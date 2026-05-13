Básnik mu chcel stavať sochu. Weiss si myslel, že je najlepší tréner na svete

Potrpel si na bontón. Hráči museli byť pred každým duelom oholení a byť kompletne pripravení. Aspoň tak to platilo, keď bol prvýkrát trénerom slovenskej reprezentácie.
„Napríklad, po jedle nesmie nikto odísť od stola skôr ako hlavný tréner. To je elementárna slušnosť, úcta k šéfovi,“ vravel tréner Vladimír Weiss v minulosti.
„Slúchadlá v ušiach pred zápasom? Mobily? Určite nie. Esemesky milenkám a manželkám môžu písať inokedy, v tom čase existuje len zápas,“ vysvetľoval.
Slovenský básnik a spisovateľ Ľubomír Feldek o ňom kedysi povedal: „Vlado je hrdina, ktorému by sa mali odpúšťať hriechy. Je ako básnik, ktorý v sebe nosí nekonečné emócie. Mám rád ľudí, ktorí sa rozplačú, keď je k plaču dôvod. A hnevajú sa, keď cítia krivdu.
Najskôr cíti, potom uvažuje. Je ako Shakespeare. Možno by mal začať písať básne,“ vravel Feldek a ešte dodal: „Mali by mu u nás postaviť sochu.“
Najúspešnejší tréner v dejinách samostatnosti a futbalový Dr. Jekyll a Mr. Hyde po 14 rokoch opäť povedie národný tím.
Bude Weissov svet fungovať?
Jeho návrat bude fascinujúce sledovať. Slovensko nezískava sterilného profesionála, ktorý bude opakovať naučené frázy. Získava trénera, ktorý dokáže vytvoriť veľký príbeh. Len nikto nevie, či bude mať šťastný koniec.
Možno opäť prebudí reprezentáciu a ešte raz ju strhne k veľkému turnaju. Možno sa po rokoch ukáže, že práve emócia bola to, čo tímu chýbalo.
Ale rovnako je možné, že futbal sa za tých štrnásť rokov posunul ďalej a Weissov svet už do modernej reprezentácie jednoducho nezapadne. Isté je iba jedno.
Pri Weissovi nikdy nebude nuda. Pri ňom nikdy neviete, či sledujete futbal, psychologický experiment alebo reality show. Je to posledný futbalový romantik starej školy.
Dnešní reprezentanti hrajú v elitných kluboch, majú analytikov, mentálnych koučov, výživových poradcov a aplikácie na spánok. A teraz príde Weiss, ktorý im možno vysvetlí, že najlepší mentálny kouč je poriadny krik v kabíne a správny pohľad do očí.
Mal hrošiu kožu
„Chápem, že niektorí hráči to majú pri ňom ťažké, keď vybuchne. Ja som si tiež od neho vypočul urážky alebo nadávky. Ja som si však vytvoril hrošiu kožu okolo seba," spomínal bývalý reprezentant Ján Ďurica.
Vizitka, Vladimír Weiss
- Viedol štyri klubové tímy: Artmedia Petržalka, Saturn Ramenskoje, ŠK Slovan Bratislava a FK Kajrat Almaty
- Trénoval dve reprezentácie: Slovenská futbalová reprezentácia a Gruzínska futbalová reprezentácia
- Osemnásobný majster Slovenska
- Víťaz Slovenského aj Kazašského pohára
- So Slovanom pravidelne hrával skupinové fázy európskych pohárov
- V sezóne 2024/25 doviedol Slovan do skupinovej fázy Liga majstrov UEFA
- Je jediným trénerom, ktorý dostal Slovensko na majstrovstvá sveta a až do osemfinále turnaja
- Osemkrát získal ocenenie Tréner roka
- V roku 2009 získal ocenenie Krištáľové krídlo v kategórii šport
Weiss možno ponuku viesť reprezentáciu dostal už oveľa skôr. Koncom marca na galavečere Futbalista roka pri téme národného tímu doslova ožil.
O reprezentácii rozprával s nadšením a pár dní pred barážovým zápasom proti Kosovu oznámil, že príde mužstvo podporiť priamo na štadión. Dovtedy na reprezentačné zápasy nechodil.
„Reprezentácia je snom každého trénera. Už ide mladá generácia, už idú mladí tréneri, ale myslím si, že ešte nie som taký starý,“ vravel Weiss.
O kvalite tímu nepochybuje. „Máme vynikajúcich hráčov. David Strelec a Lukáš Haraslín môžu rozhodnúť.“
Osobitne vyzdvihoval aj ďalších lídrov.
Musia sa modliť
„Stanislav Lobotka je mozog tímu aj SSC Neapol. Fanúšikovia sa musia modliť, aby bol ešte dlho zdravý a dlho hral. Na svojom poste patrí medzi troch najlepších hráčov sveta. Dávid Hancko je fantastický na poste stopéra aj na kraji obrany.
