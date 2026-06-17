    Argentína
    Argentína
    MS vo futbale 2026
    17.06.2026, Skupina J
    3 - 0
    1:0
    Alžírsko
    Alžírsko
    PrehľadPreviewOnline prenosSumárFotogalériaMessiReakcie médií

    Zapísal sa do histórie na veky vekov. Svetové médiá ospevujú Messiho výkon

    Lionel Messi a Thiago Almada oslavujú gól
    Fotogaléria (41)
    Lionel Messi a Thiago Almada oslavujú gól (Autor: TASR/AP)
    TASR|17. jún 2026 o 09:10
    ShareTweet0

    Raz, dva, tri, nech žije Messi, napísal francúzsky L'Équipe.

    Lionel Messi ani vo svojich 39 rokoch neprestáva udivovať futbalovú verejnosť.

    Vďaka jeho hetriku zdolali futbalisti Argentíny súpera z Alžírska 3:0 v úvodnom zápase oboch tímov na MS vo futbale 2026.

    Kapitán Argentíny navyše vyrovnal historický rekord Miroslava Kloseho, obaja strelili na svetových šampionátoch 16 gólov.

    Reakcie médií na Messiho hetrik

    FIFA.COM: „Messi zažiaril najjasnejšie zo všetkých, keď inšpiroval obhajcov titulu Argentínu k jednoznačnému víťazstvu nad Alžírskom.“

    GAZZETTA DELLO SPORT: „Messi sa zapísal do histórie! Vďaka hetriku v zápase Argentíny proti Alžírsku sa v rebríčku najlepších strelcov MS vyrovnal Klosemu.“

    Lionel Messi oslavuje gól v zápase Argentína - Alžírsko na MS vo futbale 2026
    Súvisiaci článok
    Slzy, hetrik a veľa rekordov. Messi pripravil futbalu ďalšiu noc zázrakov

    MARCA: „Messi je futbalová história!“

    LA NACION: „Ideálny kapitán. Messi nachvíľku zastavil čas a postaral sa o ďalší historický míľnik. Perfektná noc pre úradujúceho šampióna.“

    NEW YORK TIMES: „Magický hetrik Lionela Messiho.“

    BBC: „Messi sa zapísal do histórie na veky vekov. Ďalší „masterclass“ v jeho podaní.“

    L´EQUIPE: „Raz, dva, tri ... nech žije Messi!“

    BILD: „Neuveriteľná gólová šou, Messi dorovnal Kloseho.“

    Fotogaléria zo zápasu Argentína - Alžírsko na MS vo futbale 2026 (skupina J)
    Lionel Messi oslavuje gól v zápase Argentína - Alžírsko na MS vo futbale 2026
    Lionel Messi oslavuje gól v zápase Argentína - Alžírsko na MS vo futbale 2026
    Hráči Argentíny sa tešia z triumfu po zápase s Alžírskom na MS vo futbale 2026
    Lionel Messi oslavuje gól so spoluhráčmi v zápase Argentína - Alžírsko na MS vo futbale 2026
    41 fotografií
    Lionel Messi oslavuje gól v zápase Argentína - Alžírsko na MS vo futbale 2026 Lionel Messi oslavuje gól v zápase Argentína - Alžírsko na MS vo futbale 2026 Lionel Messi oslavuje gól v zápase Argentína - Alžírsko na MS vo futbale 2026 Lionel Messi oslavuje gól v zápase Argentína - Alžírsko na MS vo futbale 2026 Lionel Messi oslavuje gól v zápase Argentína - Alžírsko na MS vo futbale 2026 Lionel Messi oslavuje gól v zápase Argentína - Alžírsko na MS vo futbale 2026

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS vo futbale 2026 - skupina J

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    ArgentínaArgentínaARG
    1
    1
    0
    0
    3:0
    3
    V
    2
    RakúskoRakúskoAUT
    1
    1
    0
    0
    3:1
    3
    V
    3
    JordánskoJordánskoJOR
    1
    0
    0
    1
    1:3
    0
    P
    4
    AlžírskoAlžírskoALG
    1
    0
    0
    1
    0:3
    0
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Výsledky na MS vo futbale 2026 - deň 6

    16.06. 21:00
    | Skupina I | Matchday 6
    Francúzsko
    Francúzsko
    3 - 1
    Senegal
    Senegal
    New York | New York
    17.06. 00:00
    | Skupina I | Matchday 6
    Irak
    Irak
    1 - 4
    Nórsko
    Nórsko
    Boston | Boston
    17.06. 03:00
    | Skupina J | Matchday 6
    Argentína
    Argentína
    3 - 0
    Alžírsko
    Alžírsko
    Kansas City | Kansas City
    17.06. 06:00
    | Skupina J | Matchday 6
    Rakúsko
    Rakúsko
    3 - 1
    Jordánsko
    Jordánsko
    San Francisco | San Francisco

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Futbalisti Nemecka na tréningu
    Futbalisti Nemecka na tréningu
    Ak vás uhryzne, prestane to byť vtipné. Nemci sa v kempe boja jedovatých hadov
    dnes 10:28
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Futbalisti Nemecka na tréningu
    Futbalisti Nemecka na tréningu
    Ak vás uhryzne, prestane to byť vtipné. Nemci sa v kempe boja jedovatých hadov
    dnes 10:28
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS vo futbale 2026»Zapísal sa do histórie na veky vekov. Svetové médiá ospevujú Messiho výkon