Naučila ľudí, čo je vodný slalom. Životnou jazdou ohúrila rodičov a prekonala Martikána

BRATISLAVA. "Nie je veľa športovcov, ktorí by vo veku 30 rokov mohli tvrdiť, že sú najlepší v histórii svojho športu," aj takýto citát nájdete na oficiálnej webovej stránke Austrálčanky Jessicy Foxovej. Na prvý pohľad to možno znie trochu povýšenecky, no hneď za tým nasleduje veta: "Keby nebola taká skromná, mohla by to tvrdiť." Program a výsledky - Letná olympiáda Paríž 2024 Vo svete športu sú často najväčší šampióni tí najskromnejší. Vedia, koľko úsilia museli vynaložiť pri ceste na vrchol a koľko ľudí im k tomu dopomohlo. O to cennejšie je, keď ich snaha vyústi napríklad do zlatej olympijskej medaily.

Tá unikala Foxovej takmer desať rokov. Vo vodnom slalome dodnes zbiera jedno víťazstvo za druhým, ale jej prvé tri olympijské finále priniesli "iba" jednu striebornú a dve bronzové medaily.

Zlom prišiel pri jej druhom štarte v Tokiu, keď ovládla disciplínu C1, ktorá dovtedy v ženskom prevedení na olympijských hrách chýbala. O tri roky neskôr v Paríži je ešte úspešnejšia, keďže v priebehu štyroch dní triumfovala hneď dvakrát. Najskôr v kajaku a potom aj v kanoe. "Neviem, ako sa mi to podarilo. Atmosféra bola neuveriteľná. Keď som sa rozhliadla, bolo tam toľko austrálskych vlajok. Myslím si, že táto jazda bola najlepšia, akú som kedy predviedla," povedala Foxová po triumfe v C1. VIDEO: Víťazstvo Jessicy Foxovej v disciplíne C1 na OH 2024

Inšpirovali ju plavkyne Austrálčanka priznala, že pred druhou disciplínou cítila tlak. Favoritkou síce bola v oboch disciplínach, no len v kanoe obhajovala zlato. Najlepšiu jazdu si nechala na finále. Rozhodcovia jej síce dodatočne pridali dve trestné sekundy za dotyk na 19. bránke, no napriek tomu vyhrala o vyše dve sekundy a jej čas by stačil aj na postup do mužského finále. "Bola som trochu nervózna. Bola som druhá v rozjazdách aj v semifinále. Konkurencia je veľmi silná, Elena Liliková dosiahla vo finále veľmi rýchly čas, no snažila som sa ju zdolať. Môj sen sa stal realitou," povedala pre STVR.

Vzorom jej boli mladšie krajanky Ariarne Titmusová a Kaylee McKeownová, ktoré v plaveckom bazéne v Paríži obhájili olympijské tituly: "Ariarne s Kaylee dominovali a určite ma inšpirovali. Milujem náš tím. Je výnimočné byť jeho súčasťou a priniesť domov ďalšiu zlatú medailu." Okrem tejto trojice obhájili individuálne zlato na OH spomedzi Austrálčanov už len atlétka Shirley Stricklandová a ďalšia plavkyňa Dawn Fraserová.

Austrálska vodná slalomárka Jessica Foxová so zlatou medailou na OH v Paríži 2024. (Autor: TASR/AP)

"Ako športovec do toho dávate všetko. Je to krv, pot a slzy. Takisto tím do vás veľa investuje. Keď však potom príde každé štyri roky deň D a vám sa to naozaj podarí, je to ten najlepší pocit na svete. Samozrejme, nie vždy to ide podľa vašich predstáv, aj to som zažila. Tieto hry sú pre mňa perfektné a byť v Paríži je magické," uviedla pre BBC Sport. Zdedila športové gény Austrálčanka ako prvá získala zlatú medailu v kategóriách C1 aj K1 na tých istých olympijských hrách. Žiadnemu mužovi sa to nepodarilo.