Hrá za Atlético Madrid, čo je niečo výnimočné. Obetoval sa futbalu, nie pre peniaze. Sú to fenoméni dnešnej doby,“ opisoval Weiss.
Uvedomuje si však, že návrat nebude jednoduchý. „Ten, kto príde po Francescovi Calzonovi, to nebude mať ľahké,“ priznal.
Na prácu talianskeho trénera chce nadviazať. „Calzona je z taktickej stránky výborný tréner a za tri a pol roka si vybudoval silnú väzbu s hráčmi,“ zopakoval viackrát.
Práve tu môže vzniknúť najväčšia otázka. Weiss je tréner starej školy – emotívny, autoritatívny a impulzívny. A súčasní lídri reprezentácie pôsobia v elitných kluboch, v modernom prostredí, kde autorita nestojí na kriku ani strachu.
Bude sa musieť prispôsobiť?
Aj člen výkonného výboru SFZ za trénerov Ján Kocian upozornil, že Weiss bude musieť niektoré veci prispôsobiť.
„Treba však povedať aj to, že dnešní reprezentanti sú už inde ako generácia, ktorú viedol pred rokmi.
Hráči ako Dávid Hancko, Stanislav Lobotka či Milan Škriniar pôsobia v top kluboch a sú ďalej, než boli reprezentanti v jeho prvom období. Aj Vlado preto bude musieť niektoré veci trochu prispôsobiť a možno zmeniť určitý prístup.“
Zo súčasného kádra viedol Weiss iba Davida Strelca a brankársku trojku - štvorku Dominika Takáča. A samozrejme Petra Pekaríka, ktorého pokračovanie v národnom tíme sa nezdá príliš reálne.
Výhodou však je, že Weiss počas pôsobenia v Slovane detailne spoznal viacerých hráčov s reprezentačným potenciálom.
Dá sa očakávať, že do tímu povolá aj hráčov zo Slovana Bratislava – Artura Gajdoša, Nina Marcelliho či Petra Pokorného.
Všetkých troch v minulosti označil za budúcnosť reprezentácie. Pokorný by mohol byť alternatívou za inak len ťažko nahraditeľného Stanislava Lobotku.
Bude ´veselo´.
Veľmi pravdepodobný je aj návrat brankára Dominika Greifa, ktorého Francesco Calzona odpísal.
Z pohľadu herného štýlu ide o výrazný kontrast. Calzona je proaktívny tréner so systémom, ktorého sa drží za každú cenu – aj proti silnejším súperom.
Weiss je pragmatickejší stratég, ktorý vie mužstvo pripraviť na konkrétneho protivníka a často reaguje podľa vývoja zápasu.
Pri Weissovi sa zároveň dá očakávať, že okolo reprezentácie bude opäť „veselo“. Počas pôsobenia v Slovane často kritizoval hráčov, fanúšikov aj vedenie klubu.
Nebol spokojný s posilami, sťažoval sa na ľudí z klubu, ktorí vraj od začiatku išli proti nemu. Ivan Kmotrík junior teraz naznačil, že Weiss môže byť v reprezentácii opäť šťastný.
Je emotívny človek, ktorý sa pred médiami často otvorí a ešte častejšie naznačuje medzi riadkami. To môže byť výhoda aj riziko – najmä v období, keď SFZ čelí problémom a meškajú výplaty.
Prosil som rozhodcu
Ako bude reagovať v podobných situáciách ako tréner národného tímu?
Naposledy zaujal aj absurdnou požiadavkou smerom k rozhodcovi.
„Prosil som rozhodcu pred zápasom (Podbrezová, pozn.red.), že Bajrič má štyri žlté karty, tak nech mu nedáva zbytočnú kartu.“
Jedna vec je, že sa snažil ovplyvniť rozhodcu. Druhá, že spomínaného hráča mohol jednoducho šetriť a dať priestor niekomu inému.
Mohol skúšať, lebo Slovan mal titul vo vrecku.
Weiss viedol reprezentáciu v rokoch 2008 až 2012. Prvá časť jeho éry bola famózna. Vrcholom bolo osemfinále majstrovstiev sveta 2010. Slovensko sa viezlo na pozitívnej vlne a médiá mužstvo väčšinou vyzdvihovali.
Ako Mourinho
Počas šampionátu v Južnej Afrike však začala atmosféra hustnúť. Po prehre s Paraguajom 0:2 Weiss neuniesol kritiku a vulgárne sa oboril na novinárov. Počas jedného brífingu odhrnul mikrofóny a namosúrene zamrmlal: „Buzer... vyjeba...“
Jeho reakcia prišla po nevinnej otázke televízneho reportéra, či si uvedomuje nejakú chybu.
Aj agentúra Reuters vtedy napísala, že tréner pôsobí namrzene. Weiss následne útočil aj na zahraničných reportérov.
