Czaková mala v cieli viac ako 40-stupňovú horúčku, odniesli ju do ľadovej vane

PARÍŽ. Slovenská chodkyňa Mária Katerinka Czaková musela ísť bezprostredne po olympijských pretekoch na 20 km do opatery zdravotníkov.

Katerinka Czaková urobila na záverečných siedmich kilometroch šesť pozícii a jedno kolo (1 km) pred koncom strácala len sekundu na Maďarku Ritu Récseiovú. Tá prišla nakoniec do cieľa so 7-sekundovým náskokom pred Slovenkou.

Pre TASR však uviedla, že išla celý čas naplno: "Nemôžem povedať že som pošetrila sily. Išla som na maximum, je to však 20 rokov, čo spolupracujeme s trénerom a sú to skúseností.

Tridsaťpäťročná atlétka sa dlho držala na hranici štvrtej desiatky a krátko pred tromi štvrtinami pretekov to vyzeralo, akoby využila ušetrené sily.

Ležala som asi 20 minút v studenej vode, lebo mi to neklesalo, teraz je to už asi dobré," povedala v mixzóne viditeľne vyčerpaná Katerinka Czaková.

"Do cieľa som prišla veľmi vyčerpaná, odniesli ma do ľadovej vane, mala som vysokú horúčku.

Štvornásobná olympionička ocenila aj kulisu trate priamo pod Eiffelovou vežou. Štvrtkové preteky boli z hľadiska atmosféry v príkrom rozpore s predošlými hrami.

Tie poznačila pandémia koronavírusu a bežci boli navyše v Sappore, ktoré je vzdialené od vtedajšieho dejiska hier Tokia viac ako 1000 kilometrov.

"Je to krásne, nedá sa to porovnať s Tokiom, to bolo covidové obdobie a neboli tam diváci. Túto atmosféru sme si užili, takže super," dodala Katerinka Czaková pre TASR.