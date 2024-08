Tréner Pláteník: Prekvapilo by ma, keby Vekičová zápas proti Schmiedlovej fyzicky zvládla

Okrem toho bude Schmiedlovej výhoda aj to, že zvládla ťažké zápasy a zdolala súperky z najlepšej svetovej desiatky, to dodá množstvo sebavedomia,“ analyzuje trénerský expert, ktorý v roku 2009 priviedol na dvorcoch Rolanda Garrosa, kde sa hrá aj olympijský turnaj, mladučkú Dominiku Cibulkovú až do semifinále.

„Kaja v minulosti v podobných zápasoch zlyhávala. No už má pomaly 30 rokov a zdá sa, že tieto dvorce aj turnaj jej sedia. Snažil by som sa ju nabudiť a neriešil by som, či môže alebo nemôže vyhrať, ale viac sa venoval taktike, ktorá by mohla na Vekičovú platiť.