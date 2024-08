Schmiedlovú čaká v Paríži súboj o bronz. V semifinále utrpela krutú prehru

Vekičová, ktorá v osemfinále vyradila druhú nasadenú Američanku Cori Gauffovú, robila minimum nevynútených chýb. V druhom sete po dvoch brejkoch odskočila Schmiedlovej na 4:0 a zápas už dotiahla do úspešného konca.

V šiestom geme premenila vďaka esu druhý mečbal a upravila vzájomnú bilanciou s najlepšou slovenskou singlistkou na 2:0. V roku 2018 na harde v Luxemburgu jej dovolila uhrať iba jediný gem.

V súboji o olympijské zlato nastúpi v sobotu popoludní proti šiestej nasadenej Číňanke Čchin-wen Čeng, ktorá nečakane zvíťazila nad Swiatekovou.

Schmiedlová v Paríži vylepšila slovenské singlové tenisové maximum v ére samostatnosti.

Daniela Hantuchová postúpila na OH 2012 v Londýne do osemfinále rovnako ako Dominika Cibulková na OH 2008 v Pekingu i Karina Cíleková Habšudová na OH 2000 v Sydney aj na OH 1996 v Atlante.

Za éry ČSSR vybojoval Miloslav Mečíř na OH 1988 v Soule zlatú medailu vo dvojhre a bronzovú vo štvorhre po boku Milana Šrejbera.