišiel po nepremenej penalte. Je nový kráľ strelcov na MS