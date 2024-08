Duša bol po rozplavbe kritický. Všetko ovplyvnil zlý štart. Mal som na to, uviedol

"Už som plával aj horšie v tejto sezóne, ale na druhej strane, bolo to ďaleko od dobrého. Jednoducho mal som na to.

"V semifinále na majstrovstvách Európy viem byť pol tela pred všetkými na prvej pätnástke a jednoducho nemôžem si dovoliť spraviť len 10 centimetrov.

V tomto som ja najlepší a viem sa merať s tými najlepšími na svete. A z tejto mojej najlepšej vlastnosti som si ukrátil.

Veľa z tých plavcov má oveľa lepší záver ako ja, nemôžem si dovoliť byť s nimi na 25 metroch.

Jednoducho to nebolo také, ako ja viem plávať a to, že som bol prvý vo vode, toto všetko je pekné, napriek tomu som potreboval viac energie, viac sily do prvého záberu.

A s tým sa to potom vie rolovať do rýchlych časov. Bohužiaľ, to som tam nemal. Blbé je, že vlastne stovky štartov som spravil za uplynulé mesiace a 90 percent bolo dobrých, no bohužiaľ občas sa tam objaví aj takýto."