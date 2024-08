Katerinka Czáková dosiahla svoje najlepšie umiestnenie, po pretekoch bola u zdravotníkov

Vo štvrtkových pretekoch prišla do cieľa na Trocadere v druhom najlepšom olympijskom čase 1:25:54 h.

Druhá skončila po neúspešnej stíhacej jazde úradujúca majsterka sveta Maria Perezová zo Španielska so stratou 25 sekúnd a bronz si odniesla Jemima Montagová z Austrálie (+31 s).

Za ňou sa vytvorila jedenásťčlenná skupina prenasledovateliek, no nedokázala sťahovať manko.

Na druhej strane sa od úvodu pokúšalo odtrhnúť viacero pretekárok či skupiniek, no podarilo sa to až Číňanke Ťia-jü Jang, ktorá mala od 4. km mierny náskok.

V pelotóne sa predstavili aj dve slovenské chodkyne Mária Katerinka Czaková a Hana Burzalová, no už v úvode sa zaradili na záver 45-členného štartového poľa a figurovali tam aj po deviatich kilometroch.

V skupine prenasledovateliek zostalo už len osem pretekárok. Náskok líderky sa vyšplhal najviac na 44 sekúnd, no na 15. km ju začali mierne sťahovať úradujúca majsterka sveta na tejto vzdialenosti Perezová a ďalšia Číňanka Čen-sia Ma.

Ťia-jü Jang pridala na ďalšom kilometri opäť tri sekundy, no prišlo napomínanie od rozhodcov a musela si dávať veľký pozor na techniku.

Na predchádzajúcej olympiáde skončila Číňanka dvanásta.

"Tokio bolo pre mňa veľmi zložité, takže som tvrdo pracovala, aby som sa vrátila a dosiahla v Paríži čo najlepšie výsledky.

Nikdy som o tom nehovorila, ale otcovi, ktorý zomrel v roku 2015, som sľúbila, že vyhrám zlato. Teraz som to konečne dokázala," uviedla nová šampiónka.

Obe slovenské reprezentantky našli v závere ešte sily a posunuli sa vyššie. Czáková obsadila so stratou 8:52 minúty 34. priečku, čo je jej najlepšie umiestnenie na OH.

Po pretekoch však musela ísť do opatery zdravotníkov.

"Teším sa, že som bola na 34. mieste. To je moje najlepšie umiestnenie na OH. Podmienky boli veľmi náročné a trať nebola ideálna, bojovala som na maximum a teším sa, že som prišla do cieľa. Myslím si, že som podala úplné maximum," povedala po pretekoch Czáková.