Paralela s Tokiom. Zranené rameno a narušená príprava. Medaila? Verím si, tvrdí Grigar

Na olympijských hrách v Paríži obhajuje striebornú medailu v disciplíne K1 vo vodnom slalome. Prípravu JAKUB GRIGARA však narušilo zranenie, ktoré ho na nejaký čas vyradilo z tréningového procesu. Dvadsaťsedemročný kajakár verí, že aj na jeho tretej olympiáde predvedie kvalitný výkon s dobrým výsledkom. „Ťažko povedať, či dosiahnem na medailu. Je to vodný slalom a každá desatina na trati je úplne iná. Môže sa zmeniť voda, tyčka alebo postavenie lode a musím na to reagovať. Dám do toho všetko a pokúsim sa ísť najlepšiu jazdu,“ uviedol v rozhovore pre Sportnet.

V rozhovore sa dozviete: Ako nepríjemné problémy ho zastihli v príprave?

Na koľko vypadol z tréningu?

Ako hodnotí olympijský kanál?

Ako sa vyrovná s búrlivou atmosférou?

Čím je špecifická jeho tretia olympiáda?

Miestenku na olympijské hry v Paríži ste získali vlani v októbri. Aký je to pocit kvalifikovať sa na vrcholové podujatie v dostatočnom predstihu? Bola to pre mňa veľká výhoda, pretože minulý rok poznačila operácia pravého ramena. Nemohol som podľa predstáv odrobiť zimnú prípravu. Celý rok sme tomu prispôsobili. Nebol som teda v najlepšej forme a preto som rád, že sa mi v októbri podarilo vybojovať miestenku. Mali sme desať mesiacov na to, aby sme sa dobre pripravili na olympijské hry.

Jakub Grigar a Alena Kánová zložili olympijský sľub v mene slovenských športovcov pred hrami v Paríži (Autor: Sportnet)

Prípravu po zisku miestenky ste označili za najlepšiu v kariére, ale v závere ste sa nevyhli komplikáciám. Čo sa presne stalo? Všetko to vyzeralo veľmi dobre, bol som na svojich maximách od kondičných po silové parametre. Bola som za to veľmi rád. Vo februári som šiel na vodu a na druhý týždeň sa mi podarilo natrhnúť si sval zo zadnej strany ramena na chrbte. To ma stoplo na šesť týždňov a musel som ísť dole z vody. Nemohol som robiť kondičný tréning s vrchnou časťou tela. Dosť ma to obmedzovalo. Potom som sa snažil čím skôr dostať do formy, čo nám prinieslo ďalšie problémy so zápalom. Jarná časť bola komplikovaná a museli sme sa pobiť s rôznymi problémami.

Zranili ste sa na sústredení na ostrove Reunion v Indickom oceáne. Ako ste to riešili? Šli ste späť na Slovensko? Hneď, ako sme sa dozvedeli, že je tam trhlina a nemôžem pokračovať v tréningu, tak sme sa snažili dostať sa čím skôr domov. Doma mám veľa odborníkov, ktorý mi pomáhajú so starostlivosťou o rameno a s udržaním sa v tréningovej kondícii. Už na tretí deň od zranenia sme boli doma a mohli sme sa o zranenie starať. Pred olympijskými hrami v Tokiu ste zažili podobnú situáciu. Vidíte v tom paralelu? Pred Tokiom ma najprv bolelo ľavé rameno, potom pravé, ktoré som si dal zoperovať a teraz je to ľavé. Je to akoby staré zranenie, ktoré som si myslel, že už tam nie je a bolesť ustúpila. Očividne to tam nejakým spôsobom stále bolo. Bolesť sa vrátila v tom najnevhodnejšom čase. Našli sme však spôsob, ako pretekať naplno.

Vynechali ste niekoľko pretekov vrátane majstrovstiev Európy. Nechýbalo vám súťažné dianie? Po všetkých problémoch, ktoré som si zažil, som vedel, že na európsky šampionát nebudem dobre pripravený. V tom momente som musel riešiť aj nejaké rodinné problémy. Snažili sme sa do toho dostať a v rámci tréningu som vyskúšal posledné dva Svetové pohára v Prahe a v Krakove. Tam som videl, ako na tom som. Nerobil som si z výsledkov žiadnu ťažkú hlavu, pretože som na dva mesiace vypadol z tréningového procesu. Bolo to skôr o tom, aby som si vyskúšal pretekársku trať a nervozitu pred pretekmi.