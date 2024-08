Černý bol so svojim výkonom veľmi nespokojný. Nohy mi nešli, na viac som nemal, hovorí

PARÍŽ. Slovenský reprezentant v chôdzi Dominik Černý nebol spokojný so svojím štvrtkovým výkonom na OH v Paríži, no priznal, že na viac nemal.

V pretekoch na 20 kilometrov obsadil 34. miesto časom 1:23:25. O takmer tri minúty tak zaostal za svojím osobným maximom, ktoré by mu na Trocadere stačilo na šestnáste miesto.