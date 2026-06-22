VIDEO: Messiho rekordný zásah prišiel po nepremenej penalte. Je nový kráľ strelcov na MS

Argentínsky futbalista Lionel Messi strelil svoj 17. gól na svetových šampionátoch a prekonal historický strelecký rekord Miroslava Kloseho.
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Tridsaťosemročný útočník dosiahol rekordný zásah v pondelkovom zápase J-skupiny MS 2026 v americkom Arlingtone proti Rakúsku, keď v 38. minúte otvoril skóre.
VIDEO: Rekordný gól Lionela Messiho
Messi mal doteraz na konte 16 gólov na majstrovstvách sveta a o rekordný zápis sa s bývalým nemeckým reprezentačným útočníkom delil.
Kapitán argentínskej reprezentácie vyrovnal rekord v predošlom skupinovom dueli, keď hetrikom zariadil víťazstvo obhajcov titulu nad Alžírskom 3:0.
Osemnásobný víťaz Zlatej lopty potreboval na 17 gólov 28 zápasov, Klose skóroval 16-krát v 24 dueloch.
VIDEO: Messi nepremenil penaltu
Messi, ktorý v stredu oslávi 39. narodeniny, mohol zaznamenať rekordný 17. gól už v 9. minúte zápasu s Rakúskom, ale nepremenil pokutový kop.