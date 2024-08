Nadal: Emócie sú dôležitejšie ako výsledky. Posledný zápas na antuke? Možno

PARÍŽ. Ak by sa konali parížske hry pred 2 rokmi, bol by jasným favoritom na zlato.

„Pokiaľ je to tu pre mňa naposledy, je to nezabudnuteľný pocit a emócie. Diváci mi dávajú lásku a podporu každú sekundu, čo som na kurte. Je to úžasné, že to cítim zrovna na tomto mieste.

V tomto bode mojej kariéry stále hrám pre tieto pocity. Emócie sú dôležitejšie ako výsledky. Vo svojej kariére som vyhral viac, ako som mohol snívať. Som rád, že som to mohol zdieľať s Carlosom. Je to fantastický hráč, ktorý sa stane jedným z najlepších v histórii tenisu,“ citovala agentúra AP.