„Rád by som poďakoval slovenským novinárom, že sú lepší ako cudzinci,“ utrúsil.
A vzápätí sfúkol aj domácich žurnalistov.
Takto na seba stiahol všetku pozornosť pred rozhodujúcim duelom s Talianskom – podobne, ako to zvykol robiť slávny tréner José Mourinho.
Najväčší úspech v dejinách
Slováci následne podali zrejme najlepší výkon reprezentácie v ére samostatnosti. Úradujúcich majstrov sveta zdolali 3:2 a postúpili do osemfinále MS. Zrodil sa najväčší úspech v dejinách samostatnosti.
V očiach sa mu ligotali slzy.
„Hneď po narodení syna je dnešok mojím najšťastnejším dňom v živote. Je to také neuveriteľné. Všetci Slováci sú teraz šťastní a radujú sa z futbalu,“ vyhlásil Weiss.
Mal cit pre striedania. Rozhodol náhradník Kamil Kopúnek, ktorý skóroval pár sekúnd po príchode na ihrisko.
„Celý čas nás presviedčal, že príde naša chvíľa. Držal nás nad vodou,“ priznal brankár Ján Mucha.
Končil neslávne
Druhá časť Weissovho reprezentačného angažmánu už taká úspešná nebola.
Kvalifikácia na ME 2012 dopadla katastrofálne. Slovensko skončilo vo svojej skupine až štvrté.
Prišli slabé výkony, prehry a iba sedem strelených gólov – najmenej v histórii samostatnosti. Symbolom úpadku bola domáca prehra s Arménskom 0:4.
Po prehre s Ruskom 0:1 Weiss emotívne ukončil tlačovú konferenciu.
„Ešte mám dva roky zmluvu, ešte sa so mnou potrápiš, ty ....,“ reagoval vulgárne smerom k jednému z novinárov. Dostal za to pokutu desaťtisíc eur.
O dva mesiace neskôr ironicky reagoval aj na únik informácií o svojom plate.
„Možno vás poteším, tie informácie nie sú pravdivé. Zarábam viac. Médiá zo mňa pomaly urobili zlodeja, cítim sa, ako keby som vykradol banku alebo zabil človeka,“ tvrdil Weiss.
Zverejnený plat
Následne dodal: „Nevadí mi zverejnenie financií, lebo ja som nič neukradol. Naopak, do tejto republiky sme priniesli peniaze, ktoré sa tu zdaňujú.
Priniesol som 150 miliónov z Ruska po mojom pôsobení v Saturne Moskovská oblasť a pomohol som slovenským klubom.“
Podľa denníka Trend zarábal 34-tisíc eur mesačne. „Zmluvu som podpísal na štyri roky, nikam neodchádzam.
Pokiaľ to bude v mojich silách, tak ju dodržím. Ale nasilu sa tu nebudem držať. Zhodnotenie kvalifikácie predložím prezidentovi zväzu a výkonnému výboru SFZ,“ vyhlásil v novembri 2011.
Vzťahy s vtedajším prezidentom SFZ Ján Kováčik označil za pracovné a priznal:
„Nie sú ružové.“ Zverejnenie svojho platu považoval za účelový krok.
„Zverejnenie môjho platu a porušenie zmluvy, ktorá mala byť diskrétna, vidím ako účelovú a sofistikovanú vec. Mohlo to prísť oveľa skôr,“ tvrdil Weiss.
Trojmesačné odstupné
Začiatkom januára 2012 napokon skončil. „Dôvod jeho odchodu je veľmi jednoduchý. Neúspešná kvalifikácia o postup na ME.
Ak by sme boli úspešnejší, tak by sme túto situáciu neriešili,“ vyhlásil vtedy Kováčik.
SFZ sa s Weissom dohodol na ukončení zmluvy k 31. januáru 2012.
„Tréner dostane tri mesačné odmeny a týmto budú naše vzťahy vysporiadané,“ povedal Kováčik.
A dodal: „Vo finále sme dospeli k rozumnej dohode, ktorú považujem za ideálnu pre všetky zainteresované strany. Pre zväz, trénera Weissa aj pre mňa osobne. A v prvom rade pre slovenský futbal.“
Najlepší tréner na svete?
Nedávno Weiss priznal:
„Ja som si tiež po majstrovstvách sveta v Afrike myslel, že som najlepší tréner na svete, ale opak bol pravdou.
Ešte som sa musel veľa učiť a premýšľať nad vecami, čo som neurobil dobre. Svoju rodinu si však budem chrániť,“ dodal Weiss.
Je späť pri reprezentácii. Na jednej strane muž, ktorý doviedol Slovensko do osemfinále majstrovstiev sveta.
Na druhej strane človek, ktorý dokáže počas jedného týždňa sfúknuť rozhodcov, novinárov, vlastných fanúšikov, šéfov aj meteorológov, lebo zle odhadli vietor.
Ale presne preto ho časť Slovenska miluje.