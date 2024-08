Nečakaná voľba. Výbor nominoval na stovku vytrvalkyňu, národnú šampiónku odignoroval

PARÍŽ. Atletická vytrvalkyňa Sharon Firisuaová zo Šalamúnových ostrovov bude na OH v Paríži prekvapujúco štartovať v šprinte na 100 m.

"My sme šprintérky. Neviem, čo sa stalo zle, ale je to neuveriteľné," uviedla 22-ročná bežkyňa a pohrozila, že pre toto rozhodnutie skončí s atletikou: "Pre to, čo urobili, viac nebudem súťažiť." Informácie priniesla agentúra AFP.