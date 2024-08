Ďalší šok na tenisovom turnaji. Svetová jednotka Swiateková zabojuje iba o bronzovú medailu

PARÍŽ. Poľská tenistka Iga Swiateková sa na olympijskom turnaji v Paríži nedostala do finále.

"Som veľmi šťastná, ani nedokážem opísať slovami moje pocity. Ak by som mala dnes hrať ešte ďalšie tri hodiny, urobila by som to pre svoju krajinu.

Bol to skvelý zápas, zdolať Igu na parížskej antuke je veľmi náročné," uviedla Čchin-wen Čeng v pozápasovom interview.