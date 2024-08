Strašne ma to mrzí, ľutuje šiesty Grigar. Mal na zlato, povedal jeho tréner

Do cieľa dopádloval v čase 90 sekúnd a 21 stotín. Nepatril medzi najhorúcejších favoritov na medailu, napriek tomu ho podľa jeho vlastných slov šieste miesto veľmi mrzí.

Jakub Grigar dal do tréningu, čo sa dalo. Na olympiáde potom pre Slovensko vybojoval v tesnej konkurencii ďalší pekný výsledok. Dostal sa do finále disciplíny K1 a v tej sa ukázala jeho tvrdá práca.

PARÍŽ. Pred olympijskými hrami v Paríži sa vytrápil so zranením. Musel sa dávať dokopy, doháňal zameškané týždne prípravy.

Pridal sa k nemu tréner Stanislav Gejdoš: "Nebolo to na medailu, bolo to rovno na víťazstvo. Šieste miesto je pekné, ale Kubo mal na medailu."

"Človek by chcel byť pozitívny, ale v tomto momente je to proste sklamanie," povedal krátko po finále v živom vysielaní STVR.

Vo finále zajazdil so cťou. Zlepšil svoj čas zo semifinále a mohol bojovať o medailu nebyť jednej vážnejšej chyby.

Do cieľa ako štvrtý

Pred finále sedel v lodi s typickým úsmevom na tvári. Úvod zvládol lepšie ako všetci slalomári pred ním.

Prvý úsek preplával bez väčších problémov. Pomerne dosť stratil v strednej pasáži, keď ho pred jednou z protivodných bránok spláchlo príliš ďaleko.

Potom už sa nedokázal dostať do tempa, ktorým by konkuroval najlepším. Už po príjazde do cieľa vedel, že striebornú medailu z Tokia neobháji.

Napriek čistej jazde bez dotyku stratil na de Gennara takmer dve sekundy a v cieli bol štvrtý.

Do konca pretekov ho predbehli ešte Titouan Castryck a Joseph Clarke.

VIDEO: Giovanni de Gennaro a jeho zlatá jazda